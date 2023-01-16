Power Capital Renewable Energy, Irlands führender unabhängiger Solarstromerzeuger, hat heute den Abschluss eines Finanzierungsvertrags über bis zu 240 Millionen Euro mit einem Konsortium von Kreditgebern bekannt gegeben. Dem Konsortium unter Führung der Eiffel Investment Group gehören auch die belgische Versicherungsgesellschaft Ethias und die Europäische Investitionsbank (EIB) an.

Die Transaktion unterstützt die Pläne des Unternehmens, bis 2025 Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von 1,2 Gigawatt in Betrieb zu nehmen. Der Vertrag sieht eine erste Tranche von 100 Millionen Euro vor. Ein Teil davon wird für den Bau von Anlagen verwendet, für die Stromabnahmeverträge mit Microsoft und einem anderen, nicht genannten Technologieunternehmen unterzeichnet wurden. Der Rest ist für Anlagen bestimmt, die in der zweiten Auktionsrunde des irischen Förderprogramms für erneuerbare Energien (Renewable Energy Support Scheme – RESS-2) den Zuschlag erhalten haben. Über eine zweite Tranche von 100 Millionen Euro können weitere von Power Capital geplante Anlagen finanziert werden. Bis zu 40 Millionen Euro sollen in die internationale Expansion des Unternehmens fließen.

Eamon Ryan, irischer Minister für Umwelt, Klima und Kommunikation: „Diese neue europäische Unterstützung für Investitionen in Solarstromanlagen mit einer Leistung von 1,2 Gigawatt ist ein Vertrauensbeweis für Erneuerbare in Irland. Sie ermöglicht es, in Irland Strom aus fossilen Brennstoffen an sonnigen Tagen durch Solarstrom zu ersetzen, und bringt uns unserem Ziel näher, bis 2025 bis zu 5 Gigawatt Solarstrom zu erzeugen.“

Power Capital wurde 2020 von Omnes Capital übernommen. Der Private-Equity-Investor hat das Unternehmen neu positioniert und in einen unabhängigen Stromerzeuger umgewandelt, der jetzt international expandieren will. Power Capital hat seine Position als Irlands führender unabhängiger Stromerzeuger über ein Portfolio von Stromabnahmeverträgen mit Microsoft gefestigt und zudem bei den irischen RESS-2-Auktionen den Zuschlag für eine der größten Megawatt-Mengen erhalten. Das Unternehmen will sein Portfolio aufbauen und international expandieren. Die Unterstützung durch die Eiffel Investment Group, die Ethias und die EIB zeigt, dass führende private und öffentliche Kreditgeber in die Strategie und Fähigkeiten des Stromerzeugers vertrauen.

Pierre-Antoine Machelon, Leiter der Infrastruktur-Sparte bei der Eiffel Investment Group, und Roman Londner, Vice-President im Infrastruktur-Team des Unternehmens: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit Power Capital, weil wir von der operativen Exzellenz des Teams und seinem vielversprechenden und diversifizierten Projektportfolio überzeugt sind. Wir müssen diese irischen Erneuerbare-Energien-Projekte unbedingt finanzieren, damit die Umstellung auf saubere Energie in Europa gelingt.“

Justin Brown und Peter Duff, Co-CEOs und Gründer von Power Capital Renewable Energy: „Es ist fantastisch, dass eine so bedeutende Investorengruppe in den irischen Solarsektor investiert. Wir haben bereits mit dem Bau begonnen und gehen davon aus, dass bis Ende dieses Jahres Anlagen mit einer Gesamtleistung von 230 Megawatt in den Grafschaften Cork, Wexford, Louth und Meath stehen. Mithilfe der Eiffel Investment Group, der EIB und der Ethias können wir unsere Projekte in den nächsten Jahren rasch voranbringen.“

Christian Kettel Thomsen, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank: „Die Europäische Investitionsbank freut sich, eines der bislang größten Solarenergievorhaben in Irland zu unterstützen. Dank dieser neuen Initiative kann Irland mehr Strom aus erneuerbaren Quellen erzeugen und seine CO 2 -Emissionen reduzieren – ein Beleg dafür, wie sich europäische Partner für die Energiewende einsetzen.“

Michael Pollan, Managing Partner bei Omnes Capital: „Durch diese Partnerschaft kann Power Capital seine Umwandlung in Irlands führenden unabhängigen Solarstromerzeuger beschleunigen – in einer Zeit, in der das Land einen wachsenden Bedarf an erneuerbaren Energien signalisiert. Wir freuen uns, die Eiffel Investment Group, die EIB und die Ethias an unserer Seite zu haben.“

Joris Laenen, Chief Investment & Life Officer bei der Ethias: „In Einklang mit unserem ESG-Engagement und unserer jüngsten Beteiligung an der Science Based Targets Initiative setzen wir mit diesem neuen Investment unsere Unterstützung für die Energiewende fort. Es passt perfekt zu unserer Strategie, unser Anlageportfolio auf weniger CO 2 -intensive Sektoren auszurichten und gleichzeitig – parallel zu unserem Kerngeschäft in Belgien – eine geografische Diversifizierung zu erreichen. Power Capital hat sein Ziel, Irlands größter Solarstromanbieter zu werden, bisher hervorragend umgesetzt. Dies hat uns überzeugt, uns gemeinsam mit erfahrenen Tier-1-Finanzpartnern wie Omnes und der Eiffel Investment Group an der Finanzierung zu beteiligen.“

Akereos Capital fungierte als alleiniger Bookrunner, Strukturierer und exklusiver Debt Advisor von Power Capital sowie als exklusiver Financial Advisor von Power Capital für Stromabnahmeverträge mit Microsoft. Power Capital wurde von Arthur Cox und Philip Lee (juristisch) beraten, die Eiffel Investment Group von Eversheds Sutherland.

Hintergrundinformationen

Ethias

Die Ethias ist eine belgische Versicherungsgesellschaft, deren Geschäftsmodell auf direkte, digitale und öffentliche Dienstleistungen ausgerichtet ist. Der Erfolg dieser Strategie beruht auf dem Engagement der 1 900 Beschäftigten, dem Vertrauen der Kundschaft (1,2 Millionen Privatpersonen und mehr als 40 000 Kunden im öffentlichen und privaten Sektor), der Unterstützung durch die öffentlichen Anteilseigener sowie dem hundertjährigen Erfahrungsschatz und der Finanzstärke des Unternehmens. Die Ethias entwickelt ständig neue Produkte, um Wert zu schaffen und den Bedürfnissen von morgen durch Ökosysteme in Bereichen wie Gesundheit, Mobilität und Wohnen gerecht zu werden. Dabei stehen Nachhaltigkeit und verantwortungsvolles Handeln an erster Stelle.

Omnes Capital

Omnes ist ein führender Private-Equity- und Infrastrukturinvestor. Das Unternehmen verwaltet derzeit ein Vermögen von fünf Milliarden Euro und stellt Firmen das nötige Wachstumskapital bereit. Dabei deckt Omnes drei Bereiche ab: Risikokapital, Wachstums- und Buyout-Kapital sowie Infrastruktur. Omnes bekennt sich zu ESG-Zielen (Umwelt, Soziales und Governance) und hat die Stiftung „Fondation Omnes“ eingerichtet, um Initiativen für Kinder und Jugendliche zu fördern. Zudem hat Omnes die Prinzipien für verantwortliches Investieren (PRI) der Vereinten Nationen unterzeichnet.

Power Capital Renewable Energy

Power Capital Renewable Energy ist ein unabhängiges Stromunternehmen, das 2011 in Irland gegründet wurde. Der Stromerzeuger hat in Irland Solarstromanlagen mit einer Leistung von über 1 200 Megawatt entwickelt und baut auch seine internationale Präsenz aus. 2020 erwarb Omnes Capital eine strategische Beteiligung an dem Unternehmen, das sich seither zu einem unabhängigen Stromerzeuger entwickelt hat.

Das in Dublin ansässige Büro deckt mit seinem wachsenden Team die Bereiche Engineering, Finanzen, Recht, Umweltplanung und Bau ab. Das Unternehmen entwickelt weitere Solarprojekte in Irland und baut ferner netzgebundene Batteriespeicher. Im Rahmen von Stromabnahmeverträgen mit Unternehmen baut Power Capital derzeit Solarparks mit einer Gesamtleistung von 230 Megawatt in Wexford, Cork, Meath und Louth. Power Capital erhielt zudem in der zweiten RESS-Auktionsrunde den Zuschlag für Solaranlagen mit einer Gesamtleistung von 300 Megawatt, deren Bau im zweiten Halbjahr 2023 in Angriff genommen wird.

Eiffel Investment Group

Die Eiffel Investment Group ist ein Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von rund fünf Milliarden Euro (Stand: Ende 2022, einschließlich nicht in Anspruch genommener Zusagen). Zu den Kunden der Gruppe gehören sowohl große institutionelle Anleger (Versicherungen, Investmentfonds, Pensionskassen, Banken, große Family Offices und öffentliche Anleger) als auch Privatpersonen, die über Finanzintermediäre bedient werden.

Die Eiffel Investment Group verfügt über profunde Branchenkenntnisse, insbesondere auf dem Gebiet der Energiewende, aber auch in den Bereichen Gesundheit, Agrar- und Ernährungswirtschaft sowie Digitales. Sie finanziert Unternehmen und deren Anlagen über vier Hauptstrategien: Private Debt, Energiewende-Infrastruktur, Private Equity sowie börsennotierte Aktien und Kredite.

Erklärtes Ziel der Eiffel Investment Group ist es, in eine nachhaltige Welt zu investieren. Ihre Anlagestrategien sind nicht nur auf eine gute finanzielle Performance ausgerichtet, sondern sollen sich auch positiv auf die Umwelt und die Gesellschaft niederschlagen.

Die Eiffel Investment Group arbeitet mit ihrem 80-köpfigen Team hauptsächlich von Paris aus, ist aber auch in Amsterdam, Warschau und New York präsent. Der Fonds Eiffel Transition Infrastructure richtet sich ausschließlich an institutionelle Kunden.