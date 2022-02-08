Griechenland größter Pro-Kopf-Empfänger von EIB- und EIF-Finanzierungen

Führende griechische Banken fördern gemeinsam mit EIB und EIF Investitionen in pandemiegeschädigten Sektoren

EIB hilft Griechenland bei Vergabe von 5 Milliarden Euro aus dem Aufbau- und Resilienzfonds

Finanzminister Staikouras, EIB-Vizepräsident Thomsen und Führungsspitzen der vier systemrelevanten griechischen Banken Alpha Bank, National Bank of Greece, Eurobank und Piraeus Bank geben beeindruckende Ergebnisse bekannt

EIB intensiviert Unterstützung für Klimaschutz, Energiewende und Wiederaufbau nach Corona

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe verzeichnete im letzten Jahr ihr bislang größtes Engagement für Investitionen und Innovationen von Unternehmen sowie für die Stadterneuerung, die Energiewende und die Digitalisierung der öffentlichen Dienste in Griechenland. 2021 stellten die Europäische Investitionsbank und der Europäische Investitionsfonds insgesamt 4,85 Milliarden Euro für hochwirksame private und öffentliche Investitionen bereit – das größte Mittelvolumen seit Aufnahme ihrer Tätigkeit in Griechenland vor 59 Jahren.

Die Finanzierungen der EIB-Gruppe in Griechenland entsprachen 2,7 Prozent des nationalen BIP – das weltweit größte Engagement in einem Land.

Griechenland war auch einer der Hauptnutznießer des Europäischen Garantiefonds. Der Fonds wurde von der Europäischen Investitionsbank-Gruppe und den EU-Mitgliedstaaten innerhalb weniger Wochen nach Ausbruch der Pandemie eingerichtet, um Unternehmen in der Coronakrise unter die Arme zu greifen. Mit Garantien des Europäischen Garantiefonds im Umfang von 2,7 Milliarden Euro erleichtern die EIB und der EIF Unternehmen in ganz Griechenland den Zugang zu Finanzierungen.

Der griechische Finanzminister Christos Staikouras, EIB-Vizepräsident Christian Kettel Thomsen und hochrangige Vertreterinnen und Vertreter der Alphabank, Eurobank, NBG und Piraeus Bank lobten heute in Athen die Wirkung des Engagements der Europäischen Investitionsbank.

Christos Staikouras, griechischer Finanzminister und Gouverneur der Europäischen Investitionsbank: „Im vergangenen Jahr litten private Haushalte, Unternehmen und öffentliche Investitionen in noch nie da gewesenem Maße unter der Coronapandemie, wirtschaftlicher Unsicherheit und den Folgen eines sich verändernden und immer extremeren Klimas. Der griechische Staat hat alles in seiner Macht Stehende getan, und die EIB-Gruppe hat erneut beispiellosen Einsatz gezeigt. Das Investitionsteam der EIB für Griechenland hat mit seinem einzigartigen Fachwissen und Engagement enorme finanzielle Unterstützung für vorrangige Investitionen in unserem Land geleistet und dabei intensiv mit privaten und öffentlichen griechischen Partnern zusammengearbeitet. Mit ihren 2021 neu vereinbarten Finanzierungen im Umfang von 4,8 Milliarden Euro stellen die EIB und der EIF sicher, dass griechische Unternehmen und Geschäftsleute investieren, innovativ tätig sein und die Coronakrise bewältigen können. Zudem werden Klimaschutzmaßnahmen und die Energiewende beschleunigt und lebenswichtige Dienstleistungen verbessert. Griechenland hat mehr als jedes andere Land von dem einzigartigen technischen Know-how und der Finanzkraft der Bank der EU sowie von ihrer Best Practice im Umweltbereich profitiert. Mit ihrer umfangreichen Pipeline neuer Projekte wird die EIB-Gruppe in den kommenden Jahren weiterhin wirtschaftliche Chancen eröffnen und zur Bekämpfung des Klimawandels in unserem Land beitragen.“

EIB-Vizepräsident Christian Kettel Thomsen mit Aufsicht über Finanzierungen in Griechenland: „In enger Zusammenarbeit mit führenden griechischen Banken und anderen Partnern mobilisiert die EIB-Gruppe Finanzierungen, die Investitionshemmnisse beseitigen und in ganz Griechenland zukunftsweisende Investitionen mit hoher Wirkung ermöglichen. Es ist mir eine Ehre, heute gemeinsam mit den Führungsspitzen der vier systemrelevanten griechischen Banken zu erläutern, wie wir gemeinsam dafür sorgen, dass Griechenland in vollem Umfang vom Europäischen Garantiefonds profitiert, mit dessen Hilfe die EIB-Gruppe die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie schnell eindämmen will. In den letzten zwölf schwierigen Monaten hat das Investitionsteam der EIB-Gruppe für Griechenland neue Finanzierungen von insgesamt 4,8 Milliarden Euro mobilisiert, um die wirtschaftliche Resilienz in der Coronakrise zu stärken, saubere Energie nutzbar zu machen und vorrangige Investitionen zur Verbesserung der öffentlichen Dienste zu unterstützen. Die einzigartige Zusammenarbeit zwischen den griechischen Behörden, den Partnern aus dem privaten Sektor und dem EIB-Investitionsteam für Griechenland hat Investitionen in allen Regionen Griechenlands ermöglicht und angestoßen. Die Finanzierungen helfen Tausenden von Kleinunternehmen, verbessern den Zugang zu erschwinglichem grünen Strom und fördern die Digitalisierung der öffentlichen Dienste in ganz Griechenland.“

EIB und EIF – Rekordengagement in Griechenland

Im vergangenen Jahr unterstützte die Europäische Investitionsbank öffentliche und private Investitionen in ganz Griechenland mit 2,9 Milliarden Euro.

Auch das Engagement des Europäischen Investitionsfonds für griechische Unternehmen erreichte mit insgesamt 1,96 Milliarden Euro ein neues Rekordniveau. Mithilfe des Europäischen Garantiefonds stellte der EIF Garantien für griechische nationale und regionale Banken, um Unternehmen den Zugang zu Finanzierungen zu erleichtern.

Darüber hinaus unterstützte der EIF fünf Eigenkapitalfinanzierungen, darunter den ersten auf Business Angels ausgerichteten Beteiligungsfonds, der auf dem Erfolg des JEREMIE-Programms aufbaut und Rückflüsse einsetzt.

Das Rekordengagement der Europäischen Investitionsbank-Gruppe von 4,85 Milliarden Euro im Jahr 2021 stellt einen deutlichen Anstieg gegenüber dem bisherigen Rekordwert von 2,8 Milliarden Euro im Jahr 2020 dar.

Förderung von Klimaschutz und Energiewende

2021 unterstützte die EIB bahnbrechende neue Investitionen zur Verbesserung des Hochwasserschutzes und zur Umgestaltung des landesweiten Katastrophenschutzes.

Außerdem finanzierte die EIB umfangreiche Investitionen der PPC in erneuerbare Energien und eine bessere Stromversorgung.

Die EIB verfügt über eine umfangreiche Pipeline von Klimaschutzprojekten, die derzeit in Vorbereitung sind und in den kommenden Monaten bestätigt werden dürften.

Austausch fachspezifischer Best Practice durch Zusammenarbeit mit griechischen Partnern

Letztes Jahr brachte das Investitionsteam der EIB-Gruppe für Griechenland sein technisches Know-how in 28 Projekte in Griechenland ein. Das Team unterstützte u. a. die Planung und Umsetzung des Helektra-Energieeffizienzprogramms und trug dazu bei, dass kommunale Investitionsvorhaben schneller durchgeführt und mehr Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds in Anspruch genommen wurden.

Die Beratungsteams der EIB-Gruppe arbeiteten mit der Hellenic Development Bank bei Klimaschutzprojekten zusammen und tauschten mit dem Institut Erfahrungen aus, um die Inanspruchnahme von Mitteln aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds landesweit zu verbessern.