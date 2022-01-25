© Starship

Finanzierung schiebt FuE für marktführenden Roboterlieferdienst an

Starship Technologies hat der Vereinbarung mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) über eine eigenkapitalähnliche Finanzierung von 50 Millionen Euro zugestimmt. Das estnische Unternehmen ist weltweit führend in autonomen Lieferdiensten.

Als Finanzierungseinrichtung der Europäischen Union (EU) und einer der größten Geldgeber für den Klimaschutz unterstützt die EIB Projekte, die die Prioritäten und Ziele der EU fördern. Die Finanzierung wird über den Europäischen Fonds für strategische Investitionen abgesichert und als Venture Loan ausgereicht. Die Mittel fließen in Forschung und Entwicklung, u. a. für die Fertigung Tausender neuer Roboter im Technik- und Innovationszentrum des Unternehmens in Tallinn.

Alastair Westgarth, CEO von Starship Technologies: „Wir sind stolz auf unsere europäischen Wurzeln und auf unser wachsendes Team dort, das erheblichen Anteil an unserem Geschäft hat. Als Marktführer für autonome Lieferdienste suchen wir unablässig nach Möglichkeiten, innovativ zu sein und unseren Service zu verbessern. Mit der Unterstützung der EIB können wir Lieferdienste auf der letzten Meile neu gestalten und Millionen Menschen kundennah und auf Abruf liefern. Ein weiterer Baustein auf diesem Weg sind die zusätzlichen technischen Fachkräfte, die wir in Europa einstellen werden.“

EIB-Vizepräsident Thomas Östros: „Elektrofahrzeuge jeder Größe und Form sind Teil unserer Zukunft und ein wichtiges Puzzleteil des nachhaltigen Verkehrs. Die Lieferroboter von Starship haben sich bereits bewährt. Wir greifen dem Unternehmen gerne bei der Weiterentwicklung seiner Technologie und der Ausweitung seiner Produktion unter die Arme.“

EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni: „Diese Finanzierung der EIB für Starship ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie die Investitionsoffensive für Europa Innovationen anstößt. Die zusätzlichen Mittel fließen in den Ausbau der autonomen Lieferdienste des Unternehmens. Sie verbessern damit den Service für die Kundschaft und tragen zum dynamischen und stetig wachsenden FEI-Ökosystem in Europa bei.“

Starship bietet seinen Dienst bereits in vielen Teilen der EU, des Vereinigten Königreichs und der USA in Städten, an Hochschulen und in Betrieben an und will weiter expandieren. Das Unternehmen liefert dort überall voll automatisiert (Level 4). Die Roboter operieren seit 2018 auf Level 4. Sie führen jeden Tag völlig autonom nacheinander zahlreiche Lieferungen aus und überqueren dabei sogar befahrene Straßen. Deshalb kostet eine Starship-Lieferung jetzt weniger als eine Lieferung durch einen Menschen, was weltweit einzigartig für einen Roboterlieferdienst sein dürfte. Bei den meisten anderen werden die Roboter noch von Menschen im Pilotmodus gesteuert.

Starship Technologies ist Tag für Tag weltweit kommerziell tätig. Die emissionsfreien Roboter überqueren jeden Tag über 100 000-mal eine Straße, haben bisher mehr als 2,5 Millionen kommerzielle Lieferungen durchgeführt und fünf Millionen Kilometer zurückgelegt – mehr als bei jedem anderen autonomen Lieferdienstanbieter.

Die App Starship Food Delivery kann für iOS und Android heruntergeladen werden. In der App wählen Sie aus, was Sie bestellen möchten, und markieren mit einem Pin auf der Karte, wohin geliefert werden soll. Auf der interaktiven Karte können Sie dann verfolgen, wie der Roboter zu Ihnen kommt. Sobald er eingetroffen ist, erhalten Sie eine Meldung und entsperren ihn über die App.

Hintergrundinformationen

Der Europäische Fonds für strategische Investitionen (EFSI) ist das Kernstück der Investitionsoffensive für Europa. Er stellt Garantien für Erstverluste, sodass die EIB-Gruppe Projekte finanzieren kann, die mit höheren Risiken verbunden sind. Die Projekte und Vereinbarungen, deren Finanzierung im Rahmen des EFSI bisher genehmigt wurde, haben Investitionen von 546,5 Milliarden Euro mobilisiert und sind mehr als 1,4 Millionen KMU zugutegekommen.

Starship Technologies revolutioniert mit seinen straßenbetriebenen autonomen Robotern den Liefermarkt. Die Roboter liefern innerhalb von Minuten ortsnah Lebensmittel, Einkäufe und Pakete aus. Die Lieferroboter des Unternehmens haben bereits Millionen von Kilometer zurückgelegt und weltweit mehr als 2,5 Millionen autonome Lieferungen ausgeführt. Gegründet wurde Starship von Ahti Heinla und Janus Friis (Skype Chief Architect und Mitgründer). CEO ist Alastair Westgarth.