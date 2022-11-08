- 10-minütiger Animationsfilm für Grundschulkinder
- 8 Stunden Unterrichtsmaterial
- Alle Inhalte auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch
Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat einen Animationsfilm zum Thema Klimaschutz produziert und bietet dazu kostenloses Lernmaterial für Lehrkräfte, Schulen und andere Bildungseinrichtungen an. Das Paket wird heute auf Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch veröffentlicht.
EIB-Präsident Werner Hoyer: „Die Menschen in Europa wünschen sich für die Grundschulen viel mehr Material zum Klimawandel und zum Verlust der Artenvielfalt. 91 Prozent finden, diese Themen sollten im Lehrplan stärker berücksichtigt werden. Das hat unsere Klimaumfrage ergeben.“
Mehrere Bildungsverbände wollen den Film bereits für den Schulunterricht verwenden.
Präsident Hoyer weiter: „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Bildungsverbänden, Rundfunkanstalten und anderen Gruppen und Einrichtungen im Bildungssektor. Gemeinsam können wir etwas dafür tun, dass junge Menschen den Klimawandel verstehen. Denn sie spielen eine wichtige Rolle für die Zukunft unseres Planeten, und Klimabewusstsein beginnt schon in der Schule.“
Der Film ist eine Koproduktion der EIB mit dem Kreativstudio 20STM unter der Regie von Kas und Weronika Kasprzak.
Alle Inhalte für Lehrkräfte wurden zusammen mit der Vereinigung Avenir Climatique erstellt.
Ausschnitte aus dem Unterrichtsmaterial
Die EIB auf der COP27
Die EIB-Gruppe hat einen Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und spätestens 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß diesem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe außerdem seit Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.
Die EIB Global ist der neue Geschäftsbereich der EIB Gruppe für wirksamere internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung. Sie arbeitet als Teil von Team Europa eng und zielorientiert mit anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten und der Zivilgesellschaft zusammen. Über ihre Büros in aller Welt bringt die EIB Global die EIB-Gruppe näher zu den Menschen, Unternehmen und Institutionen vor Ort.