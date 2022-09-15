© Shutterstock

Rund 5,6 Milliarden Euro für Investitionen und Betriebskapital von KMU in drei Ländern

UniCredit vergibt über eine Milliarde Euro an italienische Unternehmen gegen Coronafolgen

Die UniCredit-Gruppe und die EIB-Gruppe haben diese Woche drei synthetische Verbriefungen von Kreditportfolios vereinbart. Die EIB-Gruppe besteht aus der Europäischen Investitionsbank (EIB) und dem Europäischen Investitionsfonds (EIF). Die UniCredit kann durch diese Verbriefungen neue Kredite von insgesamt fünf Milliarden Euro für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Italien, Deutschland und Bulgarien bereitstellen.

Die Zusammenarbeit mit EIB und EIF erfolgt im Rahmen des Europäischen Garantiefonds (EGF). Dieser ist Teil des 2020 genehmigten EU-Hilfspakets zur Abfederung der coronabedingten wirtschaftlichen Probleme und Produktionsrückgänge. Die UniCredit-Gruppe erhält so die Möglichkeit, drei synthetische Portfolioverbriefungen von insgesamt ca. 4,7 Milliarden Euro durchzuführen, was den Zielen für Kapitaleffizienz ihres Plans „UniCredit Unlocked“ entspricht.

In Italien verbriefte UniCredit Spa ein Darlehensportfolio von 1,7 Milliarden Euro und nutzte dabei die EIF-Garantie für die nachrangige Tranche. Sie verwendet das freiwerdende Kapital, um bis 2023 neue zinsgünstige Kredite von insgesamt 1,8 Milliarden Euro für neue Investitionen und das Betriebskapital italienischer KMU bereitzustellen.

In Deutschland verbriefte die UniCredit-Tochter HypoVereinsbank ein Portfolio von Unternehmenskrediten im Wert von zwei Milliarden Euro. Dabei gilt für die nachrangige Tranche ebenfalls eine EIF-Garantie. Das Finanzinstitut plant für deutsche KMU neue attraktive Kredite von insgesamt 2,5 Milliarden Euro, die bis Mitte 2024 ausgezahlten werden.

In Bulgarien tätigte die UniCredit Bulbank die erste Transaktion dieser Art, die jemals von einer Tochterbank der Gruppe in Mittel- und Osteuropa durchgeführt wurde. Auch hier besichert eine EIF-Garantie die nachrangige Tranche der synthetischen Verbriefung eines Kreditportfolios von einer Milliarde Euro. Die Mittel fließen in neue günstige Darlehen für bulgarische KMU.

Bei den drei Transaktionen fungierte die deutsche UniCredit-Tochter HypoVereinsbank als alleiniger Arrangeur. Sie zeigen die enge Zusammenarbeit zwischen der UniCredit und der EIB, durch die allein in den Jahren 2021 und 2022 in den Ländern, in denen die UniCredit tätig ist, mehr als neun Milliarden Euro für Unternehmen mobilisiert wurden.

Michael Diederich, CEO HypVereinsbank und Head of Germany UniCredit sagte: „Gerade kleine und mittlere Unternehmen stehen mit Blick auf Inflation, Energiepreise und Lieferketten aktuell vor gewaltigen Herausforderungen. Unsere Aufgabe als Bank ist es, ihnen auch in dieser Situation zur Seite zu stehen. Dazu haben wir erstmals in Deutschland über die Europäische Investitionsbank EIB ein Portfolio von Unternehmenskrediten verbrieft, mit denen wir neue zinsgünstige Darlehen an Firmenkunden vergeben können. Ein weiterer wichtiger Meilenstein, um unsere Kunden in diesen unsicheren Zeiten zu unterstützen.“

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Allein 2021 hat die EIB-Gruppe mehr als 430 000 europäische KMU mit 45 Milliarden Euro finanziert. Durch die langjährige stabile Partnerschaft zwischen der EIB-Gruppe und der UniCredit-Gruppe erhalten kleine und mittlere Unternehmen in Italien, Deutschland und Bulgarien neue Mittel von insgesamt fünf Milliarden Euro, um ihren Liquiditäts- und Betriebskapitalbedarf zu decken. Dies zeigt einmal mehr, wie sehr sich die EIB-Gruppe für europäische Unternehmen einsetzt. Die UniCredit hat sich erneut als wichtiger Partner erwiesen, der den Zugang zu Krediten erleichtert und eine große Zahl von Unternehmen in Europa erreicht.“

Alain Godard, geschäftsführender Direktor des EIF: „Durch diese Verbriefungen mit der UniCredit können Tausende europäische Unternehmen mittel- bis langfristig in Wachstum und Entwicklung investieren. Die EIB-Gruppe hat den Europäischen Garantiefonds nach dem Ausbruch der Pandemie in Rekordzeit eingerichtet. Er hat sich als entscheidend dafür erwiesen, kleinen und mittleren Unternehmen die notwendige Liquidität zu beschaffen, damit sie die Krise überstehen können.“

Im Mai 2021 schlossen die UniCredit und die EIB eine Vereinbarung, um die wirtschaftlichen Folgen der Coronakrise für kleine und mittlere Unternehmen in Italien abzufedern. Mithilfe des Europäischen Garantiefonds stellte die EIB eine Garantie für 75 Prozent eines Portfolios neuer Darlehen über insgesamt eine Milliarden Euro, die von der UniCredit vergeben werden. Dadurch konnten bis einschließlich September 2022 dank zusätzlicher Finanzierungen und des Prinzips der Komplementarität Unternehmen Investitionen von 2,5 Milliarden Euro tätigen.

Im November 2021 erfolgte außerdem eine erste synthetische Verbriefung eines Kreditportfolios von zwei Milliarden Euro, bei der ebenfalls die HypoVereinsbank als alleinigem Arrangeur fungierte. Der EIF übernahm eine Garantie für die Mezzanine-Tranche, sodass UniCredit neue Darlehen von 720 Millionen Euro an italienische KMU vergeben konnte.

EIB, EIF und EGF

Die Europäische Investitionsbank (EIB) ist die Einrichtung der Europäischen Union für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die Mitgliedstaaten der EU. Sie vergibt langfristige Mittel für solide Projekte, die den Zielen der EU entsprechen.

Der Europäische Investitionsfonds (EIF) gehört zur Europäischen Investitionsbank-Gruppe. Seine Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, kleinsten, kleinen und mittleren Unternehmen in Europa den Zugang zu Finanzierungsmitteln zu erleichtern. Darüber hinaus unterstützt der EIF Investitionen von Klima- und Infrastrukturfonds, die den Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit legen. Er trägt zu den EU-Zielen für Innovation, Forschung und Entwicklung, Unternehmertum, Wachstum und Beschäftigung bei.

Der Europäische Garantiefonds (EGF) wurde mit Beiträgen von Italien und anderen EU-Ländern durch die EIB-Gruppe (EIB und EIF) eingerichtet, um pandemiebetroffenen Unternehmen unter die Arme zu greifen. Mit fast 25 Milliarden Euro an EGF-Garantien können die EIB und der EIF vor allem kleine und mittlere Unternehmen sowie Midcap-Unternehmen schnell mit Krediten, Garantien, ABS und weiteren Finanzierungsinstrumenten versorgen.

Der EGF ist Teil des Hilfspakets der Europäischen Union von insgesamt 540 Milliarden Euro für die Sektoren der europäischen Wirtschaft, die am stärksten von der Krise betroffen sind.

UNICREDIT

Die UniCredit ist eine paneuropäische Geschäftsbank mit einem einzigartigen Dienstleistungsangebot in Italien, Deutschland sowie Mittel- und Osteuropa. Unser Ziel ist es, zum Fortschritt des Gemeinwesens beizutragen, allen Stakeholdern nur das Beste anzubieten und das Potenzial ihrer Kundinnen und Kunden sowie der Menschen in Europa freizusetzen.

Wir betreuen mehr als 15 Millionen Kunden weltweit. Sie sind das Herzstück unserer Arbeit in unseren Märkten. Die UniCredit setzt sich aus vier Kernregionen und zwei Produktbereichen zusammen, die Lösungen für Unternehmenskunden und Privatkundinnen bieten. So können wir sie eng begleiten und das Leistungsspektrum der gesamten Gruppe nutzen, um alle Märkte mit den besten Produkten zu versorgen.

Die Digitalisierung und das Bekenntnis zu den ESG-Grundsätzen sind wesentliche Voraussetzungen für unsere Dienstleistungen. Sie unterstützen uns dabei, unsere Stakeholder hervorragend zu begleiten und eine nachhaltige Zukunft für unsere Kundinnen und Kunden, die Gesellschaft und die Mitarbeitenden zu gestalten.