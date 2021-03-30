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STARSHIP (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
50.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Estland : 50.000.000 €
Dienstleistungen : 50.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
20/12/2021 : 25.000.000 €
20/12/2021 : 25.000.000 €
Andere Links
Related public register
21/12/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STARSHIP (EGFF)
Related public register
11/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - STARSHIP (EGFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Estland: Starship Technologies bestätigt Finanzierungspartnerschaft mit EIB über 50 Millionen Euro
Story zum Projekt
Die Lieferroboter kommen

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
19 November 2021
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 20/12/2021
20210330
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
STARSHIP (EGFF)
STARSHIP TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 50 million
EUR 103 million
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

Starship Technologies, founded in Estonia, develops last mile delivery solutions based on autonomous mobile robots. The investment supports the company's business expansion and further research and development (R&D) in behavioural intelligence and other robotics areas.

The project contributes to the further development of the company's advanced robotic autonomous driving technology and the deployment of its automated delivery services in the EU; it will contribute to strengthen the role of the EU in the fields of advanced autonomous driving and robotic technologies and further expand its technological edge.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The project activities do not fall under the Annexes of the EU Directive 2014/52/EU amending the EIA Directive 2011/92/EU. Therefore, the activities are not subject to a mandatory environmental impact assessment (EIA).

The Promoter is a private company not operating in the utilities sector and not having the status of a contracting entity, and thus is not subject to EU rules on public procurement. Under these conditions, the procurement procedures followed by the Promoter are suitable for the project.

Weitere Unterlagen
21/12/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STARSHIP (EGFF)
11/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - STARSHIP (EGFF)
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Estland: Starship Technologies bestätigt Finanzierungspartnerschaft mit EIB über 50 Millionen Euro

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STARSHIP (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
21 Dec 2021
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
148367956
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20210330
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Estland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - STARSHIP (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
11 Oct 2025
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
244794094
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten
Projektnummer
20210330
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Estland
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
Link zum projekt
Related public register
21/12/2021 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - STARSHIP (EGFF)
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11/10/2025 - Abschlussbericht zu ökologischen und sozialen Aspekten - STARSHIP (EGFF)
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Übersicht
STARSHIP (EGFF)
Datenblätter
STARSHIP (EGFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Estland: Starship Technologies bestätigt Finanzierungspartnerschaft mit EIB über 50 Millionen Euro
Story zum Projekt
Die Lieferroboter kommen

Aktuelles und Storys

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Zugehörige Pressemitteilungen
Estland: Starship Technologies bestätigt Finanzierungspartnerschaft mit EIB über 50 Millionen Euro
Story zum Projekt
Die Lieferroboter kommen
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Allgemeine Fragen und Anmerkungen

Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

Weitere Veröffentlichungen