©Mehdi Lamaaffar/ Unsplash

EIB stellte 2017–2022 in den Schlüsselsektoren 2,5 Milliarden Euro (etwa 27,6 Milliarden marokkanische Dirham) für die Entwicklung Marokkos bereit

Verdoppelung der Auszahlungen auf 381 Millionen Euro 2022 spricht für die Qualität der durchgeführten Projekte

222 Millionen Euro an neuen Finanzierungen entfielen 2022 auf nachhaltige und CO 2 -arme Mobilität

Ricardo Mourinho Félix, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB), hat auf einer Pressekonferenz in Marokko das starke Engagement der Bank in den letzten fünf Jahren für die Entwicklung des Landes und seine Wirtschafts- und Finanzkraft begrüßt. Insgesamt stellte die EIB in Marokko in diesem Zeitraum 2,5 Milliarden Euro bereit. Das macht Marokko zum zweitgrößten Empfängerland im südlichen Mittelmeerraum.

Seit 2017 vergab die EIB etwa 40 Prozent ihrer Finanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und die Industrie, 20 Prozent für erneuerbare Energien, 19 Prozent für nachhaltigen Verkehr und 16 Prozent für Gesundheit und Bildung.

2022 investierte die EIB mehr als 381 Millionen Euro in die marokkanische Wirtschaft, davon 50 Prozent für Strukturprojekte im Umweltbereich, für erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Die gegenüber 2021 doppelt so hohen Auszahlungen im Jahr 2022 sprechen für das Engagement der EIB für nachhaltige Entwicklung und die Energiewende. Das stärkt die Energieunabhängigkeit Marokkos, senkt die THG-Emissionen und fördert die Entstehung einer grüneren und nachhaltigeren Wirtschaft.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix bei der Präsentation der EIB-Aktivitäten in Rabat: „Wir haben die Umsetzung unserer Projekte in Marokko in all unseren Förderbereichen beschleunigt. Wir arbeiten eng mit unseren Partnern vor Ort zusammen, um ihnen die erforderlichen finanziellen und personellen Ressourcen bereitzustellen und so die Entwicklung Marokkos noch stärker zu unterstützen. Mit der EIB Global, dem neuen Geschäftsbereich der EIB für Entwicklungsfinanzierung, werden wir unsere Partnerschaften vor Ort, in der Region und weltweit stärken, um Projekte mit großer wirtschaftlicher und sozialer Wirkung zum Wohle aller Marokkanerinnen und Marokkaner zu begleiten.“

2022 vergab die EIB einen Kredit über 200 Millionen Euro an das marokkanische Eisenbahnunternehmen ONCF. Es handelt sich um das erste Projekt unter der grünen Partnerschaft mit dem Königreich Marokko. Durch die umfangreichen Mittel soll der Übergang zu einer nachhaltigen und CO 2 -armen Mobilität und gleichzeitig ein über das Land verteilter besserer Zugang zum Zugverkehr gefördert werden. Während der gesamten Projektdauer begleitet die EIB das ONCF bei der Stärkung seines Klimaschutzfahrplans. Die Finanzierung steht in Einklang mit den Klima- und Verkehrsprioritäten der EIB als Klimabank und mit den Pariser Zielen und unterstützt dabei die Umsetzung des nationalen Klimabeitrags des Königreichs Marokko.

Die EIB gab ebenfalls im Oktober 2022 den Startschuss für das von der EIB mit finanzieller Unterstützung der Europäischen Union entwickelte Programm für Handel und Wettbewerbsfähigkeit mit einer Garantie von acht Millionen Euro an die Banque Centrale Populaire (BCP). Dank der Garantie kann die BCP mehr Risiken eingehen und Investitionen exportierender marokkanischer KMU von rund 50 Millionen Euro finanzieren. Um die Wertschöpfungsketten mit der EU zu stärken, bringt die EIB ihr gesamtes technisches und finanzielles Know-how in den Bereichen Dekarbonisierung, Produktivität und Digitalisierung ein.

Außerdem erhielt das Programm für den Bau von 150 Gemeinschaftsschulen in ländlichen Gebieten 2022 aus den Mitteln der von der EIB verwalteten Nachbarschaftsinvestitionsplattform der EU einen Investitionszuschuss von 14 Millionen Euro.

Hintergrundinformationen

Europäische Investitionsbank (EIB)

Die EIB ist seit über 40 Jahren ein wichtiger Partner Marokkos. Sie finanziert die Entwicklung und Umsetzung von Projekten in wichtigen Sektoren der marokkanischen Wirtschaft. Gefördert werden Unternehmen und Projekte in den Bereichen Landwirtschaft, Wasser- und Abwasserwirtschaft, Bildung, Gesundheit, Verkehr und erneuerbare Energien.

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

