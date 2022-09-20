© Shutterstock

EIB und Italgas unterstützen Projekte für energieeffiziente Wohngebäude in Italien

Initiativen sollen rund 4 500 Häuser energieeffizienter machen und in der Umsetzungsphase etwa 1 500 Jobs schaffen

Projekt unterstützt „Renovierungswelle“, europäischen Grünen Deal und Italiens nationalen Energie- und Klimaplan

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat Italgas ein Rahmendarlehen über 150 Millionen Euro für Initiativen gewährt, die der konzerneigene Energiedienstleister Seaside in Italien umsetzt. Hauptziel der Finanzierung ist die Verringerung der Umweltbelastung. Dazu soll in den nächsten drei Jahren landesweit in eine bessere Energieeffizienz von Wohngebäuden investiert werden.

Bei diesem Rahmendarlehen für Klimaschutz arbeitet die EIB erneut mit der Italgas-Gruppe zusammen und fördert Investitionen im Energiesektor, um den Übergang zur Klimaneutralität voranzutreiben.

Die Finanzierung wird helfen, Energieeffizienzprojekte in Italien auf den Weg zu bringen und so die Luftverschmutzung zu verringern. Die Maßnahmen – hauptsächlich Wohngebäudesanierungen – sollen die Emissionen senken und Vorteile für die Gesundheit bringen. Sie stehen in Einklang mit dem europäischen Grünen Deal und der Renovierungswelle, die bis 2030 europaweit eine Verdoppelung der Renovierungsquote bei Gebäuden anstrebt. Die EIB-finanzierten Investitionen sollen rund 4 500 Häuser energieeffizienter machen und in der Umsetzungsphase etwa 1 500 Jobs schaffen.

Das Rahmendarlehen sieht Mechanismen für die Zuteilung und Auszahlung von Mitteln vor, über die ein breites Spektrum kleiner und mittelgroßer Projekte zu besonders wettbewerbsfähigen Konditionen gefördert werden kann.

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Über 85 Prozent der italienischen Wohngebäude fallen in die Energieklasse D oder schlechter und erfordern größere Investitionen. Projekte wie das heute mit Italgas unterzeichnete sind wichtig – nicht nur, um die Abhängigkeit von Energieimporten aus Drittländern zu verringern, sondern auch, um den Energieverbrauch und damit die Energierechnungen zu senken.“

Paolo Gallo, Chief Executive Officer von Italgas: „Die beste Energie ist die, die wir nicht verschwenden. Mit dieser EIB-Finanzierung können wir zu mehr Energieeffizienz und zur ökologischen Wende beitragen, entsprechend den Zielen im Strategieplan 2022–2028 von Italgas. Über unseren Energiedienstleister Seaside bieten wir dem Markt und der Bevölkerung mit firmenintern entwickelten Technologien hochmoderne Lösungen und tragen dazu bei, dass Italien und die Europäische Union ihre Klimaziele erreichen.“

Seaside ist ein Unternehmen der Italgas-Gruppe, das Dienstleistungen rund um die Energieeffizienz von Wohngebäuden, Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen anbietet. Mit seiner proprietären Technik trägt Seaside zu den nationalen Energieeffizienzzielen und zur Dekarbonisierung des Konsums bei.

Die Finanzierung stärkt die gute Partnerschaft zwischen der EIB und Italgas. Für die Italgas-Gruppe bedeutet sie darüber hinaus eine weitere Optimierung ihrer Finanzierungsstruktur, mit geringeren Finanzierungskosten und einer längeren Durchschnittslaufzeit der Verbindlichkeiten. Damit kann das Unternehmen das umfangreiche Investitionsprogramm seines Strategieplans 2022–2028 vorantreiben.

Hintergrundinformationen

Die EIB vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die zu den Zielen der EU beitragen. Sie finanziert Projekte in vier vorrangigen Bereichen – Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Im Zeitraum 2019–2021 vergab die EIB-Gruppe mehr als 36 Milliarden Euro für Projekte in Italien.

Italgas ist der größte Gasverteiler in Italien und der drittgrößte in Europa. Das Unternehmen betreut ein über 75 000 Kilometer langes Verteilernetz, über das es im letzten Jahr 7,8 Millionen Kunden mit rund 9 Milliarden Kubikmetern Gas versorgte. Die Gruppe verfügt über 1 899 Konzessionen und versorgt seit jeher Turin, Venedig, Florenz, Rom und andere italienische Großstädte. Über die Tochtergesellschaft Depa Infrastructure ist Italgas auch in Griechenland tätig. In den letzten Jahren hat die Gruppe ihr Geschäft im Bereich der Energieeffizienz und technologischen Innovation ausgebaut.