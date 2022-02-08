Garantien des Europäischen Garantiefonds von 2,7 Milliarden Euro für griechische Banken ermöglichen Finanzierungen von 6,5 Milliarden Euro für pandemiebetroffene Unternehmen

Gemessen an seinem Beitrag zum Fonds ist Griechenland der drittgrößte Nutznießer des Europäischen Garantiefonds

Zu den Garantieoperationen gehört auch eine Garantie für Erstverluste einer synthetischen Verbriefung von KMU-Darlehen – erste derartige Transaktion der EIB-Gruppe in Griechenland

Finanzminister Christos Staikouras, EIB-Vizepräsident Christian Kettel Thomsen und die Vertreterinnen und Vertreter von Alpha Bank, National Bank of Greece, Eurobank und Piraeus Bank erläutern in Athen, wie sich die Zusammenarbeit in der Pandemie auf die wirtschaftliche Resilienz auswirkt

Die Partnerschaft zwischen den systemrelevanten griechischen Banken und der Europäischen Investitionsbank-Gruppe beschert coronageschädigten Unternehmen über den Europäischen Garantiefonds (EGF) landesweit Zugang zu Finanzierungen in Rekordhöhe von 6,5 Milliarden Euro.

Unter dem EGF stellt die EIB-Gruppe der Alpha Bank, der National Bank of Greece, der Eurobank und der Piraeus Bank Garantien von insgesamt 2,7 Milliarden Euro, damit Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsplänen die coronabedingten Herausforderungen meistern können. Es handelt sich dabei um die ersten von der EIB in Griechenland unterzeichneten Garantieoperationen unter dem EGF. Gleichzeitig sind es die ersten Durchleitungsdarlehen der EIB, mit denen die Bank auch großen Unternehmen den Zugang zu Finanzierungen erleichtert. Damit unterstützt sie die Realwirtschaft des Landes auf noch breiterer Basis.

Die Initiative umfasst auch die erste von der EIB-Gruppe in Griechenland durchgeführte synthetische Verbriefung und trägt zur weiteren Stärkung des griechischen Verbriefungsmarktes bei.

Der EGF wurde Ende 2020 von der EIB-Gruppe und 22 EU-Mitgliedstaaten eingerichtet, um Unternehmen aus der pandemiebedingten Krise zu helfen. Mit fast 25 Milliarden Euro an EGF-Garantien können die EIB und der Europäische Investitionsfonds (EIF) Firmen schnell mit Krediten, Garantien, ABS sowie Eigenkapital- und sonstigen Finanzierungsinstrumenten versorgen. Der EGF soll dafür sorgen, dass Unternehmen mit nachhaltigen Geschäftsplänen die benötigte Liquidität zur Überwindung pandemiebedingter Notlagen erhalten und dass gesunde Betriebe die notwendige Hilfe bekommen, um nachhaltig zu wachsen und Arbeitsplätze zu sichern.

Finanzminister Staikouras, EIB-Vizepräsident Thomsen und die Vertreterinnen und Vertreter der vier systemrelevanten griechischen Banken erläuterten heute in Athen, wie sich die neue Zusammenarbeit mit dem EGF auf die griechische Wirtschaft auswirkt.

Christos Staikouras, griechischer Finanzminister und Gouverneur der EIB: „Der Europäische Garantiefonds fördert landesweit neue Unternehmensinvestitionen und unterstützt die Wirtschaft in coronageschädigten Sektoren. Diese in ihrem Ausmaß bisher einmalige technische und finanzielle Zusammenarbeit zwischen der Europäischen Investitionsbank-Gruppe und führenden griechischen Banken wird zur konjunkturellen Belebung, zu einem nachhaltigen Wachstum und zur Beschäftigung in Griechenland beitragen. Dank der harten Arbeit der griechischen und europäischen Partner in den letzten Monaten ist Griechenland in absoluten Zahlen der fünftgrößte und in relativen Zahlen der drittgrößte Nutznießer des EGF unter den teilnehmenden EU-Ländern.“

EIB-Vizepräsident Christian Kettel Thomsen: „Die EIB-Gruppe stellt gemeinsam mit der Alpha Bank, der Eurobank, der National Bank of Greece und der Piraeus Bank sicher, dass griechische Unternehmen in den am stärksten von der Covid-19-Pandemie betroffenen Sektoren – Tourismus, Dienstleistungen und verarbeitendes Gewerbe – weiterhin investieren, innovativ sind und Arbeitsplätze schaffen. Der Europäische Garantiefonds ist ein Kernelement der Antwort Europas auf die Coronapandemie. Die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit den griechischen Partnern in den letzten Monaten stellt sicher, dass Unternehmen landesweit – von Korfu bis Kreta – die Herausforderungen der Pandemie meistern und in eine bessere Zukunft investieren können.“

Vasilis Psaltis, CEO der Alpha Bank: „In den letzten Jahrzehnten sind dank der strategischen Partnerschaft zwischen der Alpha Bank und der Europäischen Investitionsbank-Gruppe Milliarden von Euro in die Wirtschaft geflossen. Heute schaffen die Garantien der EIB im Rahmen des Europäischen Garantiefonds zusammen mit der soliden Kapitalausstattung der griechischen Banken ein finanzielles Sicherheitsnetz für die von der Pandemie betroffenen Sektoren.

Aber es geht uns nicht nur darum, die Pandemie zu meistern. Wir wollen den Weg in eine bessere Zukunft ebnen, indem wir unsere Erfahrung und unseren Zugang zur Geschäftswelt, die Mittel der ARF und natürlich unsere strategische Partnerschaft mit der EIB nutzen. Deshalb stehen wir, die Alpha Bank, den griechischen Unternehmen bei ihren Wachstumsplänen zur Seite und unterstützen den Übergang unserer Wirtschaft in eine neue, digitale, grüne und nachhaltige Zukunft.“

Vassilis Karamouzis, General Manager of Corporate and Investment Banking der NBG: „Die EIB-Gruppe ist ein langjähriger und zuverlässiger Partner der NBG für eine Vielzahl von Finanzierungsprodukten, die wir an griechische Unternehmen weiterleiten und mit ihnen umsetzen. Dazu gehören Durchleitungsdarlehen an KMU und Midcap-Unternehmen, Garantieinstrumente und innovative Finanzinstrumente, bei denen Mittel aus Strukturfonds und nationale öffentliche Mittel eingesetzt werden. In diesem Kontext hat sich die Zusammenarbeit der NBG mit der EIB-Gruppe in den letzten zwei Jahren (2020–2021) intensiviert: Die NBG hat über verschiedene Programme mehr als drei Milliarden Euro für die Erholung gesunder griechischer Unternehmen von der Pandemie und für ihr weiteres Wachstum bereitgestellt.“

Fokion Karavias, CEO der Eurobank: „Wir blicken auf eine langjährige Partnerschaft mit der EIB-Gruppe zurück. Seit 15 Jahren verfolgen wir ein gemeinsames Ziel: griechische Unternehmen zu finanzieren und das Wachstum der griechischen Wirtschaft zu fördern. Insbesondere in der Coronakrise wurden Mittel und Garantien der EIB und des EIF erfolgreich durch das griechische Bankensystem geleitet. Damit wurden pandemiebetroffene Unternehmen unterstützt und Betriebe und Arbeitsplätze in einer kritischen Phase gerettet. Als wachstumsorientierte Bank freuen wir uns auf den Ausbau unserer Partnerschaft in der bevorstehenden Erholungsphase. Vor allem wollen wir KMU helfen, das in Griechenland erwartete starke und anhaltende Wachstum zu nutzen und voranzutreiben.“

Christos Megalou, CEO der Piraeus Bank: „In den letzten Jahren hat die PB mit der EIB-Gruppe bei einer Reihe von Finanzierungsinstrumenten im Umfang von mehr als drei Milliarden Euro zusammengearbeitet und griechische Unternehmen bei ihren Investitionsplänen unterstützt. Vor dem Hintergrund der neuen Initiativen der EIB-Gruppe beteiligt sich die PB an drei weiteren Programmen, um KMU und Großunternehmen mit Liquidität zu versorgen. Mit den Garantien der EIB im Rücken wird die PB im Jahr 2022 Finanzierungen im Umfang von 1,1 Milliarden Euro für ihre Kunden bereitstellen, sowohl für Investitionen als auch für Liquiditätshilfen durch Betriebsmittelkredite.“

EIB und EIF leisten mit griechischen Banken wichtige Hilfe in der Coronakrise

Unter dem EGF hat die EIB-Gruppe seit Dezember 2020 insgesamt 23,2 Milliarden Euro vergeben. Die Mittel kamen 401 Projekten in allen 22 teilnehmenden Ländern zugute. Zu den unterzeichneten Operationen gehört auch eine Garantie für die Erstverluste einer synthetischen Verbriefung eines KMU-Kreditportfolios der Eurobank. Sie ist die erste Transaktion dieser Art, die von der EIB-Gruppe im Rahmen des EGF unterzeichnet wurde. Damit übernehmen die Eurobank und Griechenland eine Vorreiterrolle bei neuartigen Finanzierungsinstrumenten.

Die Finanzierungen im Rahmen des EGF ergänzen andere Operationen, die die EIB-Gruppe in Griechenland als Antwort auf die Coronakrise bereits unterzeichnet hat.

Die Alpha Bank wurde 1879 von J.F. Costopoulos gegründet. Die Alpha Bank Gruppe gehört zu den führenden Gruppen im griechischen Finanzsektor und ist auch in Zypern, Rumänien, Luxemburg und dem Vereinigten Königreich tätig. Sie bietet eine breite Palette hochwertiger Finanzprodukte und Dienstleistungen auf dem nationalen und internationalen Markt an und verfügt über eine der höchsten Eigenkapitalquoten in Europa.

Die National Bank of Greece (NBG) spielt seit 181 Jahren eine Rolle im wirtschaftlichen und sozialen Leben des Landes und ist eine der bedeutendsten griechischen Finanzorganisationen. Sie trägt maßgeblich zur Unterstützung der griechischen Wirtschaft und zur wirtschaftlichen Transformation des Landes bei.

Die Gruppe bietet eine breite Palette von Finanzprodukten und -dienstleistungen an, die den sich wandelnden Bedürfnissen von Unternehmen und Privatpersonen gerecht werden, darunter Einlagen- und Anlageprodukte, Finanzierungen, Brokerdienste, Versicherungen, Leasing und Factoring. Die NBG Gruppe beschäftigt derzeit 8 919 Mitarbeitende. Sie verfügt über ein ausgedehntes Vertriebsnetz mit 362 Filialen und 1 482 Bankautomaten in Griechenland (Stand: 30.09.2021). Über Internet, Telefon und Mobile Banking können ihre Kundinnen und Kunden ihre Bankgeschäfte einfach, schnell und sicher durchführen. Der breite Kundenstamm, der angesehene Markenname, der hohe Marktanteil bei den Einlagen und die starke Eigenkapitalquote der Bank stellen die notwendige Liquidität im Firmenkundengeschäft sicher und sind Ausdruck des langjährigen Vertrauens ihrer Klientel. Die NBG unterstützt griechische Firmen mit neuen Finanzierungstools und hochwertigen Services. Schwerpunkte sind die Finanzierung produktiver Investitionen, der Exporthandel und neu gegründete, innovative Unternehmen.

Die Eurobank Gruppe, bestehend aus der Eurobank S.A. und ihren Tochtergesellschaften, ist eine starke, in sechs Ländern tätige Bankengruppe mit einer Bilanzsumme von 73,4 Milliarden Euro und 11 339 Mitarbeitenden (Stand 30.09.2021). Oberste Muttergesellschaft der Eurobank Gruppe ist die Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A.

Über ihre insgesamt 622 Niederlassungen in Griechenland und im Ausland stellt die Eurobank ihren Retail- und Firmenkunden ein umfassendes Angebot an Finanzprodukten und ‑dienstleistungen bereit. In Griechenland verfügt die Eurobank über ein Retail-Banking-Netz, spezielle Geschäftszentren, ein Private-Banking-Netz und eine dynamische digitale Präsenz. Die Eurobank ist auch in Bulgarien, Serbien, Zypern, Luxemburg und im Vereinigten Königreich (London) vertreten. Über das Kerngeschäft hinaus stellt sich die Eurobank den neuen Herausforderungen der Gegenwart. Sie reagiert auf soziale und ökologische Fragen und fördert Transparenz und Ethik in ihrer Geschäftspraxis. Die Eurobank verknüpft ihre Geschäftsentscheidungen mit ökologischer Nachhaltigkeit, sozialer Verantwortung und Corporate Governance (ESG).

Die Piraeus Bank, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Piraeus Financial Holdings, ist nach Marktanteilen und Filialnetz die führende Bank in Griechenland. Sie bietet 5,5 Millionen Kundinnen und Kunden eine breite Palette von Finanzprodukten und -dienstleistungen an und setzt sich für Nachhaltigkeit und ein verantwortungsvolles Bankwesen ein.