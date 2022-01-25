© Shutterstock

P4, Betreiber des polnischen Play-Netzes, erhält 470 Millionen Zloty (103,76 Millionen Euro) für Netzausbau und Entwicklung einer modernen, innovativen Infrastruktur

Investitionen sollen ungleichen Zugang zu ultraschnellem Breitbandinternet beseitigen

P4, der Betreiber des polnischen Mobilfunknetzes Play, hat eine Vereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) über 470 Millionen Zloty (103,76 Millionen Euro) unterzeichnet. Das Geld investiert das Unternehmen in den Netzausbau und die Entwicklung einer modernen und innovativen Infrastruktur. Für die Play-Kunden bedeutet das noch bessere Netzparameter und Dienste in hervorragender Qualität.

Durch den Ausbau digitaler Infrastruktur in Polen wird die Kapazität und Netzabdeckung in den Städten, entlang der Autobahnen und wichtigsten Bahnstrecken sowie in ländlichen Gegenden erhöht. Das größere Angebot an Breitbanddiensten trägt künftig dazu bei, Ungleichheiten in den Regionen zu beseitigen. Zudem erhalten die Menschen einen besseren Zugang zu Ressourcen in den Bereichen Bildung, Arbeitsmarkt, digitale Kultur und E-Commerce.

Das Ziel dieser Finanzierung deckt sich mit den Prioritäten der EIB, nämlich der Förderung von Innovation und Digitalisierung. Zudem ist die Finanzierung kompatibel mit Projekten der Europäischen Union, wie der Gigabit-Gesellschaft bis 2025 und dem Digitalen Kompass 2030. Insgesamt geht es darum, territoriale Unterschiede beim Zugang zu schnellen Breitbandnetzen auszuräumen und die Cybersicherheit zu gewährleisten.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska: „Die Finanzierung von Projekten, die den Digitalisierungsgrad in den Regionen erhöhen, ist eine der Prioritäten der EIB. Wir freuen uns, einen Vertrag mit einem so erfahrenen Partner wie P4 zu unterzeichnen, der gleichzeitig ein Vorreiter für Innovationen ist. So können wir sicher sein, mit der Investition viele Neuerungen anzustoßen, die mehr Lebensqualität für die Menschen bedeuten.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert Projekte in vier vorrangigen Bereichen: Infrastruktur, Innovation, Klima und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). 2020 stellte die EIB-Gruppe 5,2 Milliarden Euro für Projekte in Polen bereit.

P4 Sp. z o.o. ist Teil der französischen Iliad-Gruppe und ein führender Mobilfunkbetreiber in Polen mit über 15 Millionen Kunden. Unter der Marke Play bietet das Unternehmen Mobilfunktelefonie sowie mobile und Festnetz-Breitbandzugänge für Privat- und Unternehmenskunden als Post- oder Prepaid-Option. Mit dem Fernsehdienst PLAY NOW können Play-Kunden Live-Kanäle und Video-on-Demand-Inhalte sehen. Die Play-Gruppe besteht aus Red Bull Mobile und Virgin Mobile Polen sowie der 3S Group und bietet umfassende Telekommunikations-, Rechenzentren- und IKT-Lösungen. Über sein großes, modernes und kosteneffizientes Telekommunikationsnetz, darunter ein 5G-Netz, erreicht Play über 99 Prozent der Bevölkerung.