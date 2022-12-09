APS Holding erhält 34 Millionen Euro für den Bau der Straßenbahnlinie SIR3 und optional 9,5 Millionen Euro, die innerhalb von zwei Jahren für die Flottenerneuerung der SIR1 genutzt werden können

Streckenausbau um 5,5 Kilometer, um den Südosten Paduas an den Bahnhof anzubinden

Bau von 13 Haltestellen, eines neuen Depots in Voltabarozzo und einer Park-and-Ride-Anlage mit 383 Parkplätzen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt 34 Millionen Euro, besichert mit einer grünen Garantie der SACE, für den Bau der neuen Straßenbahnlinie SIR3 im norditalienischen Padua. Dabei handelt es sich um die erste Tranche einer vom Verwaltungsrat der EIB genehmigten Finanzierung von insgesamt 43,5 Millionen Euro.

Dank der Finanzierung des Ministeriums und der EIB-Mittel kann die stadteigene APS Holding, die für die Auftragsvergabe und Umsetzung zuständig ist, in Kürze mit dem Bau der 5,5 Kilometer langen Strecke beginnen. Sie soll Voltabarozzo im Süden Paduas ab 2025 an den Bahnhof anbinden und bedient auch die großen Krankenhäuser der Stadt. Der neue Abschnitt ist an die bestehende Nord-Süd-Linie SIR1 angeschlossen und Teil des umfassenderen SMART-Projekts (Sistema di Mobilità A Rete Tranviaria), das eine dritte Linie als Ost–West-Achse bis nach Vigonza und Rubano vorsieht.

Ebenfalls zum Projekt gehören 13 neue Haltestellen und ein Depot in Voltabarozzo für reguläre Wartungsarbeiten an der SIR3. Dort soll auch ein Park-and-Ride-Parkplatz mit 383 Parkplätzen für den Umstieg entstehen.

Die zweite Tranche der Finanzierung – 9,5 Millionen Euro – ist für die schrittweise Modernisierung des rollenden Materials der SIR1 bis 2026 bestimmt. Unter anderem sollen dort leistungsfähigere, langlebigere Batterien der nächsten Generation eingesetzt werden, um die Autonomie auf Strecken ohne Oberleitung zu erhöhen. Außerdem finanziert die APS im Zuge der Modernisierung die Erweiterung des Depots in Guizza.

Im Dezember 2021 unterzeichneten die EIB und die APS Holding S.p.A. eine Vereinbarung über einen nicht rückzahlbaren Technische-Hilfe-Zuschuss im Rahmen des ELENA-Programms. Damit werden Kosten von bis zu 1,6 Millionen Euro für die Entwicklung innovativer integrierter Mobilitätslösungen gedeckt. Sowohl für das Darlehen von 43,5 Millionen Euro (9,5 Millionen Euro optional) als auch für den ELENA-Zuschuss wurde die APS Holding von der Sinloc S.p.A. beraten. Sie begleitete den Prozess mit technischer Hilfe – von der Antragstellung über die Vertragsverhandlungen mit der EIB und dem Garantiegeber bis hin zur Unterzeichnung der Finanzierung.

Paduas Vorhaben sollen den innerstädtischen Verkehr, Lärm und Luftverschmutzung, Unfallzahlen und Treibhausgasemissionen verringern und versprechen damit zahlreiche Vorteile für die Einwohnerinnen und Einwohner. Mit einer neuen Straßenbahnlinie verbessert sich die wirtschaftliche Mobilität in der Stadt, und der Arbeitsplatz, Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen sind leichter erreichbar. In der Bauphase werden voraussichtlich 500 Arbeitskräfte benötigt.

Das Investitionsprojekt reiht sich in den Klimabank-Fahrplan der EIB ein, der eine nachhaltige, emissionsfreie Mobilität fördert, und gehört zur langfristigen Strategie Paduas für ökologische Nachhaltigkeit im Rahmen des 2020 genehmigten Plans für nachhaltige urbane Mobilität. Aufgrund seiner Klimaziele profitiert das Projekt von der grünen Garantie der SACE-Gruppe. Die Gruppe wirkt maßgeblich am ökologischen Umbau Italiens mit und erleichtert mit ihren grünen Garantien den Übergang zu einer umweltschonenderen Wirtschaft.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Wenn wir die CO 2 -Emissionen bis 2030 um 55 Prozent senken wollen, müssen wir den Verkehrssektor dekarbonisieren. Padua erweitert mithilfe der Klimabank der EU sein Straßenbahnnetz, damit sich die Menschen schnell und effizient fortbewegen können. Gleichzeitig unterstützen die modernen Straßenbahnen den Kampf gegen den Klimawandel.“

Riccardo Bentsik, CEO der APS Holding: „Die APS kann nach dem komplexen, differenzierten Prozess beruhigt auf ihre finanziellen Verpflichtungen blicken, die sie für den Bau des neuen Straßenbahnnetzes und die Modernisierung der bestehenden Flotte eingegangen ist. Wir haben ein umfangreiches Darlehen erhalten, das von einer renommierten Institution, der EIB, streng geprüft wurde. Das ist eine wichtige Anerkennung unserer Arbeit, ein Gütesiegel für unser Projekt.“

Alessandra Ricci, CEO der SACE: „Zu den strategischen Zielen unseres Geschäftsplans INSIEME 2025 gehört die Beschleunigung der nachhaltigen Entwicklung von Unternehmen. Dieses Infrastrukturprojekt mit der Stadt Padua und der APS Holding S.p.A. in einem strategisch sehr wichtigen Sektor entspricht dem Weg, den wir für das Wohl der Gesellschaft eingeschlagen haben.“

Andrea Martinez, Deputy Managing Director von Sinloc: „Sinloc hat sein Fachwissen und seine Erfahrung eingebracht, um für dieses wichtige Infrastrukturprojekt nationale und europäische Finanzierungsinstrumente auszuschöpfen. Dieser Beitrag bekräftigt unsere Rolle als Motor der lokalen Entwicklung.“

Sergio Giordani, Bürgermeister von Padua: „Wir haben heute einen Grundstein für die SIR3 nach Voltabarozzo gelegt. Umfangreiche, komplexe Vorhaben werden in mehreren Etappen umgesetzt, und dies ist eine davon. Der heutige Schritt zeigt unsere Entschlossenheit und Fähigkeit, das Projekt durchzuführen, dessen Umfang mit einem zusätzlichen Streckenabschnitt von Vigonza nach Rubano jetzt noch gewachsen ist. Wir glauben an unser Vorhaben, weil alle Verkehrsstudien bestätigen, dass die Mobilität in der Stadt und in den betroffenen Nachbargemeinden erheblich profitieren wird. Als Stadtverwaltung wollen wir den künftigen Generationen eine lebenswertere, modernere Stadt hinterlassen, und das ist der richtige Weg dorthin.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert Vorhaben in vier vorrangigen Bereichen – Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). In den Jahren 2019–2021 stellte die EIB-Gruppe 36 Milliarden Euro für Projekte in Italien bereit.

Die APS Holding S.p.A. untersteht der Leitung ihres Alleineigners, der Stadt Padua. Sie betreibt Parkflächen und Parkhäuser, einen Car-Sharing-Service, Werbeflächen und ein Krematorium mit Trauerhalle. Außerdem ist sie für eine Reihe von Fotovoltaikanlagen zuständig, und sie hält 21,10 Prozent an der BusItalia Veneto S.p.A., dem integrierten ÖPNV-Unternehmen, in dem der zuvor von der APS Holding verwaltete städtische Verkehrsbetrieb aufging. Die APS Holding arbeitet im Dienste der Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt und der Umwelt. Bei der Konzeption ihres Angebots achtet die APS Holding stets auf die Umweltdimension und darauf, wie sich ihre Dienstleistungen in das städtische Gefüge integrieren. Mit seinem Beschluss Nr. 2018/0099 vom 22. Dezember 2018 bestellte der Stadtrat das Unternehmen als Durchführungsgesellschaft für die Straßenbahnlinie SIR3.

Die SACE ist ein italienisches Kreditversicherungsunternehmen, das dem Wirtschafts- und Finanzministerium untersteht. Mit einem breiten Spektrum von Instrumenten und Lösungen unterstützt es Italiens Unternehmen und seine Wirtschaft, um die Wettbewerbsfähigkeit auf nationaler und internationaler Ebene zu sichern. Die SACE ist seit über 40 Jahren der wichtigste Partner für italienische Unternehmen, die in andere Märkte expandieren. Mit ihren Finanzierungsgarantien erleichtert sie es Banken, Unternehmen Kredite zur Verfügung zu stellen. Ihre Rolle wird durch die im Liquiditätsdekret (Decreto Liquidità) und im Vereinfachungsdekret (Decreto Semplificazioni) vorgesehenen Sondermaßnahmen gestärkt. Neben der traditionellen Unterstützung von Exporten und internationaler Expansion übernimmt die SACE durch die jüngsten Maßnahmen in Italien weitere Aufgaben. So fördert sie etwa auch Unternehmensinvestitionen und stellt Garantien für grüne Projekte, die zum neuen Grünen Deal Italiens beitragen. Diese neuen Aufgaben machen die SACE zu einer Institution, die sich für die Entwicklung der italienischen Wirtschaft stark macht. Mit einem Portfolio versicherter Finanzierungen und garantierter Investitionen von 165 Milliarden Euro hilft die SACE über 32 000 vorwiegend kleinen und mittleren Unternehmen beim Wachstum in Italien und auf rund 200 ausländischen Märkten.

Sinloc Spa – Sistema Iniziative Locali ist ein vor allem in Italien tätiges Beratungs- und Investitionsunternehmen, das auch in Europa an EU-Projekten arbeitet. Es unterstützt die Entwicklung durch lokale Infrastrukturprojekte, bietet Beratung und Machbarkeitsstudien, vergibt Direktinvestitionen für PPP-Projekte und fördert den Zugang zu EU-Mitteln und deren effizienten Einsatz. Unter den Eigentümern finden sich elf der größten Stiftungen aus Italiens Bankensektor.