Der Energiefonds Overijssel mobilisiert mit der EIB 50 Millionen Euro für Energieprojekte

Günstige Kredite für Unternehmen, die einen nachhaltigeren Umgang mit Energie anstreben oder Energie aus erneuerbaren Quellen erzeugen

Das Investment der EIB erhöht die Schlagkraft des Fonds bis 2027 auf 330 Millionen Euro

Der Energiefonds Overijssel (EFO) und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben eine Darlehensvereinbarung über 50 Millionen Euro abgeschlossen. Die Unterzeichnung fand in Enschede anlässlich des 10. Jahrestags des Fonds statt. Das Investment der EIB erhöht die Schlagkraft des Fonds bis Ende 2027 auf 330 Millionen Euro. Damit kann der Fonds günstigere Kredite für saubere Energie und Nachhaltigkeit in der Region vergeben.

Anouk Blüm, Chefin des Energiefonds Overijssel: „Die Förderung des Kooperationsprojekts Enschede Energie ist ein gutes Beispiel dafür, was wir mit den Finanzmitteln der EIB bewerkstelligen. Der EFO konnte im Rahmen einer lokalen Kooperation der Menschen vor Ort und gestützt auf das Know-how des Fonds ein Fotovoltaikprojekt finanzieren. Mit Unterstützung aus der Bevölkerung werden wir unsere gesamte Provinz immer nachhaltiger machen.“

Der Energiefonds investiert in Projekte zur Energieeinsparung und Erzeugung erneuerbarer Energie auf lokaler Ebene, etwa durch die Installation von Sonnenkollektoren auf den Dächern von Unternehmen. Damit trägt er zu den Zielen der Provinz Overijssel für erneuerbare Energien bei und zum allgemeinen Ziel der Niederlande, bis 2050 klimaneutral zu werden. Alle aus dem Darlehen geförderten Projekte müssen daher zur Senkung des Energieverbrauchs, zur Erzeugung erneuerbarer Energien oder zur grünen Wende beitragen.

EIB-Vizepräsident Kris Peeters: „Der Energiefonds Overijssel steht hinter dem Ziel der Niederlande, bis 2050 klimaneutral zu werden. Nach dem Energiefonds Limburg beteiligen wir uns nun an einem ebenso wichtigen Fonds in der Provinz Overijssel. Nachhaltigkeit zahlt sich aus, nicht nur für die Umwelt, sondern auch im Portfolio. Wir leihen unser Ohr deshalb auch anderen Provinzen, die über ähnliche Fonds verfügen oder solche Instrumente einführen wollen.“

Das Darlehen wurde in Zusammenarbeit mit der Provinz Overijssel vereinbart, die seit Langem darum bemüht ist, EU-Mittel zur Unterstützung regionaler Unternehmen einzusetzen. Eddy van Hijum, für Wirtschaftsfragen zuständiges Mitglied des Parlaments der Provinz Overijssel: „Der EFO leistet seit zehn Jahren einen Beitrag zur Energiewende und zur Verringerung der CO 2 -Emissionen. Eine unabhängige, grüne und bezahlbare Energieversorgung ist dringender denn je. Das bedeutet: Unser Energieverbrauch muss intelligenter und letztlich kostengünstiger werden, und wir müssen uns für die Erzeugung von grüner Energie stark machen. Vor allem in Zeiten steigender Energiepreise kann der EFO viel bewirken, indem er in lokale Energiekooperationen, zivilgesellschaftliche Organisationen und innovative oder mittelgroße Unternehmen investiert. Mit den zusätzlichen Mitteln der EIB kann der Fonds den Schub geben, der heute nötig ist. Und darauf sind wir stolz!“

Neben Projekten für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz finanziert der EFO auch Wärmenetze und innovative Projekte im Bereich der nachhaltigen Energie. Die aus dem Fonds unterstützten Investitionen dürften erhebliche Einsparungen und eine deutliche Verringerung der CO 2 -Emissionen ermöglichen, im Einklang mit den Zielen der EIB als Klimabank der Europäischen Union. Die endgültige Entscheidung über die Investitionen trifft der Fonds, der von StartGreen Capital verwaltet wird, einem der größten Fondsmanager im Bereich Impact Finance.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Bank der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die EU-Länder, sodass sie sich sehr günstig an den Kapitalmärkten refinanzieren kann. Die Niederlande halten einen Anteil von etwas über fünf Prozent. Die EIB vergibt langfristige Finanzierungen für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Dazu gehören nachhaltiges Wachstum, Beschäftigung und Klimaschutz. Im vergangenen Jahr hat die EIB mehr als zwei Milliarden Euro für Projekte in den Niederlanden in den Bereichen Gesundheit, kleine und mittlere Unternehmen sowie Energieeinsparung bereitgestellt.

Der Energiefonds Overijssel ist der erste und größte regionale Energiefonds der Niederlande. Er wurde 2012 von der Provinz Overijssel eingerichtet. Er trägt zur Beschleunigung der Energiewende bei, indem er neue nachhaltige Energieprojekte in der Provinz finanziert. Dabei vergibt er keine klassischen Zuschüsse, sondern fördert Projekte über Beteiligungen, Darlehen und Garantien. Der Fonds trägt hauptsächlich dazu bei, die Ziele der Provinz für neue Energien sowie das allgemeine Ziel der Niederlande zu erreichen, bis 2050 klimaneutral zu werden (nationales Ziel: Reduzierung der CO 2 -Emissionen um 55 Prozent bis 2030). Ziel des EFO ist es, bis 2027 eine kumulierte Verringerung der CO 2 -Emissionen um zwei Millionen Tonnen zu erreichen. Insgesamt trägt der Fonds zur Beschäftigung, zur Verringerung der CO 2 -Emissionen, zum Unternehmertum und zur Innovation in der Provinz bei. Der Fonds wird von StartGreen Capital verwaltet.