CDC SECTEUR PUBLIC MBIL II

Unterzeichnung(en)
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Prêt intermédié multi-bénéficiaires pour le financement d'infrastructures réalisées par des collectivités locales en France.
Le prêt sera entièrement dédié au financement d'investissements de petite et moyenne dimension des collectivités locales en France dans les secteurs d'activité de la Banque européenne d'investissement (exemples : efficacité énergétique des bâtiments publics, eau-assainissement, éducation, transports publics).
The proposed Multi Beneficiary Intermediated Loan operation will support local authorities and public sector entities to finance eligible medium and small-scale infrastructure projects in France that correspond to various EIB COP objective areas, including 50% contribution to climate action and environmental sustainability. The upgrading, replacement and reorganisation of urban infrastructure and public facilities provide positive externalities including economic growth and knowledge externalities.
The intermediary has a solid knowledge of the Bank's eligibility criteria and experience of the EIB's loan products. CDC is historically well implanted as a long-term financing provider to local authorities, in particular for projects that are in line with the Bank's priorities.
The Bank's contribution relies essentially on the provision of fixed-rate financing under very long maturities to CDC, whose traditional resources come essentially from the regulated short-term savings of French households remunerated at variable rate (Livret A). The resources provided by the Bank will thus enable CDC to continue to offer to local authorities a complementary funding to its traditional variable rate offer, thereby enhancing access to finance for local authorities at improved terms.
Les bénéficiaires finaux devront se conformer à la législation nationale et européenne pertinente en vigueur.
Les bénéficiaires finaux devront se conformer à la législation nationale et européenne pertinente en vigueur.
Haftungsausschluss
Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).
Aktuelles und Storys
Allgemeine Fragen und Anmerkungen
Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.
Medienanfragen
Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.
Beschwerdeverfahren
Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.
„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption
Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.