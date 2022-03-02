© Shutterstock

Kredit für Forschung und Entwicklung und innovative Produktionslinien eines weltweit führenden Halbleiterherstellers

Finanzierung entspricht Ziel der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten, Europas Halbleiterindustrie zu stärken

Unterstützung des strategischen Ziels der technologischen Souveränität Europas in der Halbleiterbranche

Die Europäische Investitionsbank (EIB) vergibt einen Kredit von 600 Millionen Euro an STMicroelectronics und hilft dem renommierten Halbleiterhersteller damit, Projekte für Forschung und Entwicklung und die Pilotfertigung zu finanzieren. Alle Vorhaben werden in Europa durchgeführt.

Die Mittel sind für Investitionen in die Forschung und Entwicklung innovativer Technologien und Komponenten sowie in Pilotproduktionslinien für moderne Halbleiter vorgesehen. STMicroelectronics führt die Projekte in seinen bestehenden Einrichtungen in Italien (Agrate Brianza und Catania) und Frankreich (Crolles) durch. Sie tragen zur Entwicklung von Technologien und Produkten bei, die Europa braucht, um den ökologischen Wandel und die Digitalisierung in allen Sektoren zu meistern.

Das Volumen des weltweiten Halbleitermarkts beläuft sich derzeit auf mehr als 500 Milliarden Euro und dürfte sich bis 2030 verdoppeln. Auf Europa entfallen rund zehn Prozent der weltweiten Produktionskapazität. Das ist ein deutlicher Rückgang gegenüber früheren Jahrzehnten (2000: 24 Prozent, 1990: 44 Prozent).

Mit ihrem Kredit an STMicroelectronics trägt die EIB aktiv zu den Initiativen bei, die auf europäischer Ebene in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten ergriffen werden, um Europas Halbleiterindustrie in den Bereichen Forschung, Entwicklung, Design und Fertigung zu stärken und öffentliche Gelder in strategisch wichtige Industrieprojekte zu leiten. Europäische Halbleiterunternehmen sollen wettbewerbsfähiger werden, weil dieser Schlüsselsektor alle Industriezweige betrifft, vor allem jene, in denen europäische Hersteller marktführend sind.

Bruno Le Maire, französischer Minister für Wirtschaft, Finanzen und Konjunktur: „Ohne digitale Souveränität gibt es keine politische Souveränität. Europa muss mit allen verfügbaren Mitteln in neue Technologien investieren. Mit ihrem Kredit über 600 Millionen Euro an STMicroelectronics trägt die EIB maßgeblich dazu bei. Unser Ziel ist klar: Wir wollen die Halbleiterfertigung in Frankreich und Italien beschleunigen. Nur wenn wir diese Technologie beherrschen, können wir die strategische Unabhängigkeit der Europäischen Union sichern. Die Investitionen tragen generell zu unserem neuen Wachstumsmodell bei, das in unseren Ländern Industriearbeitsplätze mit hoher Wertschöpfung schafft.“

Daniele Franco, italienischer Minister für Wirtschaft und Finanzen: „Die Halbleiterindustrie ist die Grundkomponente für die Digitalisierung der europäischen Volkswirtschaften. Der EIB-Kredit an STMicroelectronics, weltweit eines der modernsten und innovativsten Unternehmen, ist ein wichtiger Schritt zu einer wettbewerbsfähigeren Halbleiterindustrie in Europa. Das wird auch Beschäftigung und Wachstum spürbar fördern.“

Jean-Marc Chéry, Präsident und CEO von STMicroelectronics: „Wir arbeiten schon seit vielen Jahren eng mit der EIB zusammen. Ihr neuer Kredit ergänzt die verschiedenen Instrumente, die unsere Branche bereits unterstützen, darunter die Initiative für wichtige Vorhaben von gemeinsamem europäischem Interesse (IPCEI) und andere Programme, die derzeit von der Europäischen Kommission und den EU-Ländern auf den Weg gebracht werden. Wir müssen in Europa die gesamte Wertschöpfungskette im Auge haben – von Forschung und Entwicklung über Design bis hin zur Fertigung – und dabei mit den verschiedenen europäischen Ökosystemen zusammenarbeiten. STMicroelectronics will dazu beitragen, Europas Anteil an der weltweiten Halbleiterproduktion bis 2030 auf 20 Prozent zu steigern. Deshalb werden wir in Europa weiterhin innovative Technologien und Produkte entwickeln und herstellen, die den ökologischen Wandel und die Digitalisierung in allen Branchen voranbringen.“

EIB-Vizepräsidentin Gelsomina Vigliotti: „Halbleiter sind Schlüsselkomponenten. Ohne sie gibt es weder Digitalisierung noch grüne Wende. Die EIB arbeitet schon seit 1994 mit STMicroelectronics zusammen und hat dem Unternehmen in dieser Zeit acht Finanzierungen von insgesamt mehr als 3,15 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Damit unterstützen wir Europas Autonomie, Wettbewerbsfähigkeit und technologische Souveränität.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Die Finanzierung von Innovationen ist enorm wichtig für die Wettbewerbsfähigkeit und technologische Souveränität Europas. Und genau das steht für die EIB im Vordergrund. Unser neuer Kredit von 600 Millionen Euro für die Forschungs- und Entwicklungsprojekte eines führenden europäischen Halbleiterunternehmens zeigt, wie intensiv sich Europa für diesen wichtigen Sektor engagiert. Schließlich entscheidet er über die Zukunft unserer Volkswirtschaften und unsere strategische Autonomie.“

Hintergrundinformationen

Europäische Investitionsbank

2021 unterstützte die EIB in Italien und Frankreich Projekte für Innovation und Digitalisierung mit mehr als drei Milliarden Euro

STMicroelectronics

STMicroelectronics ist ein weltweit führender Halbleiterhersteller, der in Europa in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Herstellung stark vertreten ist. Seit 1994 hat die EIB acht Finanzierungen von insgesamt mehr als 3,15 Milliarden Euro an das Unternehmen vergeben. STMicroelectronics ist ein unabhängiger Hersteller, der mit hochmodernen Fertigungsanlagen die gesamte Lieferkette im Halbleiterbereich abdeckt. Das Unternehmen hat mehr als 48 000 Beschäftigte und arbeitet mit über 200 000 Kunden und Partnern zusammen. Die Lösungen von STMicroelectronics ermöglichen intelligentere Mobilität, ein effizienteres Strom- und Energiemanagement und die großflächige Verbreitung des Internet der Dinge und der 5G-Technologie. Das Unternehmen will bis 2027 klimaneutral werden. Weitere Informationen unter www.st.com