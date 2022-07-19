EIB und ROVI unterzeichnen Darlehen über 50 Millionen Euro für Forschung, Entwicklung und Innovation

Bank fördert FEI-Aktivitäten des spanischen Unternehmens ROVI für die ISM®-Technologie zur verlängerten Wirkstofffreisetzung

Die Europäische Investitionsbank (EIB) stellt Laboratorios Farmacéuticos Rovi (ROVI) ein neues Darlehen von 50 Millionen Euro bereit. Die Mittel fließen in seine FEI-Aktivitäten zur Weiterentwicklung seiner patentierten ISM®-Technologie zur verlängerten Wirkstofffreisetzung, die in der Onkologie und bei Erkrankungen des zentralen Nervensystems Anwendung findet. Finanziert werden zudem die Entwicklung und Ausweitung von Produktanwendungen im Bereich der Glykomik.

Unterzeichnet wurde die Vereinbarung in Madrid von EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix und Juan López-Belmonte Encina, Präsident und CEO von ROVI.

Das spanische Unternehmen ROVI ist auf die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung proprietärer Arzneimittel spezialisiert. Es beteiligt sich aktuell an der Wirkstoffherstellung sowie an der Abfüllung und Verpackung (Fill&Finish) des Covid-19-Impfstoffs Moderna. ROVI konzentriert sich auf die Herstellung von niedermolekularen Heparinen (LMWH), die die WHO als unentbehrliche Arzneimittel für Patienten empfiehlt, die aufgrund von Covid-19 auf Intensivstationen behandelt werden.

Das EIB-Darlehen hilft ROVI, seine FEI-Strategie schneller umzusetzen, indem es die Investitionen dieses hochinnovativen Unternehmens unterstützt.

Die Finanzierung wird beträchtliche positive externe Effekte für die europäische Pharmaindustrie haben und die Anstrengungen der EU zur Deckung des medizinischen Bedarfs und Sicherung qualifizierter Arbeitsplätze flankieren.

Ricardo Mourinho Félix, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank: „Die EIB will FEI-Investitionen in Spanien fördern und gleichzeitig zur Sicherung qualifizierter Arbeitsplätze beitragen. Ein europäisches Unternehmen, das wesentlich zur Lösung der aktuellen sowie künftiger Pandemien beitragen kann, bringt Europa und Spanien einen erheblichen strategischen Vorteil. Mit dem Darlehen kann ROVI zur wettbewerbsorientierten Generierung von neuem pharmazeutischen Wissen in Europa beitragen und dies in Bereichen, die für die Verbesserung der Gesundheit aller Europäerinnen und Europäer wichtig sind.”

Juan López-Belmonte Encina, Präsident und CEO von ROVI: „Innovation und Forschung sind Teil unserer DNA als Pharmaunternehmen, da wir auf Lösungen setzen, die die Gesundheit der Menschen verbessern. Unsere solide FuE-Strategie stimmt uns optimistisch. Wir hoffen, dass FuE nach den neuen Markteinführungen in den kommenden Jahren zu einem der strategischen Motoren der Gruppe wird. Dass die BEI uns erneut ihr Vertrauen schenkt, damit wir unsere FuE-Projekte weiter vorantreiben können, ist eine große Chance für unser Unternehmen.“

Finanzierung von Forschung und Entwicklung

Das EIB-Darlehen finanziert die FuE-Aktivitäten von ROVI auf dem Gebiet der Arzneimitteltechnologien. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den Bereichen Psychiatrie und Onkologie. Die Mittel fließen auch in die Entwicklung und Verbesserung von Produkten im Bereich der Glykomik. Die Finanzierung unterstützt zudem die präklinische und klinische Entwicklung (klinische Studien, behördliche Zulassungen), die Forschung und Entwicklung, den Marktzugang und die internationale Einführung der vom Unternehmen selbst entwickelten Produkte.

Zweites EIB-Darlehen an ROVI

ROVI arbeitet seit 2017 mit der Bank zusammen. Vor diesem neuen Darlehen erhielt das Unternehmen von der EIB bereits 45 Millionen Euro für sein FEI-Programm, das sich auf Technologien zur Verabreichung und verlängerten Freisetzung von Wirkstoffen gegen Krebs und Erkrankungen des Nervensystems konzentriert.

ROVI ist ein europaweit tätiges Pharmaunternehmen, das auf die Erforschung, Entwicklung, Auftragsfertigung und Vermarktung von niedermolekularen und speziellen Biopharmazeutika spezialisiert ist. Das Unternehmen befindet sich in einem kontinuierlichen internationalen Expansionsprozess und hat Tochtergesellschaften in Portugal, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Italien, Frankreich und Polen. ROVI verfügt über ein breit gefächertes Portfolio von mehr als 40 Produkten. Dazu gehört auch sein Vorzeigeprodukt Bemiparin, das weltweit in 89 Ländern erhältlich ist. 2017 begann ROVI in Europa zudem mit der Vermarktung seines selbst entwickelten Enoxaparin-Biosimilars, das inzwischen in 38 Ländern vertrieben wird. ROVI entwickelt seine ISM®-Technologie weiter. Dabei handelt es sich um eine moderne Forschungslinie auf dem Gebiet der verlängerten Wirkstofffreisetzung, die nachweislich viele Vorteile bietet.