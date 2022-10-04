© SKB

Bank der EU vergibt weitere 75,1 Millionen Euro an schwedische Wohnungsbaugenossenschaft SKB für Niedrigenergiehäuser in Stockholm

Energieverbrauch der neuen Gebäude liegt fast 25 Prozent unter den Anforderungen der schwedischen Behörden

Die Europäische Investitionsbank (EIB) gehört zu den weltweit größten Geldgebern für Projekte, die zur Nachhaltigkeitswende beitragen. 2017 erhielt die Stockholm Kooperativa Bostadsförening (SKB) als erste schwedische Wohnungsbaugesellschaft ein EIB-Darlehen über 550 Millionen schwedische Kronen (rund 57,8 Millionen Euro). Mit ihrem neuen Darlehen über 800 Millionen Kronen (rund 75,1 Millionen Euro) bekräftigt die EIB ihr Vertrauen in das Unternehmen. Das Geld fließt in den Bau energieeffizienter Wohngebäude in den Stockholmer Stadtbezirken Kista und Södermalm.

EIB-Vizepräsident Thomas Östros:„Für die EIB als Klimabank der Europäischen Union stehen energieeffiziente Lösungen im Wohnungsbau heute mehr denn je im Mittelpunkt. Nach der russischen Invasion in die Ukraine sind sie noch stärker gefragt. Deshalb unterstützen wir energieeffiziente Gebäude und Märkte in diesem Bereich und legen damit die Messlatte für neue, klimafreundliche Baustandards noch höher.“

Im Wettbewerb mithalten

Ingrid Gyllfors, CEO der SKB: „Wir sind stolz auf das Vertrauen, das die EIB in uns setzt. Es zeigt, dass wir als Nachhaltigkeitsakteur gesehen werden. In einer Zeit, in der Bau- und Entwicklungsprojekte durch steigende Material- und Energiepreise ausgebremst werden, können wir mit unseren energieeffizienten Projekten helfen, die Branchendynamik zu stützen.“

Energieverbrauch niedriger als vorgeschrieben

Mit ihrem Darlehen fördert die EIB energieeffiziente Wohngebäude, die die SKB im Rahmen von zwei neuen Immobilienprojekten in Stockholm baut. Dabei entstehen 153 Wohnungen im Zentrum und 164 im Stadtteil Kista. Ihr Energieverbrauch wird unter 55 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr liegen, also etwa 25 Prozent unter dem von den schwedischen Behörden geforderten Wert.

2021 vergab die EIB in Schweden Darlehen über mehr als 200 Millionen Euro für Niedrigenergieprojekte. Sie betrafen öffentliche, Gewerbe- und Wohngebäude.

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist in rund 160 Ländern tätig und der weltweit größte multilaterale Geldgeber für Klimaprojekte. Sie vergibt langfristige Finanzierungen für wirtschaftlich nachhaltige Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. „Ein gerechter Übergang für alle“ gehört zu den vier übergeordneten Zielen, die sich die EIB-Gruppe in ihrem Klimabank-Fahrplan 2025 gesetzt hat. Im Jahrzehnt bis 2030 will sie Investitionen von einer Billion Euro in Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit anstoßen und alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens ausrichten.

Die SKB

Die SKB ist eine Wohnungsbaugenossenschaft mit 92 000 Mitgliedern. Mit mehr als 8 200 Wohnungen in Stockholm und sechs umliegenden Kommunen ist sie der größte private Anbieter von Mietwohnungen in der schwedischen Hauptstadt. Die SKB baut und verwaltet Wohnungen, die sie an ihre Genossenschaftsmitglieder vermietet. Sie ist aufgrund ihrer Größe und ihres Leistungsangebots einzigartig und sorgt für Vielfalt auf dem Wohnungsmarkt. Die ersten Wohnungen wurden 1917 gebaut. Sie werden heute in der Reihenfolge des Eingangs der Anträge vergeben. Die Mitgliedschaft in der Genossenschaft steht allen offen. Sie hat 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wird nach unternehmerischen Grundsätzen geführt und reinvestiert Gewinne in ihr Geschäft.