10-minütiger Animationsfilm für Grundschulkinder

für Grundschulkinder 8 Stunden Unterrichtsmaterial

Alle Inhalte auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat einen Animationsfilm zum Thema Klimaschutz produziert und bietet dazu kostenloses Lernmaterial für Lehrkräfte, Schulen und andere Bildungseinrichtungen an. Das Paket wird heute auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch veröffentlicht.

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Die Menschen in Europa wünschen sich für die Grundschulen viel mehr Material zum Klimawandel und zum Verlust der Artenvielfalt. 91 Prozent finden, diese Themen sollten im Lehrplan stärker berücksichtigt werden. Das hat unsere Klimaumfrage ergeben.“

Mehrere Bildungsverbände wollen den Film bereits für den Schulunterricht verwenden.

Präsident Hoyer weiter: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Bildungsverbänden, Rundfunkanstalten und anderen Gruppen und Einrichtungen im Bildungssektor. Gemeinsam können wir etwas dafür tun, dass junge Menschen den Klimawandel verstehen. Denn sie spielen eine wichtige Rolle für die Zukunft unseres Planeten, und Klimabewusstsein beginnt schon in der Schule.“

Der Film ist eine Koproduktion der EIB mit dem Kreativstudio 20STM unter der Regie von Kas und Weronika Kasprzak.

Alle Inhalte für Lehrkräfte wurden zusammen mit der Vereinigung Avenir Climatique erstellt.