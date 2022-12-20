Der Verwaltungsrat des Europäischen Investitionsfonds (EIF) hat Gelsomina Vigliotti zur Vorsitzenden ernannt. Sie übernahm ihre neue Aufgabe zum 15. Dezember 2022.

Gelsomina Vigliotti: „Es ist mir eine Ehre, den Vorsitz von Europas größtem Risikokapital- und Private-Equity-Finanzierer zu übernehmen. Der EIF trägt maßgeblich dazu bei, den Kapitalbedarf kleiner und mittlerer Unternehmen für Investitionen zu decken und – direkt oder indirekt – Europas nächste Einhörner und Champions hervorzubringen. Innovation, Forschung und Klimaschutz stehen bei der Tätigkeit des EIF im Mittelpunkt. Sie sind heute mehr denn je der Schlüssel zur grünen Wende, zum digitalen Wandel und zu bahnbrechenden Entwicklungen.“

Die Italienerin Gelsomina Vigliotti ist Vizepräsidentin und Mitglied des Direktoriums der Europäischen Investitionsbank (EIB). Zu ihren Aufsichtsbereichen bei der EIB gehören die Finanzierung von KMU und Midcap-Unternehmen, Eigenkapital- und eigenkapitalartige Produkte, die Zusammenarbeit von EIB und EIF, die Überwachung von Vertragspartnern und die Umstrukturierung von Operationen, neue Produkte, besondere Operationen, Mikrofinanzierungen sowie Finanzierungen in Italien, Malta, Ägypten, Israel, Jordanien, Libanon und Palästina.

Vor ihrer Ernennung zur EIB-Vizepräsidentin war Gelsomina Vigliotti als Generaldirektorin für internationale Finanzbeziehungen im italienischen Finanzministerium für die Koordinierung der Aktivitäten im Zusammenhang mit dem internationalen Wirtschafts-, Währungs- und Finanzsystem und den multilateralen Entwicklungsinstitutionen zuständig. In dieser Position war sie „Deputy Deputy“ der G7- und der G20-Gruppe. Außerdem war sie stellvertretende italienische Gouverneurin der wichtigsten multilateralen Entwicklungsbanken und Mitglied des Verwaltungsrats der Europäischen Investitionsbank sowie des Verwaltungsrats der Entwicklungsbank des Europarats.

Während ihrer langen Laufbahn im italienischen Finanzministerium hatte Frau Vigliotti mehrere Positionen inne, die die nationale und die internationale Wirtschaftspolitik betrafen. Von 2012 bis 2015 war sie stellvertretendes Mitglied des Wirtschafts- und Finanzausschusses und stellvertretende Direktorin des Europäischen Stabilitätsmechanismus.

Hintergrundinformationen

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört zur Europäischen Investitionsbank-Gruppe. Seine Hauptaufgabe besteht darin, kleinsten sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Europa den Zugang zu Finanzierungen zu erleichtern. Sein Angebot umfasst Risiko- und Wachstumskapital, Garantien und Mikrofinanzprodukte, die genau auf dieses Marktsegment zugeschnitten sind. Damit fördert er die EU-Ziele in den Bereichen Innovation, Forschung und Entwicklung, Unternehmertum, Wachstum und Beschäftigung.