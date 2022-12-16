© Metso Outotec

Metso Outotec will mit dem Darlehen wettbewerbsfähiger werden und seine FuE-Aktivitäten intensivieren

Finanzierung hilft dem Unternehmen seine Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, weil es bei all seinen FuE-Projekten Energie-, Wasser- und Emissionsziele verfolgt

Das finnische Unternehmen Metso Outotec hat mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) einen Finanzierungsvertrag über 50 Millionen Euro unterzeichnet. Das Geld fließt in die FuE-Projekte des Unternehmens im Bereich Mineralaufbereitung und Zuschlagstoffe im Zeitraum 2022–2025. Metso Outotec will auch Lösungen und Dienstleistungen anbieten, die eine effizientere Energie- und Wassernutzung ermöglichen und die Sicherheit erhöhen. Zudem will es kreislauforientierte Geschäftsmodelle entwickeln und die Emissionen verringern.

Die meisten Projektmaßnahmen werden in Finnland (hauptsächlich in Übergangsregionen) und in Schweden durchgeführt, andere Komponenten in Mannheim (Deutschland) und in einer Übergangsregion im französischen Burgund.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Wir freuen uns sehr, diesen Finanzierungsvertrag mit Metso Outotec zu unterzeichnen. Das Projekt entspricht dem Ziel der Europäischen Union, privatwirtschaftliche Investitionen in wettbewerbsfähige innovative Aktivitäten zu fördern. Mit dieser Finanzierung kann die EIB ihren wichtigen Beitrag zur Innovationsförderung mit ihren Zielen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit verknüpfen und auch den Zusammenhalt in der EU stärken.“

Eeva Sipilä, CFO von Metso Outotec: „Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit der EIB und die Unterstützung unserer FEI-Projekte. Aufgrund unseres strategischen Engagements für Nachhaltigkeit und die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius sind alle unsere FEI-Projekte auf Nachhaltigkeit ausgerichtet.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB-Gruppe hat einen Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und spätestens 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß diesem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe außerdem seit Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.

Metso Outotec ist ein Branchenvorreiter und weltweit führend bei nachhaltigen Technologien, End-to-End-Lösungen und Services im Bereich Zuschlagstoffe, Mineralaufbereitung und Metallraffination. Durch die Verbesserung der Energie- und Wassereffizienz seiner Kunden, die Steigerung ihrer Produktivität und die Reduzierung von Umweltrisiken mit seinem Produkt- und Prozess-Know-how ist er der Partner für einen positiven Wandel. Metso Outotec setzt sich dafür ein, die Erderwärmung nach wissenschaftsbasierten Zielen auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen.