©NASA/ Unsplash

EIB vergibt Venture Loan von 18 Millionen Euro an führendes New-Space-Unternehmen GomSpace aus Dänemark

EIB fördert Nanosatelliten-Plattform von GomSpace über Produktinnovationen, darunter für den Telekommunikationssektor wichtige Hochfrequenzanwendungen

Finanzierung stärkt auch die Raumfahrtpolitik der EU und die Strategische Europäische Sicherheitsinitiative für strategische Autonomie im Weltraum

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat als Einrichtung der EU für langfristige Finanzierungen zusammen mit dem innovativen dänischen New-Space-Unternehmen GomSpace eine Venture-Debt-Finanzierung über 18 Millionen Euro bekannt gegeben. Die EIB ist ein wichtiger Geldgeber für neue Weltraumtechnologien in der Europäischen Union und hat vor Kurzem insgesamt 45 Millionen Euro für New-Space-Pioniere wie Spire Global, D-Orbit und EnduroSat vergeben. Auch jetzt unterstützt die EIB mit ihrem Venture Loan für GomSpace wieder „Deep Tech“ im Weltraum. GomSpace ist ein Vorreiter am Weltmarkt für Nanosatelliten, Plattformen, Systemen und Raumfahrtmissionen. Bei dem Projekt geht es um die Erforschung und Entwicklung einer erweiterten Plattform, einschließlich optimierter Teilsysteme für die gesamte Produktpalette des Unternehmens. Im Bereich Nutzdaten liegt der Schwerpunkt auf Hochfrequenzanwendungen, die von großer Bedeutung für den Telekommunikationssektor sind.

Venture Debt für Weltraumtechnologie

Mit ihrem Darlehen fördert die EIB vor allem über Investitionen in Produktinnovationen in Dänemark die Forschung und Entwicklung in der Weltraumtechnologie. Die Finanzierung fällt unter das Innovationsziel und treibt sogenannte „Deep-Tech“-Innovationen auf der Grundlage neuester Wissenschaft und Technik voran. Gleichzeitig unterstützt sie direkt die Raumfahrtpolitik der EU und die Strategische Europäische Sicherheitsinitiative, deren Ziel strategische Autonomie der EU im Weltraum ist. Indirekt trägt die Finanzierung auch zu den Zielen in den Bereichen Infrastruktur (Aufbau von Weltraumressourcen auf der Erde und im Weltraum) und Klimaschutz (durch gemeinsame Weltraummissionen mit der Europäischen Weltraumorganisation) bei. Zudem erleichtert es einem jungen Start-up den Zugang zu Risikokapital.

Der Venture Loan wird aus der Europäischen Fazilität für Wachstumsfinanzierungen (EGFF) vergeben, die Teil der Investitionsoffensive für Europa ist. Damit wollen die EIB und die Europäische Kommission als strategische Partner die Finanzierungslücke im Bereich Wachstumskapital für europäische Technologievorhaben schließen. Die Investitionsoffensive fördert die Arbeit von GomSpace in der EU, damit das Unternehmen durch eine weitere Industrialisierung sein Umsatzwachstum beschleunigen kann. Dies erfordert erhebliche Investitionen in die Produktentwicklung sowie in Betriebskapital und die geschäftliche Expansion. Hier kann der Venture Loan der EIB eine wichtige Rolle spielen. Seit dem Start des EGFF-Programms 2016 haben mehr als 100 Technologieunternehmen aus der EU eigenkapitalartige Risikofinanzierungen aus dem Programm erhalten – insgesamt über 2,4 Milliarden Euro.

Christian Thomsen, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über die Finanzierungen der Bank in Dänemark: „Die Unterstützung der Weltraumbranche durch die EIB kommt zu einem wichtigen Zeitpunkt für diesen strategischen Sektor. Hier ist mit dem entsprechenden Kapital ein Paradigmenwechsel bei Innovation und Technologie für Europa möglich. Genau dafür ist die EIB da. Sie überbrückt im richtigen Moment eine Finanzierungslücke und stützt damit in verschiedenen Entwicklungsphasen der Unternehmen die Forschung und Entwicklung in diesem dynamischen Sektor.“

Niels Buus, CEO von GomSpace: „Mit dieser Finanzierung zünden wir die erste Stufe unserer Strategie. Wir wollen modulare Kapazitäten schaffen, um eine Reihe von In-Orbit-Demonstrationsplattformen zu konfigurieren, die den unterschiedlichen Anforderungen unserer Kunden gerecht werden.“

EU und EIB-Gruppe greifen nach den Sternen

Durch ihre historischen Flaggschiffprogramme Copernicus und Galileo verfügt die Europäische Union über eigene Weltraumkapazitäten, aber sie begleitet den Wandel des New-Space-Sektors auch mit verschiedenen Förderinstrumenten. Die EIB-Gruppe bietet gemeinsam mit der Kommission direkte Venture Loans für Raumfahrtvorhaben in einem fortgeschrittenen Stadium. Hinzu kommen Initiativen über den Europäischen Investitionsfonds (EIF) wie InnovFin Space Equity Pilot oder die CASSINI-Initiative. Ziel dabei ist die Unterstützung von Risikokapitalfonds, die in europäische Weltraum-Start-Ups in der Frühphase investieren.

Die EIB-Gruppe unterstützt die Entwicklung des europäischen New-Space-Sektors nicht nur mit ihren Finanzierungen, sondern auch durch ihre Beratungsdienste. Dabei arbeitet sie mit der Kommission zusammen. Sie hat eine Marktstudie zum europäischen Raumfahrtsektor erstellt und ihr Space Finance Lab ins Leben gerufen, um Unternehmen und Geldgeber zusammenzubringen. 2022 veröffentlichte sie gemeinsam mit der Agentur der Europäischen Union für das Weltraumprogramm (EUSPA) den ersten Bericht über Investitionen in globale Satellitennavigationssysteme.

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die EIB ist in 160 Ländern tätig und der weltweit größte multilaterale Geldgeber für Klimaprojekte. Weitere Finanzierungsschwerpunkte sind Innovation, Infrastruktur und KMU. Die EIB vergibt langfristige Finanzierungen für wirtschaftlich nachhaltige Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. „Ein gerechter Übergang für alle“ gehört zu den vier übergeordneten Zielen, die sich die EIB-Gruppe in ihrem Klimabank-Fahrplan 2025 gesetzt hat. Im Jahrzehnt bis 2030 will sie Investitionen in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit von einer Billion Euro anstoßen und alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens ausrichten.

GomSpace

GomSpace baut Nanosatelliten und bietet schlüsselfertige Lösungen für Weltrauminfrastruktur und -missionen. Das 2007 gegründete dänische Unternehmen ist weltweit tätig und hat über 175 Beschäftigte. Seinen Sitz hat das Unternehmen im dänischen Aalborg, wo auch die Produktion angesiedelt ist. Das Satellitengeschäft wird von Luxemburg aus betrieben, das Zentrum für Antriebstechnologie sitzt in Schweden. Hinzu kommen Vertriebsbüros in den USA und Asien. GomSpace ist am Nasdaq First North Premier Growth Market notiert (GOMX). Sweden AB, info@fnca.se, +46 8 528 00 399, ist der Certified Adviser des Unternehmens.