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ELLEVIO DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS II

Unterzeichnung(en)

Betrag
90.497.737,6 €
Länder
Sektor(en)
Schweden : 90.497.737,6 €
Energie : 90.497.737,6 €
Unterzeichnungsdatum
22/12/2022 : 90.497.737,6 €
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21/12/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELLEVIO DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS II
Zugehörige Pressemitteilungen
Schweden: Ellevio erhöht mit EIB-Darlehen Kapazität des Stockholmer Stromnetzes

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
29 Juni 2022
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/12/2022
20210524
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ELLEVIO DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS II
ELLEVIO AB
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
SEK 1000 million (EUR 92 million)
SEK 2141 million (EUR 197 million)
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The operation is a multi-scheme investment project for electricity distribution grid infrastructure in the Greater Stockholm area in Sweden, covering the period 2021-2026.

Electricity distribution stations, most notably the Värtan station, are approaching the end of their technical lifetime, and there is a need to increase existing capacity to meet an expected increase in electricity consumption and to ensure a stable supply of electricity in Stockholm over the coming years.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The programme concerns electricity distribution schemes (underground cables, new substations and works in existing substations), some of which may fall under Annex I of the Directive 2014/52/EU, amending the EIA Directive 2011/92/EU, and will have to undergo an obligatory environmental impact assessment (EIA), while some schemes may fall under Annex II which requires the competent national authority to determine the need for an EIA. According to the Promoter, EIAs have already been carried out for two project schemes. The main impacts that can be typically expected for projects of this nature relate to visual impact and disturbance during construction.

The Promoter is a public entity, subject to the Utilities Directive.

Weitere Unterlagen
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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ELLEVIO DISTRIBUTION NETWORK INVESTMENTS II
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
154260279
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20210524
Sektor(en)
Energie
Regionen
Europäische Union
Länder
Schweden
Öffentlich zugänglich
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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

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