Darlehen der Bank der EU für Investitionen im Zeitraum 2021–2024 stärkt Wettbewerbsfähigkeit der baskischen Genossenschaft

Investitionsplan soll FEI-Strategie, digitalen Wandel und Entwicklung immer nachhaltigerer Verfahren und Produkte bei Fagor Ederlan voranbringen

Die Europäische Investitionsbank (EIB) und Fagor Ederlan, eine Genossenschaft der Unternehmensgruppe Mondragón, haben einen Finanzierungsvertrag über 27 Millionen Euro unterzeichnet. Das Geld ist für strategisch wichtige Investitionen in Innovation, digitalen Wandel und Nachhaltigkeit vorgesehen. Fagor Ederlan mit Sitz in der baskischen Provinz Gipuzkoa ist ein weltweit führender Hersteller von Fahrzeugteilen und entwickelt Lösungen für Federung, Bremsen, Antriebsstrang und Strukturbauteile.

Mit dem Darlehen der EIB will die Genossenschaft im Zeitraum 2021–2024 strategische Investitionen in ihren verschiedenen Einrichtungen im Baskenland durchführen. Dadurch kann das Unternehmen seine langfristige Wettbewerbsfähigkeit stärken und auf die großen Herausforderungen eingehen, vor denen die Automobilbranche durch den Paradigmenwechsel in der Mobilität steht. Die Zukunft gehört nachhaltigen, elektrischen, gemeinsam genutzten, vernetzten, autonomen Fahrzeugen.

Eine der größten Herausforderungen für die Branche ist die Umstellung der gesamten Wertschöpfungskette auf dieses neue Mobilitäts- und Industriemodell, das den globalen Zielen der Dekarbonisierung und Klimaneutralität entspricht. Dabei geht es in erster Linie um Elektrifizierung und Innovationen für effizientere Verfahren und Technologien mit einer besseren CO 2 -Bilanz.

Aus diesem Grund fließt ein Großteil der Investitionen in die Entwicklung immer leichterer Bauteile mit einer besseren CO 2 -Bilanz und in die Entwicklung neuer Komponenten und Systeme für Elektrofahrzeuge. Außerdem geht es um den Einsatz fortschrittlicher, nachhaltiger Fertigungstechnologien, die mehr Ressourceneffizienz bewirken und effizientere Produktionsmodelle hervorbringen.

Zudem unterstützt die EIB den digitalen Wandel des Unternehmens, das dadurch wettbewerbsfähiger wird und mehr Stellen für Fachkräfte schaffen kann, was dem obersten Ziel der Genossenschaft entspricht. Im Technologiezentrum Edertek von Fagor Ederlan befassen sich 60 Ingenieurinnen und Ingenieure ausschließlich mit Forschung und Entwicklung. Weitere 400 sind in den 17 Werken weltweit tätig.

Vor diesem ersten Darlehen an Fagor Ederlan hat die EIB bereits mit sechs anderen Genossenschaften der Unternehmensgruppe Mondragón zusammengearbeitet.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Wir freuen uns sehr über den Finanzierungsvertrag mit Fagor Ederlan. Damit unterstützen wir die FEI-Strategie des Unternehmens, seinen digitalen Wandel und den Einsatz umweltfreundlicherer Produktionsverfahren. Die EIB will Innovationen im spanischen Automobilsektor weiter fördern. Deshalb haben wir auch in der Pandemie verschiedene Unternehmen des Sektors finanziert und mit ihnen zusammengearbeitet. Mit ihrem Darlehen unterstreicht die EIB erneut ihre Unterstützung für eine wirtschaftliche Erholung, die auf Nachhaltigkeit, Innovation und Beschäftigung ausgerichtet ist – unsere vorrangigen Ziele in Spanien.“

Juan María Palencia, CEO von Fagor Ederlan: „Der Automobilsektor befindet sich im Umbruch, und die nächsten vier Jahre werden für die Bewältigung der damit verbundenen Herausforderungen entscheidend sein. Wir sind der EIB sehr dankbar. Denn das Darlehen ist auch ein Zeichen ihres Vertrauens in unser Zukunftsprojekt. Innovation und Digitalisierung sind die wichtigsten Katalysatoren in unserer Strategie für nachhaltige Mobilität, und durch die Unterstützung der EIB können wir diese Projekte schneller und sicherer auf den Weg bringen.“

Hintergrundinformationen

Vor Kurzem hat die EIB-Gruppe ihren Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den nächsten zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und bis 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß diesem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe ab Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.

Fagor Ederlan

Fagor Ederlan ist ein führender Hersteller von Fahrzeugteilen. Das Unternehmen ist in den Bereichen Chassis, Antriebsstrang und Strukturbauteile tätig und bietet fortschrittliche Hightech-Lösungen in allen Produktlinien. Fagor Ederlan beliefert die wichtigsten Marken der Branche und konnte durch seine klare Ausrichtung auf Kundenservice und Kundennähe international expandieren. Heute ist das Unternehmen ein weltweiter Zulieferer und betreibt 17 Werke in den wichtigsten Regionen der Branche, darunter in Europa, den Mercosur-Staaten sowie in Asien und Nordamerika.

Fagor Ederlan beschäftigt mehr als 4 000 Fachkräfte und gehört mit über 1 900 Mitgliedern zu den Genossenschaften mit der höchsten Mitgliederzahl im Bereich Industrie der Kooperative Mondragón. Für das Unternehmen stehen die Schaffung genossenschaftlicher Arbeitsplätze und die Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen im Mittelpunkt.