AS Citadele banka und EIB-Gruppe haben eine Vereinbarung unterzeichnet, mit der sie die Kreditvergabe an Unternehmen in den baltischen Staaten ausweiten wollen

Mindestens 20 Prozent fließen in Klimaprojekte zur Verringerung der Treibhausgas­emissionen

AS Citadele banka erhält außerdem Beratung über das Green-Gateway-Programm der EIB

Die EIB-Gruppe, bestehend aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF), stellt der AS Citadele banka eine Garantie, um die Vergabe von Neukrediten an Unternehmen in den drei baltischen Ländern zu unterstützen. Diese erste Vereinbarung zwischen den beiden Einrichtungen bewirkt eine Eigenkapitalentlastung der lettischen Bank. Dadurch kann sie in den nächsten drei Jahren weitere Kredite und Leasingfinanzierungen über mindestens 460 Millionen Euro an Unternehmen im Baltikum vergeben. Angesichts der schwierigen Wirtschaftslage und der geopolitischen Unsicherheit ist die Vereinbarung besonders willkommen und bestätigt, dass die EIB-Gruppe antizyklisch agiert.

20 Prozent der Kredite sollen für grüne Projekte vergeben werden. Damit hilft die Vereinbarung den Volkswirtschaften in der Region auch bei der grünen Wende und bei der Verringerung der Treibhausgasemissionen. Parallel dazu erhält die AS Citadele banka über das Green-Gateway-Programm, das auf der Europäischen Plattform für Investitionsberatung angesiedelt ist, Beratung in Form von Schulungen, neuen Instrumenten und Handbüchern und auch praktische Unterstützung. Dadurch wird sie künftig besser in der Lage sein, grüne Projekte zu ermitteln, zu prüfen und darüber Bericht zu erstatten.

Johan Akerblom, CEO der AS Citadele banka: „Wir sehen, dass die baltischen Unternehmenskunden weiter investieren wollen. Durch die Vereinbarung mit der EIB können wir ihnen in den kommenden Jahren bei der grünen Wende finanziell besser unter die Arme greifen.“

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Unsere Vereinbarung mit der AS Citadele banka wird die Kreditvergabe an baltische Unternehmen verbessern. Kleine Unternehmen und Midcaps sind ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Deshalb wollen wir ihnen den Zugang zu Finanzierungen erleichtern und die Entwicklung der Kapitalmärkte in der Region fördern. Wir freuen uns darauf, noch mehr kleine und mittlere Unternehmen in Estland, Lettland und Litauen zu unterstützen.“

Alain Godard, geschäftsführender Direktor des EIF: „Der EIF will gemeinsam mit der AS Citadele banka und der EIB zusätzliche Kredite für KMU im Baltikum ermöglichen. Die Investitions- und Strukturierungsexpertise des EIF in Kombination mit eigenen Mitteln der EIB wird die Kreditvergabe in der Region ankurbeln. Dadurch können Tausende europäische Unternehmen in ihr mittel- und langfristiges Wachstum investieren.“

Bei der Garantie handelt es sich um die zweite Verbriefung der EIB-Gruppe im Baltikum. Mit der ersten Vereinbarung wurde die Vergabe zusätzlicher Kredite und Leasingfinanzierungen im Volumen von mindestens 660 Millionen Euro an KMU und Midcaps in den drei baltischen Ländern unterstützt.

Hintergrundinformationen

EIB und EIF

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB-Gruppe hat einen Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und bis 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß diesem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe außerdem seit Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört zur EIB-Gruppe. Seine Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, kleinsten sowie kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Europa den Zugang zu Finanzierungsmitteln zu erleichtern. Das Angebot des EIF umfasst Risiko- und Wachstumskapital, Garantien und Mikrofinanzprodukte. Damit trägt er zu wichtigen Zielen der EU bei, wie Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum, Innovation und Digitalisierung, soziale Wirkung, Kompetenzen und Humankapital, Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit und vieles mehr.

AS Citadele banka

Die AS Citadele banka soll die Finanzbranche modernisieren und den Menschen und Unternehmen im Baltikum mehr Chancen eröffnen. Im ersten Halbjahr 2022 hatte die Bank 373 000 aktive Kunden in der Region und vergab Neukredite im Volumen von 972 Millionen Euro. Damit beläuft sich ihr gesamtes Kreditportfolio auf 3 Milliarden Euro bei Einlagen von insgesamt 3,8 Milliarden Euro. Die Citadele Bank ist die Muttergesellschaft der Gruppe in Lettland. Ihre Tochtergesellschaften und Filialen sind in Lettland, Litauen und Estland tätig.

In den ersten neun Monaten des Jahres 2022 vergab die AS Citadele banka Neukredite von 972 Millionen Euro an baltische Privat-, KMU- und Unternehmenskunden. Davon waren im dritten Quartal 326 Millionen Euro ausgezahlt. Die Kundeneinlagen beliefen sich – nach einem leichten Rückgang um ein Prozent zum Jahresende 2021 – zum 30. September 2022 auf 3,765 Milliarden Euro. Das Kredit-Einlagen-Verhältnis stieg von 73 Prozent Ende 2021 auf 80 Prozent zum 30. September 2022. Die AS Citadele banka weist nach wie vor eine angemessene Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung auf. Ihre Eigenkapitalquote (Übergangsphase zu Basel III, einschließlich Periodenergebnis) belief sich zum 30. September 2022 auf 18,1 Prozent und die Liquiditätsdeckungsquote auf 167 Prozent.