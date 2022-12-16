© Shutterstock

Besicherung einer Mezzanine-Tranche und einer vorrangigen Tranche durch EIF und EIB verringert das Risiko für die Santander Consumer Bank S.A. und setzt Großteil des Kapitals zur Unterlegung des verbrieften Portfolios frei

Santander Consumer Bank S.A. verpflichtet sich, Neukredite an KMU und für ökologisch nachhaltige Projekte zu vergeben und so in Polen zu Beschäftigung und Wirtschaftswachstum beizutragen

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB-Gruppe), bestehend aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF), hat mit der zur Santander-Gruppe gehörenden Santander Consumer Bank-Gruppe (SCB) eine synthetische Verbriefung mit Zusage zur Vergabe von Neukrediten unterzeichnet. Damit setzen beide Seiten ihre langjährige Zusammenarbeit fort. Die Transaktion ist die dritte Verbriefung unter Beteiligung der EIB-Gruppe zur Kapitalentlastung der SCB. Beide Banken hatten bereits 2016 eine True-Sale-Verbriefung und 2019 eine synthetische Verbriefung durchgeführt.

Im Rahmen der neuen Transaktion verpflichtet sich die SCB, über einen Zeitraum von drei Jahren Neukredite im Gesamtbetrag von bis zu 1 529 Millionen Zloty (327 Millionen Euro) zu vergeben. Der Großteil der Neukredite geht an kleine und mittlere Unternehmen (KMU), der Rest an Midcap-Unternehmen und natürliche Personen (nur für Klimavorhaben). Mindestens 20 Prozent der Mittel fließen in den Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit. Die Neukredite dürften in Polen maßgeblich zur Schaffung von Arbeitsplätzen und zum Wirtschaftswachstum beitragen.

Zur Erhöhung der Kreditvergabekapazität der SCB besichert der EIF ohne Mittelbereitstellung ein granulares Portfolio ausstehender Verbraucherkredite der SCB (nach dem Standardansatz für das Kreditrisiko) im Gesamtbetrag von 1 146 Millionen Zloty (245 Millionen Euro). Durch diese synthetische Verbriefung verringert sich das Kreditrisiko der SCB, sodass sie deutlich weniger Kapital vorhalten muss und mehr Geld in die Realwirtschaft pumpen kann.

Im Rahmen der synthetischen Verbriefung besichert der EIF die Mezzanine-Tranche (insgesamt 198 Millionen Zloty) und die vorrangige Tranche (insgesamt 934 Millionen Zloty). Das Risiko des EIF ist wiederum größtenteils durch eine Rückgarantie der EIB besichert (100 Prozent bei der Mezzanine-Tranche und 50 Prozent bei der vorrangigen Tranche). Die nachrangige Tranche verbleibt bei der SCB. Die Transaktion sieht einen synthetischen Excess Spread nach dem Use-it-or-lose-it-Prinzip (nicht verwendeter Excess Spread muss zum Originator zurückfließen) vor sowie eine zweijährige Wiederauffüllungsphase und eine anteilige Amortisierung der vorrangigen und der Mezzanine-Tranche (mit entsprechenden Performance-Triggern).

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska: „Die Zusammenarbeit der EIB-Gruppe mit der SCB bringt polnischen KMU und Midcaps messbare Vorteile und schafft neue Arbeitsplätze. Das beschleunigt die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Polen und hilft dem Land beim Aufbau einer grünen Wirtschaft, mit der es international wettbewerbsfähig ist. Diese Unterstützung ist enorm wichtig, denn KMU und Midcaps sind die größten Arbeitgeber in Polen. Sie stellen landesweit rund zwei Drittel aller Arbeitsplätze. Die EIB-Gruppe begrüßt die engere Zusammenarbeit mit der Santander Consumer Bank. Denn so erhalten polnische Unternehmen zusätzliche Finanzierungsmöglichkeiten, damit sie trotz der angespannten Wirtschaftslage investieren und wachsen können.“

Alain Godard, geschäftsführender Direktor des EIF: „KMU und Midcaps müssen Zugang zu Kapital haben. Zusammen mit unserem langjährigen Partner, der Santander Consumer Bank, können wir innovative Finanzierungsinstrumente anbieten. Über die neue Verbriefung helfen wir Unternehmen, auf dem Markt wettbewerbsfähiger zu werden.“

Paweł Muciek, Finanzvorstand der SCB: „Zusammen mit dem EIF und der EIB unterstützen wir schon seit Jahren erfolgreich kleinste, kleine und mittlere Unternehmen. Wir helfen ihnen vor allem bei der Fahrzeugfinanzierung und nun auch bei erneuerbaren Energien. Unsere innovativen Verbriefungstransaktionen setzen Kapital für weitere Leasing- und Kreditfinanzierungen zugunsten von Unternehmen frei.“

Seit ihrer Gründung im Jahr 1958 fördert die Europäische Investitionsbank den Zusammenhalt in der Europäischen Union. Im EU-Haushalt 2014–2020 unterstützte die EIB-Gruppe in Kohäsionsregionen Investitionen von rund 630 Milliarden Euro – das entspricht rund 16 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der EU. Polen erhielt 2021 insgesamt 4,5 Milliarden Euro und war damit der größte Empfänger von EIB-Mitteln für Kohäsionsregionen.

Die Europäische Investitionsbank gehört zu den weltweit größten Geldgebern für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit. Als Klimabank der EU unterstützt die EIB den europäischen Grünen Deal und hilft Europa dabei, als erster Kontinent bis 2050 klimaneutral zu werden. Außerdem trägt sie zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung bei. In Polen vergab die EIB 2021 Darlehen von insgesamt 6,5 Milliarden Euro, 42 Prozent davon für den ökologischen Wandel der Wirtschaft.

In Polen sind 99,8 Prozent aller Unternehmen KMU. Sie stellen 67,7 Prozent aller Arbeitsplätze. Die Unterstützung von KMU gehört zu den vorrangigen Zielen der EIB-Gruppe. 2021 stellte sie für dieses Segment 1,78 Milliarden Euro bereit, davon rund 640 Millionen Euro in Form von Coronahilfen.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert Projekte in vier vorrangigen Bereichen – Infrastruktur, Innovation, Klimaschutz und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU).

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört zur EIB-Gruppe. Seine Hauptaufgabe besteht darin, kleinsten sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Europa den Zugang zu Finanzierungen zu erleichtern. Sein Angebot umfasst Risiko- und Wachstumskapital, Garantien und Mikrofinanzprodukte, die genau auf dieses Marktsegment zugeschnitten sind. Damit fördert er die EU-Ziele in den Bereichen Innovation, Forschung und Entwicklung, Unternehmertum, Wachstum und Beschäftigung.

Die Santander Consumer Bank gehört zur Santander Bank Polska-Gruppe und ist in Polen einer der führenden Anbieter von Verbraucherkrediten. Sie bietet Kunden eine breite Palette von Produkten, darunter Barkredite, Neu- und Gebrauchtwagenkredite, Mietkaufkredite, Spezialkredite, Online Revolving Limit, Kreditkarten sowie Einlagen- und Sparkonten. Die Produkte werden online und über ein Netz von Filialen, Showrooms und Autohäusern, Geschäften und Service-Outlets vertrieben. Die Santander Consumer Bank ergänzt ihr Produktsortiment durch Leasingprodukte für kleinste, kleine und mittlere Unternehmen sowie große Firmenkunden. Sie werden von ihrer Tochtergesellschaft Santander Consumer Multirent vertrieben.