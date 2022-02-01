© Medway

EIB vergibt 45 Millionen Euro an Medway Rosco für Kauf von 16 Elektroloks und 113 Intermodalwagen – Finanzierung erleichtert grenzüberschreitenden Verkehr auf Iberischer Halbinsel und senkt Transportkosten für Import- und Exportgüter

Neue Schienenfrachtdienste mit Schwerpunkt auf Kohäsionsregionen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat eine Finanzierungsvereinbarung über 45 Millionen Euro mit Medway Rosco unterzeichnet, einer Tochterfirma der Medway Operador Ferroviário de Mercadorias. Die Medway OFM ist der größte private Schienengüterverkehrsbetreiber der Iberischen Halbinsel und gehört zur Medlog Group. Das Projekt unterstützt den Ausbau der Schienenfrachtdienste in Portugal und Spanien (auch grenzüberschreitend) und ermöglicht damit effizientere Lieferketten in den beiden Ländern. Die EIB finanziert das Projekt gemeinsam mit der Banco Santander Totta, der portugiesischen Tochter der spanischen Banco Santander, über eine Projektfinanzierung.

Einsatzschwerpunkt der neuen Dienstleistungen der Medway OFM sind weniger entwickelte und Übergangsregionen in Spanien und Portugal. Das Projekt trägt somit zu den Zielen der EU für den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt und zu einem nachhaltigeren Verkehr bei. Es wirkt sich auch positiv auf die Beschäftigung aus: Voraussichtlich entstehen rund 940 Arbeitsplätze in der Durchführungsphase (2022–2023) und 56 Stellen nach Inbetriebnahme.

Mit dem Darlehen der EIB und dem Kauf von 16 Elektroloks und 113 Intermodalwagen durch Medway Rosco erweitert die Medway OFM ihre Flotte. Damit ist die Voraussetzung für den Ausbau der Schienenfrachtdienste und die Verlagerung des Güteraufkommens von der Straße auf die Schiene gegeben. Gleichzeitig treibt das Projekt den elektrischen Schienenverkehr als eine lokal emissionsfreie Verkehrstechnologie, den grenzüberschreitenden Verkehr und die Intermodalität voran (reibungslose Containerbeförderung mit verschiedenen Verkehrsträger). Dies wiederum steigert die Effektivität der Güterverkehrsketten. Die neuen Lokomotiven erhöhen die Kapazitäten für neue Dienstleistungen um rund 1 500 Millionen Tonnenkilometer (das entspricht etwa 54 Prozent des gesamten portugiesischen Schienenfrachtmarktes). Mögliche Einsatzbereiche sind der Transport von Lithium, Holz, chemischen und anderen Produkten oder neue regelmäßige Containerlinien zwischen dem Hafen Sines und verschiedenen Bestimmungsorten auf der Iberischen Halbinsel.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Die EIB setzt sich entschieden für einen nachhaltigen Verkehr und für den Zusammenhalt und Wettbewerb in Europa ein. Die neuen Lokomotiven und Intermodalwagen verbessern die Interkonnektivität in Spanien und Portugal, und sie verringern das Verkehrsaufkommen, die Umweltverschmutzung und die Transportkosten. Als Klimabank der EU stellen wir unser Wissen und unsere Erfahrung im Eisenbahnsektor und mit Projektfinanzierungen in den Dienst erfolgreicher Projekte, was den Menschen in Spanien und Portugal zugutekommt.“

Carlos Vasconcelos, Präsident von Medway: „Diese Investition zeigt, dass sich Medway entschlossen verbessern und effizienter werden will. Nicht nur, um die Herausforderungen unseres Ausbauprogramms zu meistern, sondern auch, um den Forderungen nach Dekarbonisierung und einer nachhaltigen Wirtschaft nachzukommen und die Anforderungen unserer Kunden und der Logistikbranche insgesamt zu erfüllen. Wir danken der Europäischen Investitionsbank für den Vertrauensbeweis und dafür, uns den nächsten Schritt in unserer Wachstums- und Nachhaltigkeitsstrategie zu ermöglichen.“

Pedro Castro e Almeida, CEO von Santander Portugal: „Die Finanzierung für das Flottenausbauprogramm von Medway beweist einmal mehr, wie stark sich Santander für portugiesische Unternehmen und ihre Exporte engagiert. Gleichzeitig wollen wir weiter eine führende Rolle auf dem Weg in eine saubere und nachhaltige Wirtschaft spielen. Santander war beim Geschäftsbankdarlehen von 77 Millionen Euro über eine innovative Projektfinanzierungsstruktur federführend. Wir danken der Europäischen Investitionsbank für ihr erneutes Vertrauen und für die Zusammenarbeit bei einer weiteren erfolgreichen Transaktion.“

Hintergrundinformationen

Die EIB

Weitere Informationen über die Tätigkeit der EIB in Portugal finden Sie hier.

Die Tätigkeit der EIB-Gruppe in Portugal: Höchstes Finanzierungsvolumen seit 2014 – der Bericht ist in Englisch und Portugiesisch abrufbar.

Medway

Medway ist ein Logistikanbieter und der größte private Schienengüterverkehrsbetreiber auf der Iberischen Halbinsel. Als solcher bietet Medway integrierte Logistiklösungen an. Das Unternehmen betreibt eine umfangreiche Flotte von 69 Lokomotiven (35 Elektro- und 34 Dieselloks) und 2 917 Wagen sowie mehrere Logistikterminals und ein Instandhaltungs- und Reparaturgelände für Schienenfahrzeuge.

Medway gehört zu Medlog, einem Logistikkonzern, der in über 70 Ländern aktiv ist.

Medway und nachhaltiger Verkehr

Der Schienenverkehr von Medway stößt rund 70 Prozent weniger CO 2 aus als der Straßenverkehr.

Santander Portugal

Santander Portugal setzt Maßstäbe im portugiesischen Finanzsektor. Die Bank hat sich zum Ziel gesetzt, den Wohlstand von Menschen und Unternehmen zu mehren, zur besten digitalen und offenen Plattform für Finanzdienstleistungen zu werden, verantwortungsbewusst zu handeln und sich dauerhaft das Vertrauen von Beschäftigten, Kunden, Anteilseignern und der Gesellschaft zu erarbeiten. Santander ist gemessen am inländischen Kreditvolumen derzeit die größte private Bank in Portugal. Sie vereint anhaltend hohe Rentabilität mit solider Kapitalbasis und Aktivaqualität. Die Bank passt ihr Geschäft an neue Kundenanforderungen an und investiert in Prozesse, Digitalisierung und Technologie, um eine bestmögliche Serviceerfahrung zu gewährleisten – ihr treuer Kundenstamm ist der Beweis. Ende 2021 gab Santander die Einrichtung der Santander Portugal Foundation bekannt. Die Stiftung soll Programme mit hoher sozialer, wirtschaftlicher und ökologischer Wirkung auflegen.