EIB investierte 853 Millionen Euro im Westbalkan und trug zu Investitionen von knapp 3 Milliarden Euro in der Region bei

EIB fördert grünen Wiederaufbau in der Region mit 1,7 Milliarden Euro, die bereits im Rahmen des Corona-Hilfspakets von Team Europe bereitgestellt wurden

Weiterer Rückhalt ist von der neuen EIB Global zu erwarten; der neue Geschäftsbereich der EIB bringt Entwicklung außerhalb der Europäischen Union durch fachliche und finanzielle Unterstützung voran

In Einklang mit der Wirtschafts- und Investitionsoffensive der Europäischen Kommission und dem neuen Global Gateway investierte die EIB im Jahr 2021 257 Millionen Euro in nachhaltige Projekte in der Region

EIB vergab knapp 200 Millionen Euro für Digitalsektor; EIB-Gruppe gehört zu größten Geldgebern für digitalen Wandel im Westbalkan

Bank der EU half KMU mit 560 Millionen Euro, liquide zu bleiben und Arbeitsplätze zu erhalten und zu schaffen

Die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB), die Bank der Europäischen Union, hat 2021 insgesamt 853 Millionen Euro im Westbalkan investiert, um nachhaltige Entwicklung, grünen Wandel, Digitalisierung und kleine Unternehmen zu fördern. Davon flossen 560 Millionen Euro in Hilfen für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), um sie bei der Erholung von der Coronakrise und der Schaffung von Arbeitsplätzen zu unterstützen. Mit knapp 200 Millionen Euro seit 2020 für den Digitalsektor im Westbalkan wurde die EIB-Gruppe zu einem der größten Geldgeber für den digitalen Wandel in der Region. Als Teil von Team Europe erfüllte die EIB ihre Zusage, 1,7 Milliarden Euro für eine schnellere Erholung von der Coronakrise bereitzustellen und den Fokus dabei auf grünes, digitales und nachhaltiges Wachstum zu setzen.

Um ihre Präsenz auszubauen und ihre finanzielle und technische Hilfe für Länder außerhalb der Europäischen Union zu verstärken, hat die EIB-Gruppe die EIB Global ins Leben gerufen mit dem Ziel, die Projektplanung und -durchführung durch den Einsatz von Fachleuten vor Ort zu beschleunigen. Der Westbalkan wird von der EIB Global profitieren, die auch zu den wichtigsten Partnern der Europäischen Kommission bei der Global-Gateway-Initiative gehören wird.

Lilyana Pavlova, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen im Westbalkan: „Ich bin sehr stolz auf unsere Ergebnisse im Westbalkan. Sie belegen unser starkes Engagement im Rahmen von Team Europe für den grünen Wandel, die Digitalisierung und die Entwicklung des Privatsektors. Wir helfen nicht nur mit Geld, sondern leisten auch technische Unterstützung für den Wirtschafts- und Investitionsplan sowie die Grüne Agenda im Westbalkan, die den Weg für eine sauberere Umwelt und bessere Lebensbedingungen ebnen werden. Zur Anpassung der Region an das neue digitale Zeitalter haben wir umfangreiche Mittel für eine bessere digitale Infrastruktur und Kompetenzaufbau vergeben. Mit dem Start der EIB Global können wir nun rascher reagieren, auf konkrete Bedürfnisse vor Ort eingehen und unsere Partnerschaft und unser Know-how auf Länder und Regionen mit dem dringendsten Bedarf ausweiten. Damit schlagen wir ein neues Kapitel auf und erweitern unseren Radius. In den Ländern außerhalb der Europäischen Union können wir nun Digitalisierung, Klimaschutz und chancengerechtes Wachstum noch effektiver fördern.“

Beschäftigung, Entwicklung und Wandel bei kleinen und mittleren Unternehmen

Im Jahr 2021 half die EIB kleinen und mittleren Unternehmen mit 560 Millionen Euro, liquide zu bleiben, zu investieren und Arbeitsplätze zu schaffen und zu sichern. Die Mittel wurden im Rahmen des Corona-Hilfspakets von Team Europe günstig, langfristig und flexibel für eine schnelle Erholung der Region bereitgestellt.

Die Bank der EU führte neue Finanzierungsinstrumente und -produkte ein, etwa Kreditlinien für Klimaschutzprojekte, um Unternehmen in der Region zu helfen, durch die Umstellung auf energieeffizientere Verfahren Emissionen zu vermeiden. Es sind weitere Impact-Finance-Darlehen in der Region geplant, nachdem bereits 2020 ein Kredit für Serbien half, mehr Menschen aus sozial schwachen Gruppen in Arbeit zu bringen. Durch die neue Garantiefazilität für den Westbalkan und eine engere Zusammenarbeit mit der auf KMU spezialisierten Tochtergesellschaft der EIB, dem Europäischen Investitionsfonds (EIF), können wir unsere Hilfen für den Privatsektor voraussichtlich verstärken.

Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit im Westbalkan

Als Klimabank der EU hat die EIB ihre technische und finanzielle Unterstützung aufgestockt, um in Einklang mit der Wirtschafts- und Investitionsoffensive die Vorbereitung und Durchführung von Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsprojekten zu stärken. Im Jahr 2021 hat sie insgesamt 257 Millionen Euro für Umweltschutz, sichere und effizientere Energienetze, nachhaltigen Verkehr und klimafreundliche Projekte in kleinen Unternehmen bereitgestellt. Die EIB-Mittel flossen in den Bau einer Kläranlage in Mitrovica und in die Wasserversorgung in Tirana sowie in den Gemeinden Jajce und Zvornik. Dadurch erhalten mehr als eine Million Menschen in der Region Zugang zu Trinkwasser- und Abwasserdiensten. Die Mittel stärken auch die Energienetze in Südosteuropa und ermöglichen eine sichere, diversifizierte und effiziente Versorgung.

Ferner wurde die Modernisierung des städtischen Nahverkehrs im Kanton Sarajewo ermöglicht. Die Investitionen tragen dazu bei, die Verkehrsüberlastung zu verringern und die Luftverschmutzung zu reduzieren. Derzeit arbeitet die EIB bereits mit der Europäischen Kommission und anderen Schlüsselpartnern zusammen, um mehr technische Hilfe für Projekte zu leisten, die dem Ziel der Grünen Agenda dienen.

Digitaler Wandel

Mit 200 Millionen Euro, die seit 2020 in digitale Projekte in der Region investiert wurden, hat die EIB ein intelligentes, widerstandsfähiges und chancengerechtes Wachstum in der Region ermöglicht. Die Investitionen der EIB tragen dazu bei, die digitale Lücke in der Region zu schließen. Sie ermöglichen den Ausbau des bestehenden 4G-Netzes und die Einführung des 5G-Netzes sowie die Digitalisierung von über 1 500 Schulen und die Entwicklung digitaler Kompetenzen. Längerfristig werden dadurch die Produktivität von Unternehmen, die Effizienz öffentlicher Einrichtungen und die Beschäftigungsfähigkeit junger Menschen im neuen digitalen Zeitalter gesteigert.

Hintergrundinformationen

Die EIB Global

Um den weltweiten Herausforderungen zu begegnen, hat die EIB mit der EIB Global einen Geschäftsbereich für internationale Partnerschaften und Entwicklungsfinanzierung geschaffen. Die EIB Global bündelt alle Ressourcen und Kompetenzen für Länder und Regionen außerhalb der Europäischen Union, um einen gezielteren Beitrag zur Team-Europe-Initiative zu leisten. Sie stärkt die Wirkung ihrer Finanzierungen durch eine gestraffte Kooperation mit Partnern und Empfängern, anderen Entwicklungsfinanzierungsinstituten, der Zivilgesellschaft und externen Fachleuten. Über die EIB Global baut die Bank weltweit ihre Präsenz aus, auch im Westbalkan, und setzt Fachleute vor Ort ein, die helfen, Projekte zu ermitteln und durchzuführen.

Die EIB im Westbalkan

Die EIB ist einer der größten internationalen Geldgeber im Westbalkan. Im Zeitraum 2009–2021 finanzierte die Bank Projekte in Höhe von fast zehn Milliarden Euro in der Region. Neben ihrer Hilfe für den Wiederaufbau und die Modernisierung der öffentlichen Infrastruktur fördert sie seit 2010 auch viele weitere Bereiche, darunter Gesundheit, Forschung und Entwicklung, Bildung und KMU.