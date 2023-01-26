Neue Finanzierung für kleine und mittlere Investitionen von Gebietskörperschaften

2013 ins Leben gerufene Partnerschaft bringt nachhaltige Investitionsprojekte in Frankreich voran

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Banque des Territoires haben eine neue Finanzierung von 500 Millionen Euro besiegelt. Neben ihrem traditionellen Angebot kann die Banque des Territoires dank dieses vierten Darlehens weiterhin Festzinsdarlehen an den öffentlichen Sektor vergeben. Bereits im Juni 2013 schlossen die Caisse des Dépôts und die EIB eine Partnerschaft, um die ökologische Wende in den Regionen zu fördern.

Durch die Vereinbarung können französische Gebietskörperschaften mit Projekten unter 25 Millionen Euro leichter von europäischen Finanzierungen profitieren. Sie knüpft an drei Vorläufer aus den Jahren 2015, 2019 und 2020 an, die Frankreichs öffentlichem Sektor bereits mit insgesamt 2,8 Milliarden Euro unter die Arme griffen. Das neue Darlehen geht mit einem verstärkten Engagement für den Klimaschutz einher: Mindestens die Hälfte des Geldes soll in Projekte fließen, die zur Minderung der Erderwärmung oder ihrer Folgen beitragen.

Die neuen EIB-Mittel öffnen kleineren Investitionsvorhaben die Tür zu langfristigen Krediten. Im Mittelpunkt stehen die Energieeffizienz von Gebäuden und Stadterneuerung, die Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, Bildung, sanfte Mobilität und sauberer öffentlicher Verkehr.

Mit der neuen Finanzierung kann die Banque des Territoires das Produktspektrum für den öffentlichen Sektor erweitern und ihr an das Sparbuch Livret A gekoppeltes Angebot ausbauen, um den ökologischen Wandel voranzutreiben. Die Partnerschaft belegt, wie gut sich die Banque des Territoires und die EIB bei der Förderung nachhaltiger regionaler Investitionen ergänzen.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Die neue Finanzierung zeigt, dass die EIB – als Klimabank der EU – für eine grünere und nachhaltigere Daseinsvorsorge steht und ganz konkret zum ökologischen Wandel in den Regionen beiträgt. Unsere Partnerschaft mit der Banque des Territoires erleichtert Gebietskörperschaften mit kleinen und mittleren Investitionsvorhaben den Kreditzugang.“

Eric Lombard, Generaldirektor der Caisse des Dépôts: „Die Banque des Territoires und die EIB verfolgen auch dieses Mal das gemeinsame Ziel, Projekte zu finanzieren, die unser Land nachhaltig verändern. Wir helfen französischen Gebietskörperschaften, den ökologischen Wandel zu meistern. Unsere Partnerschaft mit der EIB beschleunigt diese Umwälzung, weil sie einen privilegierten Zugang zu europäischen Finanzierungen eröffnet.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank

Die Europäische Investitionsbank (EIB) wurde 1958 durch die Römischen Verträge gegründet. Sie ist die Einrichtung der Europäischen Union (EU) für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten der EU. Die Bank hat die Aufgabe, zur Integration, zu einer ausgewogenen Entwicklung und zum wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt der EU-Mitgliedstaaten beizutragen. Dazu nimmt sie auf den Kapitalmärkten umfangreiche Mittel auf und vergibt sie zu günstigen Konditionen für Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Als Klimabank der EU fördert sie die Entwicklung und Anwendung neuer Technologien, um aktuelle Herausforderungen wie die Energiewende und klimaneutrales Wachstum zu meistern. 2021 stellte die EIB mehr als zwei Drittel ihrer Finanzierungen für Projekte bereit, die zum Klimaschutz beitragen. Mehr als ein Drittel (3,6 Milliarden Euro) war für Innovationen bestimmt.

Die Banque des Territoires

Die Banque des Territoires wurde 2018 als eine der fünf Geschäftssparten der Caisse des Dépôts eingerichtet. Sie vereint das interne Know-how zur Förderung der Regionen Frankreichs. Als zentrale Anlaufstelle für Gebietskörperschaften, Träger des sozialen Wohnungsbaus, lokale öffentliche Unternehmen sowie Angehörige von Rechtsberufen bietet sie maßgeschneiderte Beratungs- und Finanzierungslösungen. Von ländlichen Gebieten bis hin zu Ballungsräumen ist sie in allen Regionen Frankreichs aktiv mit dem Auftrag, soziale und territoriale Ungleichheiten abzubauen. Die Banque des Territoires ist in den 16 Regionaldirektionen und 37 Niederlassungen der Caisse des Dépôts in ganz Frankreich tätig, um eine große Kundennähe zu gewährleisten.