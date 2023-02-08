Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat ein Darlehen von einer Milliarde schwedischen Kronen an die Ellevio AB vergeben, einen der größten Stromnetzbetreiber in Schweden. Mit dem Geld sollen der Neubau und die Modernisierung der Stockholmer Umspannwerke Värtan/Hjorthagen und Skanstull finanziert werden.

Die Projekte tragen entscheidend zur langfristigen Stromversorgung in Stockholm bei und helfen, die Verteilungskapazität um 40 Prozent zu erhöhen.

Johan Lindehag, CEO von Ellevio: „Wir bauen das Stromnetz der Zukunft und schaffen damit die Voraussetzungen für die Energiewende. So leisten wir einen Beitrag zu den nationalen und europäischen Klimazielen.“

Investitionen gegen Netzengpässe

Die Tatsache, dass es immer mehr Menschen in Städte zieht, wird für die Stromsysteme zur Bewährungsprobe. Ellevio begegnet diesem Trend mit umfangreichen Investitionen, um die Kapazität des Stromnetzes im Großraum Stockholm zu stärken und auszubauen, damit sich die Stadt nachhaltig weiterentwickeln kann.

Dem Umspannwerk Värtan in Hjorthagen kommt eine besondere Bedeutung für die Stromverteilung in der Stockholmer Innenstadt zu. Mit seiner Fertigstellung 2026 wird die Übertragungskapazität um fast 100 Prozent gesteigert (von 325 auf 600 Megawatt).

In Skanstull entsteht ein neuer Anschluss des regionalen und lokalen Netzes an das Hauptnetz, um dem langfristigen Kapazitätsbedarf von Stockholm zu entsprechen. Durch eine neue 220-Kilovolt-Schaltanlage im neuen Umspannwerk des Übertragungsnetzbetreibers Svenska kraftnät steigt die Übertragungskapazität des Netzes letztlich um 1 000 Megawatt.

Mit dem Abschluss der Projekte Värtan und Skanstull erhöht sich die Gesamtübertragungskapazität um ca. 800 Megawatt. Diese Zunahme ergibt sich daraus, dass die Werke redundante Anschlusspunkte bieten und nicht gleichzeitig bei voller Leistung arbeiten können.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Für Europas Übergang zu grüner, bezahlbarer Energie reicht es nicht aus, die Erneuerbaren massiv hochzufahren. Damit Haushalte, Unternehmen und E-Autos die saubere Energie nutzen können, müssen wir auch unsere Verteilungskapazität drastisch ausbauen. Die EIB ist gerne bei diesem hochaktuellen, wichtigen Projekt von Ellevio dabei.“

Das am 31. Januar 2023 ausgezahlte Darlehen finanziert einen Teil der Investitionen. Die EIB hat den Auftrag, Projekte zu fördern, die die Ziele der EU unterstützen. Mit REPowerEU will die EU die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduzieren und die grüne Wende vorantreiben, und genau dazu trägt dieses Projekt bei.

Im Oktober 2022 erhielten die Projekte in Värtan/Hjorthagen und Skanstull ein Darlehen der Nordischen Investitionsbank in gleicher Höhe.

Hintergrundinformationen

„Ein gerechter Übergang für alle“ gehört zu den vier übergeordneten Zielen, die sich die EIB-Gruppe in ihrem Klimabank-Fahrplan 2025 gesetzt hat. Im Jahrzehnt bis 2030 will sie Investitionen von einer Billion Euro in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit anstoßen und alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens ausrichten.

Mit knapp einer Million Kunden zählt Ellevio zu den größten Stromnetzbetreibern Schwedens. Gemeinsam mit seinen Kunden will das Unternehmen den Weg zu einer zunehmend elektrifizierten Gesellschaft aktiv mitgestalten. Seine Stromnetze verbinden Stromerzeuger und -verbraucher, damit mehr Strom aus Erneuerbaren erzeugt, der Verkehr und die Industrie elektrifiziert und letztlich neue, klimaschonende Dienste für seine Kundinnen und Kunden erbracht werden können. Ellevio hat 650 direkte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und beschäftigt landesweit etwa 3 000 Menschen. Seine Eigentümer sind OMERS Infrastructure, AP3, Folksam und AMF.