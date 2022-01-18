© Eau de Paris

Die EIB hat am 17. Dezember 2021 ein Darlehen von 3,75 Millionen Euro aus der Fazilität für Naturkapital an das Pariser Wasserversorgungsunternehmen Eau de Paris vergeben, um Investitionen in die Förderung der Artenvielfalt zu unterstützen

Die Finanzierung ergänzt ein im Juli 2021 unterzeichnetes Darlehen über 130 Millionen Euro für das Investitionsprogramm 2021–2025 von Eau de Paris

Die Europäische Investitionsbank unterstützt die Biodiversitätsstrategie von Eau de Paris, dem städtischen Wasserversorgungsunternehmen von Paris, und gewährt ihm ein Darlehen über 3,75 Millionen Euro aus der Fazilität für Naturkapital für Maßnahmen zur besseren Vernetzung von Fließgewässern und verschiedene Programme zur Stärkung der biologischen Vielfalt. Die Mittel werden durch technische Hilfe ergänzt. Der Kredit schließt sich an ein Darlehen über 130 Millionen Euro an, das im Juli 2021 von der EIB und Eau de Paris für die Finanzierung des Investitionsplans 2021–2025 des Wasserversorgers vereinbart wurde.

Die EIB unterstützt Eau de Paris mit einem Sonderkredit von 3,75 Millionen Euro aus der Fazilität für Naturkapital (Natural Capital Financing Facility - NCFF), damit das Unternehmen die Natur bei seinen Aktivitäten besser berücksichtigen kann. Die Strategie von Eau de Paris für den Schutz der biologischen Vielfalt macht den Wasserversorger zu einem wichtigen Akteur der grünen Wende und liegt seinem Engagement in allen Phasen des Wasserkreislaufs zugrunde. Sein ausgedehntes Netz in der Region Île-de-France bildet ein Rückgrat für die Vernetzung von Lebensräumen. Durch diese Investition tragen alle Kommunen dazu bei, die Beziehungen zur Natur zu stärken.

Die Investitionen umfassen Maßnahmen zur Renaturierung von Wasserläufen und verschiedene Programme zur Verbesserung der Biodiversität in Gebieten, in denen Eau de Paris tätig ist oder die ihm gehören, darunter oberirdische Wasserrohre und Feuchtgebiete wie das Natura-2000-Schutzgebiet „Rû du Dragon“. Die Begrünung eines umfangreichen Bestands von Gebäuden und Einrichtungen in Paris, von denen einige alt sind, trägt zur Klimastrategie von Paris und zur Lebensqualität der Pariser Bevölkerung bei. Das Darlehen wird durch technische Hilfe ergänzt, um das Monitoring der Biodiversität durch Eau de Paris zu verbessern und spezifische Projekte zu unterstützen.

Die Unterstützung der EIB für die Biodiversitätsstrategie von Eau de Paris schließt sich an die Unterzeichnung eines Darlehens von 130 Millionen Euro im Juli 2021 an, mit dem ein Teil des umfangreichen Investitionsplans 2021–2025 finanziert wird. Dieser umfasst insbesondere die Modernisierung der Trinkwasserinfrastruktur durch Sanierung, Erneuerung, Austausch, höhere Zuverlässigkeit und Sicherheit, Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz und zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sowie Neu- und Ausbauarbeiten zur Verbesserung der Trinkwasseraufbereitung und -verteilung.

EU-Kommissar für Umwelt Virginijus Sinkevičius: „Dieses Darlehen markiert den grünen Start der französischen Ratspräsidentschaft im ersten Halbjahr 2022.“

Ambroise Fayolle, Vizepräsident der EIB: „Investitionen in Naturkapital sind für die Modernisierung und Zuverlässigkeit der Wasserversorgungsinfrastruktur in einer Millionenstadt wie Paris von entscheidender Bedeutung. Die Projekte von Eau de Paris tragen zum Schutz der Biodiversität und Ökosysteme bei. Die EIB ist als Klimabank der Europäischen Union stolz, Eau de Paris dabei durch Mittel aus der Fazilität für Naturkapital zu unterstützen.“

Dan Lert, stellvertretender Bürgermeister von Paris mit Aufsicht über die grüne Wende, den Plan für Klima, Wasser und Energie und Präsident von Eau de Paris: „Der Erhalt der natürlichen Ressourcen, der biologischen Vielfalt sowie Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und Anpassung an die Klimafolgen stehen im Mittelpunkt der täglichen Arbeit von Eau de Paris. Die Unterstützung der EIB ist ein Zeichen des Vertrauens und des Optimismus, dass wir diese grundlegenden Herausforderungen bewältigen können.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank

Die Europäische Investitionsbank (EIB) wurde 1958 durch die Römischen Verträge gegründet. Sie ist die Einrichtung der Europäischen Union (EU) für langfristige Finanzierungen. Ihre Anteilseigner sind die 27 Mitgliedstaaten der EU. Die Bank hat die Aufgabe, zur Integration, zu einer ausgewogenen Entwicklung und zum wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt der EU-Mitgliedstaaten beizutragen. Dazu nimmt sie auf den Kapitalmärkten umfangreiche Mittel auf und vergibt sie zu günstigen Konditionen für Projekte, die den Zielen der EU entsprechen. Als Klimabank der Europäischen Union fördert sie die Entwicklung und Anwendung neuer Technologien, um aktuelle Herausforderungen – wie die Energiewende und grünes Wachstum – zu meistern. Im Jahr 2020 stellte sie mehr als zehn Milliarden Euro in Frankreich bereit. Insgesamt 48 Prozent dieser Gelder flossen in Projekte, die die Auswirkungen des Klimawandels bekämpfen oder abschwächen.

Die Fazilität für Naturkapital

Die Fazilität für Naturkapital (Natural Capital Financing Facility – NCFF) ist ein gemeinsames Instrument der Europäischen Investitionsbank und der Europäischen Kommission im Rahmen von LIFE, dem EU-Finanzierungsinstrument für Umwelt und Klimaschutz. Sie unterstützt naturbasierte Projekte zur Förderung der Biodiversität und/oder Anpassung an den Klimawandel. Die NCFF wird aus eigenen Mitteln der EIB finanziert. Daneben kommen ihr eine Garantie in Höhe von 50 Millionen Euro und technische Hilfe von 10 Millionen Euro aus LIFE zugute. Weitere Informationen finden Sie auf der Website der EIB: Fazilität für Naturkapital

Eau de Paris

Eau de Paris ist das größte öffentliche Wasserversorgungsunternehmen in Frankreich und versorgt täglich drei Millionen Menschen mit Wasser höchster Qualität zu fairen Preisen.

Wasserfassung, -aufbereitung, -verteilung und Dienst am Kunden: Die 900 Mitarbeitenden von Eau de Paris sind in jeder Phase des Wasserkreislaufs tätig, um einen immer besseren und innovativeren Service zu bieten.

Eau de Paris engagiert sich für den Schutz des Wassers, der Biodiversität und des Klimas und verwaltet seine Ressourcen und seine Einrichtungen in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern nachhaltig. www.eaudeparis.fr