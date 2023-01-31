© Shutterstock

20 Prozent der Mittel für grüne Energieerzeugung, CO 2 -Reduktion und mehr Energieeffizienz

Geld stammt aus der Verbriefung Minerva 3 zwischen BNL BNP Paribas und EIB-Gruppe

Die EIB-Gruppe, bestehend aus Europäischer Investitionsbank (EIB) und Europäischem Investitionsfonds (EIF), und die BNL BNP Paribas haben eine Verbriefung zur Unterstützung der Realwirtschaft vorgenommen. Sie richtet sich an kleine und mittlere Unternehmen (mit weniger als 250 Beschäftigten) sowie an Midcap-Unternehmen (Firmen mit weniger als 3 000 Beschäftigten). Minerva 3 ist eine sogenannte synthetische Verbriefung (ohne Übertragung von Aktiva) eines Portfolios ordnungsgemäß bedienter Kredite des Finanzinstituts.

Der EIF hat dabei konkret für eine Tranche von 86,8 Millionen Euro eine Sicherheit mit Rückgarantie der EIB gestellt, sodass die BNL neue zinsgünstige Darlehen von insgesamt bis zu 434 Millionen Euro vergeben kann. Die Mittel helfen italienischen Unternehmen, in einem durch hohe Inflation und steigende Zinsen unsicheren wirtschaftlichen Umfeld nach der Coronakrise wieder mehr zu investieren und ihren Bedarf an Betriebskapital zu decken.

Nach den zwei seit 2018 mit der BNL BNP Paribas geschlossenen Verbriefungen verfolgt diese Transaktion nun auch ein grünes Ziel: Die BNL will mindestens 20 Prozent der Mittel an italienische KMU vergeben, die in grüne Energien, weniger CO 2 -Emissionen und mehr Energieeffizienz investieren.

Die EIB und die BNL BNP Paribas haben in der Vergangenheit bereits bei einer Reihe von Verbriefungsgarantien eng und erfolgreich zusammengearbeitet. Die Mezzanine-Garantien über rund 490 Millionen Euro für vier Verbriefungen der BNL BNP Paribas mobilisieren neue Unternehmenskredite von etwa 2,4 Milliarden Euro.

Gelsomina Vigliotti, EIB-Vizepräsidentin und EIF-Präsidentin: „Dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit der EIB-Gruppe und der BNP Paribas-Gruppe erhalten italienische KMU zusätzliches Kapital für ihre Investitionen in eine grüne und nachhaltige Zukunft. Mindestens 20 Prozent der so bereitgestellten Mittel fördern Energieeffizienz und steigern die Energieerzeugung aus Erneuerbaren.“

Elena Goitini, CEO der BNL und Chefin der BNP Paribas-Gruppe in Italien: „Die Unterstützung der Realwirtschaft und die Förderung des nachhaltigen Wachstums von Unternehmen stehen im Mittelpunkt der Strategie der BNL und der BNP Paribas-Gruppe. Dieses neue Geschäft mit der EIB und dem EIF zeigt konkret, wie diese Ziele mit System verfolgt werden können und müssen, um eine gemeinsame, positive und nachhaltige Entwicklung zu erreichen.“

Weitere Informationen:

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert Projekte in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). In den Jahren 2019–2021 stellte die EIB-Gruppe 36 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereit.

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört zur Europäischen Investitionsbank-Gruppe. Seine Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen in Europa den Zugang zu Finanzierungsmitteln zu erleichtern. Darüber hinaus unterstützt der EIF Investitionen von Klima- und Infrastrukturfonds, die den Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit legen. Er trägt zu den EU-Zielen für Innovation, Forschung und Entwicklung, Unternehmertum, Wachstum und Beschäftigung bei.

Die BNL ist seit über 100 Jahren im Geschäft. Sie ist in ganz Italien aktiv und gehört zu den größten italienischen Bankengruppen und den bekanntesten Marken im Land. Die BNL bietet ihren Kunden (Einzelpersonen, Familien, Unternehmen, Behörden und Institutionen) ein breites Angebot an traditionellen sowie hoch innovativen Lösungen, Produkten und Dienstleistungen. Seit 2006 gehört die BNL zur BNP Paribas-Gruppe, die in 65 Ländern tätig ist. Die Gruppe beschäftigt rund 190 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter 148 000 in Europa, wo sie vier Heimatmärkte hat: Belgien, Frankreich, Italien und Luxemburg. Die BNP Paribas hat eine starke Stellung in ihren vier wichtigsten Geschäftsfeldern inländische Märkte, internationale Finanzdienstleistungen, Firmenkundengeschäft und institutionelle Kunden. Wie die Gruppe generell macht sich die BNL besonders für wirtschaftliche, soziale und ökologische Nachhaltigkeit stark. Die Strategie #PositiveBanking verkörpert die Entschlossenheit der Gruppe, mit ihrem Geschäft eine positive Wirkung für Kunden, Beschäftigte und die Gesellschaft insgesamt zu erzielen und damit zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen.