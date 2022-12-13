© Shutterstock

Das Großherzogtum Luxemburg fördert verstärkt junge Talente aus den afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten und den Ländern der südlichen Nachbarschaft (Naher Osten und Nordafrika) durch ein Trainee-Programm der EIB. Die Bank will drei Jahre lang 60 junge Fachkräfte intern weiterbilden, um Wissen zu vermitteln, Talente zu fördern und gemeinsame Fähigkeiten zum Nutzen aller Partnerländer zu entwickeln.

Das luxemburgische Finanzministerium steuert insgesamt 1,3 Millionen Euro bei. Die Mittel werden über einen Treuhandfonds bereitgestellt, den die EIB genau wie andere Gebermittel über die Partnerschaftsplattform für Fonds verwaltet.

Durch das Programm können junge Fachkräfte in einer multilateralen Finanzinstitution neue Erfahrungen sammeln. Zudem ermöglicht dies den Aufbau eines Netzwerks, das für die Bank als weltweit größtem Geldgeber für Klima- und Umweltprojekte und für die jungen Talente langfristig eine wichtige Rolle spielen wird.

Die neue Vereinbarung wurde von der luxemburgischen Finanzministerin Yuriko Backes und von EIB-Präsident Werner Hoyer unterzeichnet. Beide unterstrichen die gemeinsamen Bemühungen, zu den Zielen der EU beizutragen und Schwellen- und Entwicklungsländern in diesen schwierigen Zeiten zur Seite zu stehen.

„Luxemburg ist ein wichtiger bilateraler Geldgeber für EIB-Programme und stolz darauf, weitere neue Initiativen zu unterstützen“, sagt Yuriko Backes. „Als Zentrum für grünes, verantwortungsvolles und nachhaltiges Finanzwesen setzen wir uns dafür ein, dass die Europäische Union Investitionen in Partnerländern ankurbelt. Durch dieses neue Talentprogramm wird Europa junge Menschen aus der ganzen Welt dazu motivieren, sich an unserer gemeinsamen Initiative zu beteiligen und Wissen auszutauschen, mit dem sie zum wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt in ihren Heimatländern beitragen können.“

„Dieses Programm spiegelt das Bestreben der EIB Global wider, weltweit Partnerschaften aufzubauen", sagte Werner Hoyer. "Wir sind der luxemburgischen Regierung für ihren Beitrag zur Einrichtung des Programms dankbar. Gemeinsam werden wir 60 junge Fachkräfte unterstützen und ausbilden und ihnen die Möglichkeit geben, fundierte Erfahrungen in einem internationalen Umfeld zu sammeln und Fachwissen in verschiedenen Bereichen zu entwickeln. Ich bin zuversichtlich, dass sich die jungen Trainees an der Aufgabe der EIB Global beteiligen werden, starke internationale Verbindungen zu schaffen und langfristige Partnerschaften auf der ganzen Welt aufzubauen.“

Hintergrundinformationen

Die EIB Global ist der Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierungen. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über unsere Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.

Die EIB Global richtet gemeinsam mit Gebern Treuhandfonds ein und unterstützt darüber weltweit solide Projekte mit technischer Hilfe, Zuschüssen und Kreditgarantien. Sie verwaltet zehn Treuhandfonds, die aktuell von 24 EU-Ländern, der Europäischen Kommission und dem Vereinigten Königreich finanziert werden.

In der Publikation Treuhandfonds in Aktion erfahren Sie alles über unsere Treuhandfonds und wie wir gemeinsam mit unseren Partnern viel erreichen. Der Fonds für finanzielle Inklusion wurde 2019 von der EIB und Luxemburg aufgelegt und unterstützt Finanzdienstleister, die vor allem mit benachteiligten Gruppen arbeiten, sowie Kleinstunternehmerinnen und -unternehmer.