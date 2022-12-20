EIB vergibt an Banfondesa 581 Millionen Dominikanische Pesos (rund 10 Millionen Euro) für Kleinstunternehmen

Mittel gehen vor allem an Entrepreneurinnen und Firmen, die Frauen beschäftigen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die Banco de Ahorro y Crédito Fondesa, S.A. (Banfondesa) haben ein Darlehen über 581 Millionen Dominikanische Pesos (rund 10 Millionen Euro) für Kleinstunternehmerinnen und -unternehmer in dem Land unterzeichnet.

Damit können auch Gruppen, die gemeinhin vom herkömmlichen Bankensektor ausgeschlossen sind (wie Frauen und junge Menschen), Kredite aufnehmen. Infrage kommen Betriebe im ganzen Land, die weniger als zehn Beschäftigte haben, und Selbstständige. Schätzungen zufolge machen Kleinstbetriebe rund 80 Prozent der Unternehmen in der Dominikanischen Republik aus (Stand 2020).

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Felix: „Die Europäische Investitionsbank unterstützt nachhaltig Kleinstunternehmen in der Dominikanischen Republik, und das seit 30 Jahren in einer erfolgreichen Partnerschaft mit dem Sektor des Landes. Mit diesem Darlehen fördern wir Arbeitsplätze, Wirtschaftswachstum und die finanzielle Teilhabe von Frauen und jungen Menschen. Über die EIB Global arbeiten wir eng mit Partnern wie Banfondesa zusammen, verstärken die Wirkung unserer Finanzierungen und helfen Menschen weltweit.“

Banfondesa-CEO Cristian Reyna Tejada: „Mit dieser Finanzierung kann unsere Bank Kleinst- und Kleinbetrieben im verarbeitenden Gewerbe, Dienstleistungssektor, Handel, Tourismus und der Landwirtschaft bei Projekten mit sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Wirkung finanziell weiter unter die Arme greifen. Banfondesa verfolgt eine Strategie der digitalen finanziellen Inklusion in der Dominikanischen Republik und nahe der Grenze zu Haiti. Wir wollen dabei mehr Kredite vergeben an Entrepreneurinnen und in abgelegenen ländlichen Gebieten mit begrenztem Zugang zu Banken. Mit dem Darlehen setzen unsere beiden Institute ihre jahrzehntelange Partnerschaft bei Projekten fort, die denen zugutekommen, die es am meisten benötigen.“

Katja Afheldt, EU-Botschafterin in der Dominikanischen Republik: „Kleinst-, kleine und mittlere Betriebe sind das Rückgrat der Wirtschaft – in der Dominikanischen Republik ebenso wie in Europa. Vor allem für Frauen und junge Menschen sind sie oft die einzige Möglichkeit, sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Deshalb ist das Projekt so wichtig.“

Rückenwind für Entrepreneurinnen

Mikrofinanz hilft Geringverdienern, aus eigener Kraft der Armut zu entkommen. Sie erleichtert den Schritt in die Selbstständigkeit und den Zugang zu Bildung. Viele Mikrokredite gehen an Frauen. Sie fördern ihre finanzielle und soziale Unabhängigkeit und tragen so zur Gleichstellung der Geschlechter bei.

Mehr als 50 Prozent des EIB-Darlehens sind für Kleinstbetriebe bestimmt, die Frauen gehören, von Frauen geführt werden oder Frauen beschäftigen. Sie tragen somit zur 2X Challenge bei. Die Initiative 2X Challenge mobilisiert Investitionen, die den Zugang von Frauen zu Finanzierungen, Führungspositionen und hochwertigen Arbeitsplätzen verbessern und damit ihre Beteiligung am Wirtschaftsleben in Entwicklungsländern fördern.

30 Jahre in der Dominikanischen Republik: Die EIB feiert

Die Bank der EU fördert den Mikrofinanzsektor des Landes seit ihrem erstem Darlehen 1992. Am 16. Dezember 2022 begingen der Leiter der EIB-Regionalvertretung in Santo Domingo Yves Ferreira, EU-Botschafterin Katja Afheldt, die Botschafterinnen und Botschafter der EU-Länder und zahlreiche EIB-Partner im Finanzsektor des Landes feierlich den 30. Jahrestag der Unterzeichnung des ersten Darlehens der Bank.

Seit 1992 hat die EIB 491 Millionen Euro für langfristige Investitionen in der Dominikanischen Republik bereitgestellt.

Die Bank ist auch seit 1992 im Mikrofinanzsektor des Landes aktiv und heute als führende internationale Finanzierungsinstitution in diesem Bereich anerkannt. Sie hat an eine Reihe von Mikrofinanzinstituten Darlehen vergeben, darunter Banco Ademi, Adopem, Banfondesa, Fondesa, Fundapec und FDD. Die EIB stand ihnen auch finanziell zur Seite, als sich die ursprünglich nichtstaatlichen Organisationen in regulierte Sparkassen und Kreditinstitute umwandelten.

Die Bank der EU hat bisher weltweit 1,8 Milliarden Euro für Mikrofinanzierungen ausgereicht.

Hintergrundinformationen

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Die EIB Global arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Banfondesa

Die Banco de Ahorro y Crédito Fondesa S.A. (Banfondesa) ist eine Bank, die durch die Bankenaufsichtsbehörde der Dominikanischen Republik reguliert wird. Schwerpunkt ihres Geschäftsmodells sind Kleinstunternehmerinnen und -unternehmer, ländliche Kleinproduzenten, einkommensschwache Familien sowie städtische und ländliche Arbeitnehmergruppen. Die Bank wurde von der Fondo para el Desarrollo, Inc. (Fondesa) gegründet und nahm am 1. Mai 2015 ihren öffentlichen Betrieb auf. Als Bank für Familien und Kleinstbetriebe steht sie in der Tradition der finanziellen Unterstützung für einkommensschwache Segmente der Gesellschaft.

Banfondesa ist landesweit tätig und bietet Kundinnen und Kunden in städtischen wie ländlichen Gebieten Mikrofinanz- und nichtfinanzielle Produkte über ein weitgespanntes Netz von 59 Filialen im ganzen Land.