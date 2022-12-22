UBB ist erstes bulgarisches Finanzinstitut, das InvestEU-Garantie zur Förderung von Wettbewerbsfähigkeit, Innovation und Nachhaltigkeit unterzeichnet

Zusammenarbeit soll auch grüne Wende bei vielen bulgarischen Unternehmen beschleunigen

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) und die United Bulgarian Bank (UBB) haben heute die erste Vereinbarung unter InvestEU in Bulgarien unterzeichnet. EIB-Vizepräsidentin Lilyana Pavlova, der für das Firmenkundengeschäft und Märkte zuständige UBB-Exekutivdirektor Dobromir Dobrev sowie EIF-Direktor und Leiter der Abteilung Mandatsverwaltung Hubert Cottogni betonten die strategische Bedeutung der Vereinbarung für die Wettbewerbsfähigkeit einheimischer Unternehmen.

Der EIF stellt Garantien für Darlehen in drei Schlüsselbereichen: Die Garantie für Wettbewerbsfähigkeit ermöglicht die Vergabe von Neukrediten von rund 76 Millionen Euro an KMU, um Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Beschäftigung zu steigern. Die Garantie für Nachhaltigkeit besichert neue Kredite an KMU und kleine Midcap-Unternehmen von rund 24 Millionen Euro, um zur grünen Wende in Europa beizutragen. Weitere Darlehen von 10 Millionen Euro unter der Garantie für KMU-Innovationen und Digitalisierung sind für Unternehmen bestimmt, die neue Produkte, Dienstleistungen und Prozesse entwickeln und vermarkten.

EIB-Vizepräsidentin Pavlova: „Die Europäische Investitionsbank ist ein strategischer Partner der Europäischen Kommission bei der Umsetzung von InvestEU. Durch das InvestEU-Programm können wir innovativere und risikoreichere Projekte finanzieren. Gemeinsam mit unseren Partnern schließen wir Marktlücken und verringern die Risiken für öffentliche oder private Drittinvestoren. Dadurch kurbeln wir Investitionen an, die momentan aufgrund der wirtschaftlichen Unsicherheit gebremst oder beeinträchtigt werden. Wir schätzen, dass die UBB InvestEU so proaktiv einbezogen hat; es handelt sich um den ersten Einsatz in Bulgarien und einen der ersten Einsätze EU-weit. Die heutige Vereinbarung stärkt die Zusammenarbeit von EIF und UBB bei der Umsetzung wichtiger EU-Ziele und fördert die Wettbewerbsfähigkeit bulgarischer Unternehmen.“

Dobromir Dobrev, UBB-Exekutivdirektor mit Zuständigkeit für das Firmenkundengeschäft und Märkte: „Ich freue mich, dass unsere Bank sieben Jahre nach der Unterzeichnung der ersten Juncker-Plan-Transaktion in Bulgarien 2015 wieder Vorreiter beim InvestEU-Programm ist. Noch stolzer bin ich, dass wir hier zwei Unternehmen einbinden, die zur KBC-Gruppe in Bulgarien gehören: nicht nur die UBB, sondern auch die UBB Interlease. Die neue Garantievereinbarung bestätigt unsere langjährige erfolgreiche Partnerschaft. Wir unterzeichnen heute eine Vereinbarung, die Neukredite und Leasingfinanzierungen für bulgarische KMU und Midcap-Unternehmen von mehr als 110 Millionen Euro ermöglicht: die erste InvestEU-Transaktion in Bulgarien. So können wir die Wettbewerbsfähigkeit der einheimischen Unternehmen fördern und unsere Kreditvergabe in den strategischen Bereichen Nachhaltigkeit, Innovation und Digitalisierung ausweiten. Wir sind sicher, dass das InvestEU-Programm den bulgarischen KMU und kleinen Midcap-Unternehmen dabei helfen wird, ihre Investitionspläne umzusetzen und gleichzeitig Mittel zu Vorzugsbedingungen und mit geringeren Sicherheitsanforderungen in Anspruch zu nehmen.“

Hubert Cottogni, EIF-Direktor und Leiter der Abteilung Mandatsverwaltung: „Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit der United Bulgarian Bank zu erneuern, diesmal unter dem InvestEU-Programm. Durch die Vereinbarung sollen bulgarische Firmen Mittel erhalten, damit sie wettbewerbsfähiger und innovativer werden und in die grüne und nachhaltige Wende investieren. Angesichts der aktuellen energiepolitischen Herausforderungen, vor denen wir in ganz Europa stehen, sind wir davon überzeugt, dass unsere Zusammenarbeit die finanzielle Unterstützung freisetzt, die den bulgarischen Unternehmen gewaltige Fortschritte bei der grünen Wende ermöglicht.“

Hintergrundinformationen

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) ist auf Risikofinanzierungen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in ganz Europa spezialisiert. Er ist Teil der EIB-Gruppe. Die Anteilseigner des EIF sind die EIB, die EU, vertreten durch die Europäische Kommission, und verschiedene öffentliche und private Banken und Finanzinstitute.

Das Programm InvestEU für mehr Investitionen in der EU mobilisiert umfangreiche private und öffentliche Mittel für wichtige langfristige Finanzierungen, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Zudem stößt es private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Green Deal und dem digitalen Wandel beitragen. InvestEU bündelt die EU-Instrumente für Investitionen in der Europäischen Union. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Der InvestEU-Fonds wird von Finanzierungspartnern umgesetzt, die bei der Kreditvergabe auf die EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro zurückgreifen können. Diese Garantie erhöht die Risikotragfähigkeit der Partner und mobilisiert so mindestens 372 Milliarden Euro an zusätzlichen Investitionen.