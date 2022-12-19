Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat für die laufenden Arbeiten an den Nationalstraßen RN13 und RN6 73,6 Millionen Euro (rund 343 Milliarden Ariary) an die madagassische Straßenbaubehörde ausgezahlt.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Die EIB fördert hoch entwicklungswirksame Investitionen im Verkehrssektor, die die wirtschaftlichen und sozialen Chancen der ländlichen Bevölkerung verbessern und gleichzeitig die Umwelt schützen. Die Modernisierung der Nationalstraßen RN13 und RN6 entspricht diesem Ziel. Die EIB freut sich als Mitglied von Team Europa, dieses Schlüsselprojekt für Madagaskar und seine Menschen voranzubringen.“

Der Auszahlungsbetrag besteht aus einem Darlehen der EIB von 50,4 Millionen Euro (ca. 235 Milliarden Ariary) und einem Zuschuss der EU von 23,2 Millionen Euro (ca. 108 Milliarden Ariary).

Isabelle Delattre Burger, EU-Botschafterin in Madagaskar: „Die EU und ihre Bank, die EIB, tragen dieses wichtige Projekt mit, um wirklich etwas für eine inklusive und nachhaltige Entwicklung in Madagaskar zu bewirken. Das Projekt verbessert die Verbindung zwischen den Regionen und trägt damit zur Teilhabe am Wachstum bei. Es ist auf die Global-Gateway-Strategie der EU abgestimmt, die durch nachhaltige, resiliente und sichere Verkehrsnetze für alle den Alltag der Menschen verbessern will.“

Das Projekt zur Modernisierung des madagassischen Straßennetzes sieht die Instandsetzung der Nationalstraße 6 (RN6) zwischen Antsiranana und Ambanja und der Nationalstraße 13 (RN13) zwischen Ambovombe und Tolagnaro vor. Die Finanzierung von 235,5 Millionen Euro setzt sich zusammen aus: einer Finanzhilfe der EU von 116 Millionen Euro, einem Darlehen von 110 Millionen Euro und einem Zuschuss der EIB für technische Hilfe von 4,7 Millionen Euro sowie einer Finanzierung der Republik Madagaskar von 4,8 Millionen Euro. Mit dem Projekt werden 348 Kilometer Straße in Madagaskar modernisiert. Insgesamt 100,4 Millionen Euro wurden bereits ausgezahlt.

EU-finanzierte technische Hilfe stellt außerdem sicher, dass bei dem Projekt weltweite umwelt- und sozialtechnische Best Practices angewendet werden. Nachhaltige Lösungen werden immer wichtiger für die Instandhaltung von Straßen.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Union (EU) ist ein wirtschaftlicher und politischer Zusammenschluss aus 27 europäischen Staaten. Sie gründet auf den Werten Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Die EU fördert weltweit eine nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft, Umwelt und Wirtschaft, an der alle teilhaben.

Seit 1970 hat die EIB in Madagaskar 893 Millionen Euro für langfristige Investitionen bereitgestellt, etwa für die Modernisierung von Straßen- und Bahnverbindungen oder für die Wiederinstandsetzung wichtiger, durch tropische Wirbelstürme beschädigter Straßen.

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.