Die Europäische Investitionsbank (EIB) und die kolumbianische Regierung unterzeichnen auf der UN-Klimakonferenz in Ägypten eine Absichtserklärung, um die Energiewende in Kolumbien voranzubringen.

Die gemeinsame Absichtserklärung des kolumbianischen Ministeriums für Bergbau und Energie und der EIB wird eine gerechte Energiewende in Kolumbien ermöglichen. Der Schwerpunkt liegt auf grünem Wasserstoff und anderen grünen Technologien.

Die kolumbianische Ministerin für Bergbau und Energie Irene Vélez Torres und EIB-Präsident Werner Hoyer unterzeichneten die Vereinbarung im Pavillon Kolumbiens auf der COP27 in Ägypten. Ebenfalls anwesend im ägyptischen Sharm el-Sheikh waren der kolumbianische Präsident Gustavo Petro, Außenminister Alvaro Leyva Durán und andere hochrangige Würdenträger.

EIB-Präsident Werner Hoyer anlässlich der Unterzeichnung: „Die EIB hat die feste Absicht, den Klimaschutz weltweit durch innovative Technologien und Lösungen wie etwa grünen Wasserstoff zu fördern. Die heute auf der COP27 bekannt gegebene Vereinbarung schafft die Voraussetzungen für eine umfassendere Partnerschaft zwischen der EU und Kolumbien, um ehrgeizige Klimaziele und eine gerechte und ausgewogene Energiewende zu erreichen. Die EIB ist seit mehr als 15 Jahren ein Finanzierungspartner für Kolumbien und freut sich, bei diesem wichtigen Vorhaben des Landes eine zentrale Rolle zu übernehmen, die unserer Funktion als weltweit tätiger Klimabank Europas gerecht wird.“

Irene Vélez Torres, kolumbianische Ministerin für Bergbau und Energie: „Kolumbien braucht internationale Hilfe, um eine gerechte Energiewende umzusetzen. Die internationale Gemeinschaft war überaus wichtig auf dem Weg zum Frieden in unserem Land. Wir benötigen sie auch dringend, um die Energiegemeinschaften und die produktive Wirtschaft auf die Energiewende einzuschwören. Wir brauchen Technologie, Know-how und Geld, um aus Wasserstoff, Erdwärme, Sonnen- und Windkraft grüne Energie zu gewinnen.“

Saubere Energie für Kolumbien

Die heute unterzeichnete Erklärung beschleunigt den Übergang von einem von fossilen Brennstoffen geprägten Energiemix zu einer diversifizierteren Kombination von Energiequellen. Kolumbien kann so sein volles Potenzial nutzen und erneuerbaren Energien, also Solar- und Windenergie, Energie aus grünem Wasserstoff und Erdwärme, Vorrang einräumen.

Die gemeinsame Erklärung enthält auch die Absicht, eine demokratischere Energieerzeugung zu fördern, mit neuen Energielieferanten zusammenzuarbeiten und die chancengerechte und aktive Beteiligung der Menschen vor Ort an der Wende sicherzustellen.

Die EIB auf der COP27

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Die EIB-Gruppe hat einen Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und spätestens 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Der Fahrplan bedeutet auch, dass die EIB-Gruppe seit Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens ausrichtet.

Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB-Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über ihre Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.