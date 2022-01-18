©kojihirano/ iStock

EIB vergibt mit grünem Darlehen von rund 66 Millionen Euro (rund 304 Millionen Zloty) größte Finanzierung für Onshore-Windparks in Polen

EDP Renewables (EDPR) baut sechs Onshore-Windparks in verschiedenen polnischen Regionen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) hat mit sechs Zweckgesellschaften der EDP Renewables (EDPR) ein grünes Darlehen von rund 66 Millionen Euro (ca. 304 Millionen Zloty) unterzeichnet. Die Mittel fließen in den Bau und den Betrieb von sechs mittelgroßen Onshore-Windparks in Polen mit einer Gesamtnennleistung von 150 Megawatt.

Die sechs von der EIB finanzierten Onshore-Windparks befinden sich vor allem im Norden (Kozlowo, Krasin, Lichnowy, Chojnice und Piatkowo) und im Süden (Bogoria) des Landes.

Für die Windparks wurden im Rahmen von Auktionen in den Jahren 2018 und 2019 beidseitige Differenzkontrakte mit Laufzeiten von jeweils 15 Jahren vergeben. Differenzkontrakte sind in Polen der wichtigste Fördermechanismus für eine CO 2 -arme Stromerzeugung. Vor diesem Hintergrund steht die EIB-Finanzierung vollkommen in Einklang mit den Klimaschutzzielen der Bank. Die EIB unterstützt damit erstmals ein Projekt in Polen mit einem grünen Darlehen, das den Vorgaben im Programm für Klimaschutzanleihen entspricht.

Die EIB-Finanzierung deckt knapp 50 Prozent des vorrangigen Fremdkapitalbedarfs ab. Die restlichen Mittel werden von der Banco Santander Polska und der polnischen Tochter der Caixabank gestellt und teilweise durch eine Garantie der dänischen Exportkreditagentur EKF besichert.

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska: „Die Energiewende ist eine der wichtigsten Aufgaben für die Zukunft. Als Klimabank der EU freut sich die Europäische Investitionsbank, die Windparks der EDPR mitzufinanzieren. Unsere feste Überzeugung ist: Indem wir die Diversifizierung des polnischen Energiesektors fördern, tragen wir zum Klimaschutz bei und verbessern das Leben der Menschen.“

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) finanziert Projekte in vier vorrangigen Bereichen – Infrastruktur, Innovation, Klimaschutz und Umwelt sowie kleine und mittlere Unternehmen (KMU). 2020 stellte die EIB-Gruppe 5,2 Milliarden Euro für Projekte in Polen bereit.

Die EDP Renewables (Euronext: EDPR) ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor und der viertgrößte Erneuerbare-Energien-Produzent der Welt. Mit einer soliden Projektpipeline, erstklassigen Anlagen und einer marktführenden Betriebskapazität hat sich die EDPR in den letzten Jahren beachtlich entwickelt. Derzeit ist sie in 26 internationalen Märkten in Europa, Lateinamerika, Nordamerika und Asien präsent.