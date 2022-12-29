© Shutterstock

EIB und EIF zeichnen Wertpapiere verschiedener Klassen

Zusätzliche Kredite für Investitions- und Betriebskapitalbedarf italienischer KMU und Midcap-Unternehmen

UniCredit hat in den vergangenen Tagen eine neue Verbriefung abgeschlossen. Gegenstand dieser Verbriefung sind Verbraucherkredite mit einem Portfoliovolumen von rund 850 Millionen Euro.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und der Europäische Investitionsfonds (EIF) haben 700 Millionen Euro bzw. 50 Millionen Euro in die Senior- und die Mezzanine-Tranche der Notes, die Ratings von DBRS und Moody’s haben, investiert. Im Gegenzug verpflichtet sich die UniCredit, in den nächsten 36 Monaten im gleichen Umfang zusätzliche Kredite an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Midcaps aus Italien zu vergeben.

Die zinsgünstigen Unternehmenskredite mit einer Mindestlaufzeit von 24 Monaten können für Investitionen oder Betriebskapital verwendet werden. Mindestens 30 Prozent des Volumens sind Initiativen vorbehalten, die die Umstellung auf ökologisch nachhaltigere Geschäftsmodelle voranbringen.

Gelsomina Vigliotti, EIB-Vizepräsidentin und Vorsitzende des EIF-Verwaltungsrats: „Kleine und mittlere Unternehmen spielen eine Schlüsselrolle bei grünen und innovativen Investitionen. Dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit der EIB-Gruppe und der UniCredit, die heute erneut gestärkt wird, erhalten KMU und Midcap-Unternehmen in Italien zinsgünstige Darlehen für Investitionen in ihre Zukunft.“

Remo Taricani, Deputy Head of Italy der UniCredit: „KMU sind der Motor unserer Wirtschaft. Es ist unsere Aufgabe, sie in ihrem Wachstum und beim ökologischen Wandel zu begleiten. Mit den neuen Krediten zeigen wir, dass wir uns diesem Ziel verpflichtet fühlen, und durch die langjährige Partnerschaft mit der EIB-Gruppe sind wir noch schlagkräftiger. Das Geld hilft den Unternehmen ganz konkret, weil sie dadurch weiter effizient für ihre Kunden und ihr Umfeld da sein können.“

Die neue Verbriefung entstand im Rahmen einer breiteren Zusammenarbeit mit der EIB-Gruppe (EIB und EIF), die im Sinne der Kapitaleffizienzziele des „UniCredit Unlocked“-Plans im vergangenen Jahr zu fünf umfangreichen Verbriefungen führte. Auf dieser Basis konnte die UniCredit Unternehmen in den Ländern, in denen sie aktiv ist, zusätzliche Kredite zur Verfügung stellen.

Im Sommer brachte die UniCredit mit der EIB-Gruppe drei synthetische Portfolio-Verbriefungen unter dem Europäischen Garantiefonds (EGF) auf den Weg, die zusätzliche Kredite von insgesamt ca. 5,6 Milliarden Euro für Unternehmen in Italien, Deutschland und Bulgarien ermöglichten.

Im November 2021 wurde die erste synthetische Verbriefung eines Kreditportfolios aufgesetzt, für die die EIB-Gruppe eine Absicherung der Mezzanine-Tranche stellte. Dadurch konnte die UniCredit italienischen KMU neue Kredite im Umfang von 720 Millionen Euro gewähren.

Alle oben genannten Transaktionen, bei denen die UniCredit Bank AG als alleiniger Arranger und im Falle der Verbriefung von Konsumentenkrediten auch als alleiniger Lead Manager agierte, fallen unter die breitere Zusammenarbeit zwischen der UniCredit und der EIB-Gruppe. Allein im Zeitraum 2021–2022 konnte die UniCredit dadurch über zehn Milliarden Euro für Unternehmen in den Ländern mobilisieren, in denen sie tätig ist.

