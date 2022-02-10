© Arkhéa

Neues Durchleitungsdarlehen für öffentliche und private Projekte von jeweils höchstens 50 Millionen Euro

Günstige Kredite dank EIB-Finanzierung

Gemeinsame Förderung der Energiewende seit 2018

Julien Carmona, Präsident der Crédit Mutuel Arkéa (CMA), und Ambroise Fayolle, Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB), haben heute ein neues Finanzierungspaket von 200 Millionen Euro bekannt gegeben. Anlass war der „One Ocean“-Gipfel in Brest, an dem die EIB als Klimabank der EU teilnimmt. Insgesamt fließen 400 Millionen Euro – 200 Millionen Euro der Crédit Mutuel Arkéa und 200 Millionen Euro der EIB – in Erneuerbare-Energien-Projekte vor allem in Frankreich, aber auch in anderen EU-Ländern. Die Kredite von jeweils höchstens 50 Millionen Euro werden über das landesweite Zweigstellennetz der Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels ausgereicht.

Vor dem Hintergrund der Klimakrise unterstützen die Finanzierungspartner sämtliche Wirtschaftsakteure mit vereinten Kräften bei der Energiewende. Der CMA-Gruppe ist es ein besonderes Anliegen, ihren Stakeholdern bei dieser Herausforderung zur Seite zu stehen.

Großes Engagement

CMA-Präsident Carmona und EIB-Vizepräsident Fayolle hatten die Zusammenarbeit im Bereich der Finanzierungen für erneuerbare Energien bei einem Treffen im September 2021 angestoßen. Die Vereinbarung wurde Ende des Jahres unterzeichnet.

Durch die neue Partnerschaft mit der EIB kann die Crédit Mutuel Arkéa über ihre Tochtergesellschaft Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels große und kleine Träger von Erneuerbare-Energien-Projekte noch stärker unterstützen, auch Projektgesellschaften, die öffentliche und private Akteure zusammenführen. Die CMA-Gruppe geht damit ein weiteres Mal eine Partnerschaft ein, die die Wirtschaft vor Ort ankurbelt und einen positiven Effekt auf die Umwelt hat.

Nachhaltige Projekte

Dank der EIB erhalten Projektträger günstige Kredite zu flexiblen Konditionen für Investitionen, die zu einer nachhaltigen Wirtschaftsentwicklung beitragen. Die Mittel fließen in die Planung, den Bau und den Betrieb von Fotovoltaikanlagen (am Boden oder auf dem Dach), Onshore-Windparks und in andere Erneuerbare-Energien-Technologien (Wasserkraft, Geothermie, Biomasse usw.).

Das Finanzierungspaket von 200 Millionen Euro der EIB für die CMA ergänzt andere bereits unterzeichnete Darlehen: 200 Millionen Euro für pandemiebetroffene Unternehmen im Jahr 2020 und zwei weitere Darlehen für KMU und Midcap-Unternehmen sowie für den Klimaschutz von insgesamt 300 Millionen Euro, die 2018 bzw. 2019 unterzeichnet wurden und Projekte von höchstens 25 Millionen Euro finanzieren, die zu mindestens 15 Prozent Klimaschutzmaßnahmen umfassen. Unter dem letztgenannten Finanzierungsrahmen wurden beispielsweise im Jahr 2021 sieben Projekte über insgesamt 38 Millionen Euro von der Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels gefördert.

Julien Carmona, Präsident der Crédit Mutuel Arkéa: „Für eine Bank wie die Crédit Mutuel Arkéa versteht es sich von selbst, das regionale Wirtschaftsgefüge zu unterstützen. Auf dieser Grundlage arbeiten wir bereits seit vielen Jahren mit der EIB zusammen. Ob über unsere Verbände oder unsere auf Unternehmen, öffentliche Einrichtungen und Immobilienfachleute spezialisierte Tochtergesellschaft Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels – wir haben wiederholt EIB-Mittel verteilt und damit vor allem KMU und Midcap-Unternehmen beim Wachstum und beim Klimaschutz unterstützt. Mithilfe der neuen EIB-Finanzierung können wir unseren Wirkungsbereich erweitern und verschiedene Arten von Erneuerbare-Energien-Projekten fördern, die von KMU, Midcap-Unternehmen oder Gebietskörperschaften durchgeführt werden. Die langfristige Zusammenarbeit mit der EIB konkretisiert unseren partnerschaftlichen Einsatz für eine nachhaltige Realwirtschaft.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Die EIB und die Crédit Mutuel Arkéa intensivieren ihre Zusammenarbeit, um den Finanzierungsbedarf für Projekte im Bereich erneuerbare Energien zu decken. Als Klimabank der EU ist es die Aufgabe der EIB, gemeinsam mit Partnerbanken Projekte zu finanzieren, die die Erderwärmung bekämpfen.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank

2021 vergab die EIB-Gruppe in Frankreich das Rekordvolumen von 13,9 Milliarden Euro. Damit unterstützte sie direkt oder indirekt über Bank- und Finanzintermediäre fast 50 000 KMU in Frankreich.

Crédit Mutuel Arkéa

Die Crédit-Mutuel-Arkéa-Gruppe besteht aus den Verbänden der Crédit Mutuel de Bretagne, Sud-Ouest und ihren Mitgliedskassen sowie etwa 40 spezialisierten Zweigstellen (Fortuneo, Moext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir …). Sie hat über 11 000 Beschäftigte, 2 800 Mitglieder von Verwaltungsräten, fast fünf Millionen Mitglieder und Kunden in der Allfinanz sowie eine Bilanzsumme von 174,9 Milliarden Euro. Die Crédit Mutuel Arkéa ist eine der führenden französischen Banken mit regionaler Verankerung.