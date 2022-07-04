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ITALGAS (SEASIDE) CLIMATE ACTION FL

Unterzeichnung(en)

Betrag
150.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Italien : 150.000.000 €
Industrie : 150.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/09/2022 : 150.000.000 €
Andere Links
Related public register
21/07/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALGAS (SEASIDE) CLIMATE ACTION FL
Related public register
27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ITALGAS (SEASIDE) CLIMATE ACTION FL
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB fördert mit 150 Millionen Euro an Italgas Investitionen in Energieeffizienz
Übergeordnetes Projekt
CLIMATE ACTION PROGRAMME LOAN ITALY II

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
4 Juli 2022
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/09/2022
20220094
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
ITALGAS (SEASIDE) CLIMATE ACTION FL
ITALGAS SPA
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 150 million
EUR 200 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Framework loan to support a pipeline of small to medium-sized energy efficiency schemes to be developed in Italy.

By supporting energy efficiency investments in Italy, mainly the renovation of condominium buildings, the project will reduce carbon and air pollution, deliver health benefits through improved air quality and positive social impact through job creation and an improvement of the purchasing power of Italian households.

Additionality and Impact

The proposed operation aims to finance energy efficiency ("EE") projects in Italy, mainly in residential buildings. EE investments in residential buildings suffer from a chronic lack of investments. The project is expected to deliver very good social benefits reducing carbon emissions, increasing comfort and air quality, social benefits that are not fully internalised by private investors. The project shows how to upscale and industrialise EE in residential buildings. The promoter is experienced in works of this nature.

The project is aligned with the the EU's and Bank's priority in the energy sector and with the climate action objectives. 


The proposed operation is the first time the borrower enters into a "framework loan" financing type with the EIB, with funds allocation and disbursement mechanics designed to support a wide pipeline of small to medium sized projects.

The EIB loan offers terms and conditions (disbursement mechanics, interest rate options) more flexible than those normally offered by other financiers. The proposed disbursement period and tenor are longer than those usually offered by other banks.

The value added provided by the EIB is even more tangible under the current market instability and turmoil generated by the pandemic and the Russia-Ukraine conflict.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project is in line with the Bank's priority lending objectives for energy efficiency (EE) and supports the Climate Action objective (100%). Given the scale, location and nature of the sub-projects in built-up urban areas an environmental impact assessment (EIA), as defined under the EIA Directive 2014/52/EU, amending the 2011/92/EU, is normally not required.

No procurement issues.

Weitere Unterlagen
21/07/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALGAS (SEASIDE) CLIMATE ACTION FL
27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ITALGAS (SEASIDE) CLIMATE ACTION FL
Projekte zum thema
Übergeordnetes Projekt
CLIMATE ACTION PROGRAMME LOAN ITALY II
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB fördert mit 150 Millionen Euro an Italgas Investitionen in Energieeffizienz

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALGAS (SEASIDE) CLIMATE ACTION FL
Datum der Veröffentlichung
21 Jul 2022
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
157067566
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20220094
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Environmental and Social Completion Sheet - ITALGAS (SEASIDE) CLIMATE ACTION FL
Datum der Veröffentlichung
27 Nov 2024
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
190572538
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Environmental and Social Completion Sheet
Projektnummer
20220094
Sektor(en)
Industrie
Regionen
Europäische Union
Länder
Italien
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
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21/07/2022 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - ITALGAS (SEASIDE) CLIMATE ACTION FL
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27/11/2024 - Environmental and Social Completion Sheet - ITALGAS (SEASIDE) CLIMATE ACTION FL
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Übersicht
ITALGAS (SEASIDE) CLIMATE ACTION FL
Datenblätter
ITALGAS (SEASIDE) CLIMATE ACTION FL
Zugehörige Pressemitteilungen
Italien: EIB fördert mit 150 Millionen Euro an Italgas Investitionen in Energieeffizienz
Übergeordnetes Projekt
CLIMATE ACTION PROGRAMME LOAN ITALY II

Aktuelles und Storys

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Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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