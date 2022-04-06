Christos Staikouras, der griechische Finanzminister und Gouverneur der Europäischen Investitionsbank (EIB), hat der EIB in Luxemburg diese Woche einen Besuch abgestattet.

Er sprach dort mit EIB-Präsident Werner Hoyer und Finanz- und Technikfachleuten über die Finanzierungen der EIB in Griechenland, die Förderung der wirtschaftlichen Resilienz und die Umsetzung des Aufbau- und Resilienzfonds sowie über EIB-Hilfen für Länder, die vom Ukrainekrieg betroffen sind.

Christos Staikouras, griechischer Finanzminister und Gouverneur der EIB: „Die Europäische Investitionsbank ist unser Partner für die wirtschaftliche Entwicklung. Die letztjährigen Rekordfinanzierungen der EIB-Gruppe von 4,85 Milliarden Euro in Griechenland unterstreichen die hervorragende Zusammenarbeit der EIB mit öffentlichen und privaten griechischen Partnern in schwierigen Zeiten. Anlässlich meines Besuchs erörterten wir, wie Finanzierungs- und Technikfachleute Griechenlands und der EIB gemeinsam Investitionen in saubere Energie, Unternehmen und Digitalisierung fördern und dabei die einzigartigen Möglichkeiten des Aufbau- und Resilienzfonds nutzen können.“

EIB-Präsident Werner Hoyer: „Die Europäische Investitionsbank-Gruppe will hochwirksame öffentliche und private Projekte in Griechenland unterstützen. Ich freue mich sehr, Minister Staikouras vor meinem Besuch in Athen hier bei der EIB zu begrüßen. Unsere heutigen Gespräche drehten sich um das Engagement der EIB und des EIF und darum, was wir für Sektoren tun können, die aufgrund des Ukrainekriegs unter steigenden Energiepreisen und Unsicherheiten leiden.“

Die EIB prüft zurzeit neue Projekte in den Bereichen erneuerbare Energien, Digitalisierung und Unterkünfte für Studierende sowie gezielte Finanzierungsprogramme für Unternehmen. Angesichts des Kriegs in der Ukraine lotet die EIB zusätzliche Hilfsmöglichkeiten für die am stärksten betroffenen Länder aus.

2021 stellten die EIB und der Europäische Investitionsfonds (EIF) insgesamt 4,85 Milliarden Euro für hochwirksame private und öffentliche Investitionen bereit – das größte Mittelvolumen seit Aufnahme ihrer Tätigkeit in Griechenland vor 59 Jahren. Das stellt einen deutlichen Anstieg gegenüber dem bisherigen Rekordvolumen von 2,8 Milliarden Euro im Jahr 2020 dar.

Die Finanzierungen der EIB-Gruppe in Griechenland entsprachen 2,7 Prozent des nationalen BIP – das weltweit größte Engagement in einem Land.

Griechenland ist auch einer der Hauptnutznießer des Europäischen Garantiefonds. Der Fonds wurde von der EIB-Gruppe und EU-Mitgliedstaaten innerhalb weniger Wochen nach Ausbruch der Pandemie eingerichtet, um Unternehmen in der Coronakrise unter die Arme zu greifen. Mit Garantien des Europäischen Garantiefonds im Umfang von 2,7 Milliarden Euro erleichtern die EIB und der EIF Unternehmen in ganz Griechenland den Zugang zu Finanzierungen.