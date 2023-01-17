© Shutterstock

Europäische Investitionsbank-Gruppe intensiviert Partnerschaft mit Rabobank, um nachhaltige Unternehmen mit günstigen Krediten zu versorgen

Über zwei Transaktionen – eine für „Nachhaltigkeitsdarlehen“ und eine u. a. für Coronahilfen – können Unternehmen in den Niederlanden über eine Milliarde Euro in Anspruch nehmen

Finanzierungspaket umfasst siebte Transaktion zur Vergabe von sogenannten Nachhaltigkeitsdarlehen, über die bislang insgesamt 1,1 Milliarden Euro an über 600 niederländische KMU in mehr als 20 verschiedenen Sektoren geflossen sind

Die Rabobank und die EIB-Gruppe intensivieren ihre langjährige Partnerschaft, indem sie günstige Darlehen von mehr als einer Milliarde Euro für niederländische KMU und Midcaps verfügbar machen. Das Geld wird über zwei kürzlich besiegelte Transaktionen bereitgestellt, die Nachhaltigkeitsdarlehen für nachhaltige Unternehmen sowie u. a. Coronahilfen vorsehen.

Die Nachhaltigkeitsdarlehen stehen Entrepreneuren und KMU zur Verfügung, deren Bemühungen, sozial und ökologisch nachhaltig zu arbeiten, durch ausgewählte Gütesiegel für Nachhaltigkeit bestätigt werden. Dabei vergibt die EIB an die Rabobank ein Darlehen von 300 Millionen Euro, das die Rabobank durch einen Betrag in gleicher Höhe ergänzt. Die insgesamt 600 Millionen Euro fließen in Kredite an nachhaltig arbeitende Unternehmen.

Über eine separate Risikoteilungsoperation mit dem zur EIB-Gruppe gehörenden Europäischen Investitionsfonds (EIF) stellt die Rabobank weitere 445 Millionen Euro für die Erholung von u. a. coronageschädigten Unternehmen bereit. Der EIF besichert eine Juniortranche eines von der Rabobank gehaltenen KMU-Kreditportfolios. Das Risiko des EIF wird wiederum durch eine Rückgarantie aus dem Europäischen Garantiefonds (EGF) abgesichert, wodurch ein Teil des Kapitals der Rabobank freigesetzt wird. Dies ist die zweite Verbriefung unter Beteiligung der EIB-Gruppe zur Kapitalentlastung der Rabobank seit 2018.

Kirsten Konst, Leiterin der Abteilung Geschäftskunden und Mitglied der Geschäftsleitung: „Als Genossenschaftsbank wollen wir etwas bewirken und zu einer nachhaltigeren Welt beitragen. Wir setzen alles daran, die Erfordernisse und Probleme unserer Kunden besser zu verstehen. Mit diesen Finanzierungen können wir sie bei der Umsetzung ihrer Ziele unterstützen. Wir freuen uns daher, unsere Partnerschaft mit der EIB und dem EIF fortzusetzen.“

EIB-Vizepräsident Kris Peeters: „Die Rabobank arbeitet seit 2009 eng mit der EIB-Gruppe zusammen. Für die EU-Wirtschaft steht mehr auf dem Spiel als jemals zuvor. Wir stehen daher gerne als Partner bereit, um Unternehmen Finanzierungen vor allem für sozial und ökologisch nachhaltige Investitionen zugänglich zu machen. KMU sind das Rückgrat unserer Volkswirtschaften und können jede Hilfe gebrauchen, die sie bekommen.“

Marjut Falkstedt, geschäftsführende Direktorin des EIF: „Dank unserer langjährigen Partnerschaft mit der Rabobank kann der EIF sicherstellen, dass für europäische KMU angemessene Finanzierungen zur Verfügung stehen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam mit der EIB in den Niederlanden so umfangreiche Mittel bereitstellen können, zumal ein großer Teil davon nachhaltigen Unternehmen zugutekommt, in Einklang mit unserem Engagement für den Klimaschutz.“

Nachhaltigkeitsdarlehen können von Unternehmen in Anspruch genommen werden, die zu den Vorreitern in ihrem Sektor zählen, sozial verantwortlich handeln und eines der ausgewählten Gütesiegel für Nachhaltigkeit tragen. Die Kreditanträge müssen die üblichen Konditionen der EIB und der Rabobank erfüllen. Nachhaltigkeitsdarlehen können an Unternehmen mit bis zu 3 000 Beschäftigten vergeben werden. Die Gesamtprojektkosten dürfen 25 Millionen Euro nicht überschreiten, der Darlehensbetrag ist auf maximal 7,5 Millionen Euro begrenzt. Die abschließende Entscheidung über die Kreditgenehmigung liegt bei der Rabobank.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt im Auftrag der Europäischen Union langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die EU-Mitgliedsländer (die Niederlande halten 5,2 Prozent der Anteile). Dadurch kann sich die Bank an den Kapitalmärkten sehr günstig Mittel beschaffen. Diese vergibt sie in Form von langfristigen Finanzierungen für solide Projekte, die zu den Zielen der Europäischen Union beitragen. 2021 vergab die EIB etwas mehr als 2,2 Milliarden Euro für Projekte in den Niederlanden.

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört zur EIB-Gruppe. Seine Hauptaufgabe besteht darin, kleinsten sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Europa den Zugang zu Finanzierungen zu erleichtern. Das Angebot des EIF umfasst Risiko- und Wachstumskapital, Garantien und Mikrofinanzprodukte, die genau auf dieses Marktsegment zugeschnitten sind. Er trägt zu den EU-Zielen für Innovation, Forschung und Entwicklung, Unternehmertum, Wachstum und Beschäftigung bei.

Die Rabobank ist eine international tätige Genossenschaftsbank. Ihr Leistungsspektrum umfasst das Privat- und Firmenkundengeschäft, die Vermögensverwaltung sowie das Leasing- und Immobiliengeschäft. Als Genossenschaftsbank richtet die Rabobank ihr Dienstleistungsangebot am Kundeninteresse aus. Sie zählt zu den führenden kundenorientierten Genossenschaftsbanken in den Niederlanden und ist weltweit eine der führenden Banken im Lebensmittel- und Agrarsektor. Die Rabobank ist in 38 Ländern tätig und hatte am 31. Dezember 2020 43 272 Beschäftigte.