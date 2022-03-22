© Shutterstock

Das Darlehen, das Teil einer Finanzierungsrunde von 40 Millionen Euro ist, hilft Kayrros, seine Position als Weltmarktführer im Bereich Geodaten zu festigen und Unternehmen und öffentliche Einrichtungen bei ihren Zielen für eine nachhaltige Entwicklung zu unterstützen

Kayrros, der führende Anbieter von Klima- und Energiedatenanalysen, hat eine neue Finanzierungsrunde von 40 Millionen Euro abgeschlossen und sich dabei ein Darlehen der Europäischen Investitionsbank (EIB) von 15 Millionen Euro gesichert. Außerdem beteiligten sich der französische Staat über den Fonds French Tech Souveraineté der öffentlichen Investitionsbank Bpifrance sowie NewSpace Capital, Opera Tech Ventures, der Venture-Capital-Arm der BNP Paribas-Gruppe, und traditionelle Investoren von Kayrros.

Die Mittel fließen in die bahnbrechende Technologie des Unternehmens zur Ermittlung von Geodaten, die Satellitenbilder und andere Daten analysiert und daraus Rückschlüsse auf die Klimaauswirkungen wirtschaftlicher Aktivitäten zieht. Die Messungen helfen dem privaten und dem öffentlichen Sektor dabei, Klimarisiken zu steuern, Strategien für einen CO 2 -armen Übergang umzusetzen, wichtige Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und ihre Fortschritte transparent zu kommunizieren.

Die Finanzierung trägt zum Aufbau des New Space bei, der sich aus einer Vielzahl Akteuren zusammensetzt, die aus privaten Mitteln und von staatlichen Stellen finanziert werden, und fördert die Souveränität im Weltall auf radikal neue Art. Die Unterstützung seitens des French Tech Souveraineté (der damit seine erste Beteiligung eingeht) und der EIB zeigt, wie bereitwillig der französische und europäische öffentliche Sektor mit bekannten, aber auch mit neuen Akteuren zusammenarbeiten, um die Weltraumerkundung künftig zu meistern.

Das neue Darlehen eingeschlossen, konnte Kayrros seit seiner Gründung im Jahr 2016 72 Millionen Euro einwerben. Es wird die kommerzielle Entwicklung des Unternehmens beschleunigen und seine weltweite Führungsposition bei der Überwachung von Geodaten festigen, die für die Bewältigung der Klimakrise so wichtig ist. Die jüngsten Finanzierungen für Kayrros bestanden aus Eigenkapital- und Quasi-Eigenkapital-Investitionen.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Energieversorgungssicherheit und ein verringerter CO 2 -Fußabdruck sind zentrale Themen für den öffentlichen und privaten Sektor. Kayrros bietet dafür wirksame Lösungen. Die Ziele des Unternehmens entsprechen denen der europäischen Wirtschafts- und Klimapolitik, und die EIB steht ihm bereitwillig zur Seite.“

Kayrros-Präsident Antoine Rostand: „Die Finanzierung vereint mehrere für Kayrros wichtige Punkte, angefangen bei der Unterstützung durch den öffentlichen Sektor, der von der Europäischen Investitionsbank (EIB) und über den French Tech Souveraineté von der Bpifrance vertreten wird. Ihre Beteiligung unterstreicht die Bedeutung des New-Space-Sektors für die französische und europäische Klimapolitik. Opera Tech Ventures, der Risikokapitalzweig der BNP Paribas-Gruppe, bringt sein herausragendes Know-how aus dem Finanzsektor ein, damit wir die wachsende Nachfrage des Sektors an Klimadaten decken. NewSpace Capital hilft uns dabei, zu einem Marktführer in der Weltraumindustrie zu werden.”

Adrien Muller von Bpifrance: „Die Verfügbarkeit zuverlässiger Fast-Echtzeit-Klimadaten ist ein strategischer Vorteil für die Energieversorgungssicherheit, die Nachhaltigkeit und das Wirtschaftswachstum eines Landes. Auf der Grundlage öffentlicher Daten der Europäischen Weltraumorganisation haben Kayrros und seine Partner ein Instrumentarium zur Bekämpfung der Erderwärmung entwickelt, das schnell zum Einsatz kommen muss.“

Felix von Schubert, Vorsitzender von NewSpace Capital: „Seit seiner Gründung im Jahr 2016 hat sich Kayrros als weltweiter Experte für Geodatenverarbeitung im Bereich Energie und Klima für zivile Märkte etabliert. Sein Know-how kann auf vielfältige Weise angewendet werden, während der Klimaschutz an Fahrt aufnimmt.“

Jacky Abitbol, Managing Partner von Cathay Innovation: „Der Kampf gegen den Klimawandel steht für Staaten und Unternehmen im Mittelpunkt. Deswegen wollen sie ihre Zusagen immer mehr in messbare Ergebnisse verwandeln. Kayrros‘ auf künstlicher Intelligenz basierende Plattform ermöglicht es Organisationen, anhand konkreter Informationen die größte Herausforderung der heutigen Zeit anzugehen.“

Hintergrundinformationen

Europäische Investitionsbank

Seit 2019 beschleunigt die Bank der EU ihre Umwandlung in eine Klimabank. Dafür hat sie sich verpflichtet, ab 2025 mindestens 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Investitionen bereitzustellen, die zum Kampf gegen den Klimawandel und seine Folgen beitragen. 2021 kam sie diesem Ziel in Frankreich deutlich näher. Dort gingen ein Viertel der EIB-Mittel (3,6 Milliarden Euro) an Innovationsprojekte, die größtenteils eng mit dem Klimaschutz zusammenhängen.

Kayrros

Kayrros wurde 2016 in Paris von Fachleuten in den Bereichen Wirtschaft, Informatik und Mathematik gegründet. Heute ist es führend in Erdbeobachtungsanalysen, die ein besseres Verständnis der natürlichen Ressourcen, Industrieanlagen und Umwelt ermöglichen. Als Sieger der French Tech 120 treibt Kayrros seine internationale Entwicklung über Büros in Paris, Houston, New York, London, Bangalore und Singapur voran. Das Unternehmen sammelt und analysiert große Mengen öffentlicher Satelliten- und Geostandortdaten und leitet daraus wichtige Umweltinformationen ab. Zur Messung von Klima- und Umweltauswirkungen überwacht Kayrros unter anderem Methan, Biomasse und CO 2 .

Bpifrance

Die Bpifrance will durch Unternehmensförderung zum Wachstum der französischen Wirtschaft fbeitragen. Sie finanziert Unternehmen in jeder Entwicklungsphase, mit Krediten, Garantien und Eigenkapital. Die Bpifrance unterstützt sie bei ihren Innovationsprojekten und bietet internationale Beratungs-, Networking- und Beschleunigungsprogramme für Start-ups, kleine und mittlere Unternehmen (KMU) und Midcap-Unternehmen.

Frankreich 2030

Der Ende 2021 aufgelegte 30 Milliarden Euro schwere Plan der französischen Regierung soll die wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit angehen, vor allem die ökologische Wende. Durch massive Investitionen über einen Zeitraum von fünf Jahren soll der Plan die Technologie-Champions von morgen hervorbringen und den Übergang in Schlüsselsektoren wie Energie, Verkehr und Raumfahrt erleichtern.

French Tech Souveraineté

French Tech Souveraineté ist ein von der Bpifrance gemanagter Investitionsfonds, mit einer anfänglichen Ausstattung von 150 Millionen Euro, der französische Technologieunternehmen unterstützt.