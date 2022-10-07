EIB-Gruppe und Europäische Kommission geben heute in Rom Startschuss für das neue InvestEU-Programm, das Investitionen von mehr als 372 Milliarden Euro in der EU mobilisieren soll

Erste vier InvestEU-Finanzierungen in Italien über insgesamt 264 Millionen Euro unterzeichnet: EIB vergibt 45 Millionen Euro an Acque Bresciane für bessere Abdeckung, Qualität und Widerstandsfähigkeit der Abwasserentsorgung in der Provinz Brescia 30 Millionen Euro des EIF an Xenon FIDEC für Kreislaufwirtschaft EIF-Garantie von 100 Millionen Euro hilft Intesa Sanpaolo, innovative KMU und kleine Midcap-Unternehmen bei Investitionen, Liquiditätsbedarf sowie digitaler und ökologischer Wende zu unterstützen EIF-Garantie von 84 Millionen Euro an Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A für Investitionen und Liquiditätsbedarf von KMU und kleinen Midcap-Unternehmen im Nordosten Italiens



Die Europäische Kommission und die EIB-Gruppe, bestehend aus Europäischer Investitionsbank (EIB) und Europäischem Investitionsfonds (EIF), haben heute in Rom den Startschuss für das InvestEU-Programm in Italien gegeben und die ersten vier Finanzierungen für das Land unterzeichnet. Mit einer EU-Haushaltsgarantie von 26,2 Milliarden Euro soll das Programm Investitionen von mehr als 372 Milliarden Euro in Europa anstoßen, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal und dem digitalen Wandel beitragen.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti, der italienische Wirtschafts- und Finanzminister Daniele Franco, EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni, der CEO der Cassa Depositi e Prestiti Dario Scannapieco, und der Vorsitzende des InvestEU-Investitionsausschusses Fabio Pammolli eröffneten die Veranstaltung im Beisein von mehr als 100 Kundinnen und Kunden und Stakeholdern.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „InvestEU, das neue EU-Programm für Investitionen in der Europäischen Union, ist ein wichtiges Instrument, um risikoreiche, aber sehr wirkungsvolle Projekte zu finanzieren, die die europäische Wirtschaft grüner und digitaler machen. Auf der heutigen Veranstaltung haben wir nicht nur unseren Kundenkreis die Finanzierungs- und Beratungsprodukte der EIB-Gruppe vorgestellt, sondern auch die ersten vier InvestEU-Finanzierungen in Italien unterzeichnet. Diese entsprechen den strategischen Prioritäten des Programms: Förderung des Wassersektors, der Kreislaufwirtschaft und kleiner und mittlerer Unternehmen in wichtigen Bereichen wie Nachhaltigkeit, Innovation und Kultur. Damit will InvestEU die europäische Wirtschaft ankurbeln, die zuerst von der Pandemie und anschließend vom Krieg in der Ukraine hart getroffen wurde.“

Paolo Gentiloni, EU-Kommissar für Wirtschaft: „InvestEU bietet italienischen Unternehmen große Chancen, und ich freue mich, heute beim Startschuss des Programms in Rom dabei zu sein. Wir müssen einen Berg von Investitionen fördern. Mithilfe von InvestEU gelangen Mittel dorthin, wo sie am ehesten Innovation, Beschäftigung und Wachstum ankurbeln. Die ersten vier InvestEU-Vereinbarungen, die heute mit italienischen Partnern unterzeichnet wurden, sind dafür ein hervorragendes Beispiel. Ich gratuliere allen Beteiligten und freue mich auf weitere Vereinbarungen in den kommenden Monaten und Jahren.“

Alessandro Tappi, Chief Investment Officer des EIF: „InvestEU stellt frische Mittel für Innovationen, den Übergang zu einer nachhaltigeren Wirtschaft und neue Jobs in Italien und Europa bereit. Die Initiative steht in Einklang mit den Zielen des EIF. Sie soll KMU bei ihrem digitalen und grünen Wandel helfen, Energieeffizienz fördern und dafür sorgen, dass Europa wettbewerbsfähig bleibt und weiterhin neue Unternehmen und Investitionen anzieht.“

Auf der Veranstaltung wurden die ersten vier italienischen Finanzierungen unter InvestEU unterzeichnet.

Wassersektor: EIB vergibt 45 Millionen Euro an Acque Bresciane

Das 45-Millionen-Euro-Darlehen soll vor allem die Abwasserdienste in der Lombardei ausweiten, aufwerten und resilienter machen. Die ersten 40 Millionen Euro wurden heute unterzeichnet; das Darlehen der EIB an Acque Bresciane wurde durch InvestEU ermöglicht. Acque Bresciane ist ein öffentliches Unternehmen, das in seinem Versorgungsgebiet von Brescia, Lombardei, in 97 Kommunen integrierte Wasserdienste für 580 000 Einwohnerinnen und Einwohner anbietet.

Die unter InvestEU bereitgestellten Mittel der Bank der EU und der Europäischen Kommission helfen Acque Bresciane, die vorhandene Abwasserinfrastruktur auszubauen und die Reichweite, Qualität und Resilienz der Abwasserdienste in der Provinz Brescia zu verbessern. Die geplanten Investitionen steigern die operative und die Energieeffizienz von Acque Bresciane und bringen einen erheblichen sozialen Nutzen, indem sie dem Klima zugutekommen und so die öffentliche Gesundheit in der Region verbessern und Arbeitsplätze schaffen.

Das Mehr an Effizienz dürfte zu Energieeinsparungen von 4 402 Megawattstunden im Vergleich zum Referenzszenario führen (jährlicher Energieverbrauch von rund 1 600 italienischen Haushalten).

Die EIB ist die Klimabank der EU und mit über 1 600 Projekten und Finanzierungen von rund 80 Milliarden Euro einer der weltweit größten Geldgeber für den Wassersektor. Neben der Finanzierung für Acque Bresciane wurden jüngst Darlehen unterzeichnet mit Iniziative Bresciane (IBRE), BrianzAcque (BA), CAP Group, Tea Spa, ALFA, Veritas und SMAT. Angesichts des enormen Investitionsbedarfs des italienischen Wassersektors hat die EIB in den letzten fünf Jahren mehr als 30 Finanzierungen von insgesamt 2,3 Milliarden Euro vergeben, die in dem Land fast 7,6 Milliarden Euro an Investitionen angestoßen haben.

Kreislaufwirtschaft und Dekarbonisierung: EIF investiert 30 Millionen Euro in Xenon FIDEC

Der EIF investiert unter InvestEU 30 Millionen Euro in Xenon FIDEC (italienischer Fonds für Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft), einen Private-Equity-Fonds der ersten Generation. Damit sollen Investitionen in die Dekarbonisierung und die Kreislaufwirtschaft in Italien angestoßen werden, die Produkte und Materialien (Rohstoffe und Halbfabrikate) länger nutzbar machen und mehr auf erneuerbare Energien und Recyclingmaterial setzen, was das Naturkapital und die Biodiversität schützt.

Mit einem Zielvolumen von 120 Millionen Euro unterstützt der Xenon FIDEC acht bis zehn KMU und Midcap-Unternehmen in Industriezweigen, die wichtig für die grüne Wende sind, etwa Recycling, Erzeugung erneuerbarer Energie (Wasserstoff, Biokraftstoffe und Biomethan) und Ausbau der grünen Infrastruktur. Der Fonds wird von einem Team gemanagt, das über umfassende Erfahrung im Energiesektor verfügt. Die Projekte tragen außerdem zur Umsetzung des europäischen Grünen Deals in Italien bei.

EIF-Garantie von 100 Millionen Euro hilft Intesa Sanpaolo, innovative KMU und kleine Midcap-Unternehmen bei Investitionen, Liquiditätsbedarf sowie digitaler und ökologischer Wende zu unterstützen

Die Intesa Sanpaolo und der EIF unterzeichnen eine durch InvestEU besicherte Vereinbarung über zwei Portfoliogarantien von je 50 Millionen Euro für Innovation und Digitalisierung sowie für Nachhaltigkeit und die grüne Wirtschaftswende. Sie erwarten dadurch Investitionen in der Realwirtschaft von insgesamt 250 Millionen Euro in neue Wachstumsprojekte in der italienischen Industrie mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit.

Die Initiative zeigt die wichtige Rolle der Intesa-Sanpaolo-Gruppe im Wirtschaftssystem. Dabei arbeitet sie mit allen nationalen und internationalen Akteure an den besten Lösungen für Unternehmen, die nachhaltig wachsen wollen.

EIF-Garantie: 84 Millionen Euro für Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A für Investitionen und Liquiditätsbedarf von KMU und kleinen Midcap-Unternehmen im Nordosten Italiens

Der EIF vergibt eine Portfoliogarantie von 84 Millionen Euro an die Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A für Investitionen und den Liquiditätsbedarf von KMU und kleinen Midcap-Unternehmen im Nordosten Italiens. Die EIF-Garantie unter InvestEU wird Investitionen von rund 170 Millionen Euro in der Realwirtschaft anschieben. Mindestens 90 Millionen Euro fließen an innovative Unternehmen, mindestens 70 Millionen Euro fördern die ökologische Nachhaltigkeit und 10 Millionen Euro stoßen Investitionen in die Kultur und in kreativen Bereichen an.

InvestEU

Das Programm InvestEU mobilisiert umfangreiche öffentliche und private Mittel für langfristige Finanzierungen in der Europäischen Union, die die Wirtschaft nachhaltig stärken. Zudem stößt es private Investitionen an, die zu EU-Zielen wie dem europäischen Grünen Deal, dem digitalen Wandel und der Förderung von KMU beitragen. InvestEU vereint mehrere EU-Instrumente für Investitionen in der EU unter einem Dach. So macht es die Finanzierung von Investitionsprojekten in Europa einfacher, effizienter und flexibler. Das Programm hat drei Bausteine: den InvestEU-Fonds, die InvestEU-Beratungsplattform und das InvestEU-Portal. Die EIB-Gruppe (EIB und EIF) führt 75 Prozent des InvestEU-Fonds durch, die übrigen 25 Prozent werden von internationalen Finanzierungsinstitutionen und nationalen Förderbanken wie der italienischen Cassa Depositi e Prestiti (CDP) durchgeführt.

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert Projekte in vier vorrangigen Bereichen – Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Im Zeitraum 2019–2021 vergab die EIB-Gruppe mehr als 36 Milliarden Euro für Projekte in Italien.