Neue Anlage in Albacete hat maximale Zufuhrkapazität von 150 000 Tonnen gemischte Lebensmittel-Nachverbrauchskunststoffe pro Jahr und jährliche Produktionskapazität von 45 000 Tonnen rPET-Pellets

Repetco Innovations plant Anfangsinvestitionen von 47 Millionen Euro und 48 direkte Arbeitsplätze

Projekt wird durch thematische Erweiterung des kommissionsfinanzierten Programms InnovFin – Energy Demonstration Projects (EDP) auf Kreislaufwirtschaft abgesichert

Die Europäische Investitionsbank (BEI) vergibt 30,8 Millionen Euro an die Repetco Innovations, S.L. Das 2017 gegründete spanische Unternehmen mit Sitz in Albacete hat einen patentierten innovativen Recyclingprozess entwickelt: Mehrschichtige Lebensmittelverpackungen in Tiegel-, Tuben- oder Schalenform (PTT) aus PET/PE (Polyethylenterephthalat/Polyethylen) werden in rPET (recyceltes PET) und rPE (recyceltes Polyethylen) umgewandelt.

In den Bau des Werks werden insgesamt 47 Millionen Euro investiert. Dabei sollen 48 direkte und Hunderte indirekter Arbeitsplätze entstehen. Geplant sind der Bau und Betrieb einer Anlage für die Delaminierung und das Recycling von gemischten Lebensmittel-Nachverbrauchskunststoffen in kommerziellem Maßstab. Das Werk ist auf eine maximale Zufuhrkapazität von 150 000 Tonnen Mischkunststoffe pro Jahr und eine jährliche Produktionskapazität von rund 45 000 Tonnen rPET-Pellets ausgelegt. Die Anlage im Gewerbegebiet Romica im südostspanischen Albacete ist Ende 2022 betriebsbereit. Zum Einsatz kommt darin ein neues Recyclingverfahren, das mehrschichtiges Nachverbrauchs-PET/PE in recyceltes PET und PE verwandelt.

Die Recyclingprodukte werden für die Herstellung neuer PET-Schichten zur Thermoformung von PTT für die Lebensmittel- und/oder Flaschenindustrie (Wasser, Getränke oder Reinigungsmittel) und/oder von Fasern für die Textil- und Automobilindustrie verwendet.

Der Bau des Werks wird durch eigene Mittel, Darlehen der Anteilseigner, Zuschüsse und das EIB-Darlehen finanziert. Abgesichert wird die Finanzierung durch die thematische Erweiterung des Programms InnovFin – Energy Demonstration Projects (EDP) auf die Kreislaufwirtschaft. Das EDP wird aus dem Rahmenprogramm Horizont 2020 der Europäischen Kommission finanziert. Es soll Unternehmen und Projekten dabei helfen, Schwierigkeiten bei der Vermarktung von Innovationen zu überwinden.

Das Recycling von Kunststoffen hat aufgrund der intensiven Ressourcennutzung, des großen Kreislaufpotenzials und der geringen Recycling-Quoten hohe Priorität für die Europäische Kommission. Das Projekt schlägt einen neuen Weg beim Recycling von mehrschichtigen Lebensmittel-Nachverbrauchskunststoffen ein. Weil die einzelnen Kunststoffschichten schwer voneinander zu trennen sind, landen diese Kunststoffe bislang meist auf Deponien oder werden verbrannt. Das Projekt trägt außerdem zu den Recycling-Zielen der EU bei und fördert durch verstärktes Recyceln die Umstellung auf eine Kreislaufwirtschaft.

EIB-Vizepräsident Ricardo Mourinho Félix: „Abfallmanagement ist zu einer der größten Sorgen in den Industrieländern geworden. Wer effizient recycelt, macht den Planeten sauberer und kämpft gleichzeitig gegen den Klimawandel. Wir sind deshalb stolz darauf, gemeinsam mit Repetco Innovations ein Delaminierungs- und Recyclingwerk für Kunststoffe der neuesten Generation in kommerziellem Maßstab zu bauen, bei dem keine umweltschädlichen giftigen Komponenten zum Einsatz kommen. Damit tragen wir zu den Recycling-Zielen der EU bei und fördern den Umstieg in eine Kreislaufwirtschaft.“

Mariya Gabriel, EU-Kommissarin für Innovation, Forschung, Kultur, Bildung und Jugend: „Dieses Projekt ist ein weiterer Schritt in die Kreislaufwirtschaft. So können wir jährlich 150 000 Tonnen Kunststoffe recyceln, die heute noch auf Deponien landen oder verbrannt werden, weil technologische Lösungen fehlen. Die Technologie, die von Horizont 2020 und InnovFin gefördert wird, wirkt sich also konkret auf die Umwelt aus. Wir wünschen uns, dass Anlagen wie diese in Zukunft auch in anderen Ländern und Regionen errichtet werden, damit diese gute Praxis möglichst große Verbreitung findet.“

Rafael Sánchez-Castillo Lodares, Gründer und CEO von Repetco Innovations: „Die EIB unterstützt hier ein absolut innovatives Projekt für das Recycling von mehrschichtigen Lebensmittelkunststoffen. Die Errichtung des Werks in Albacete stärkt zudem – wie wir glauben – eine Region, die klar auf Innovation für die produzierende Wirtschaft setzt.“

Hintergrundinformationen

Die Klimabank der EU

2020 hat die EIB-Gruppe ihren Klimabank-Fahrplan verabschiedet, um ihre ehrgeizigen Ziele zu erreichen: In den nächsten zehn Jahren bis 2030 will sie eine Billion Euro für Klimaschutz und ökologisch nachhaltige Investitionen mobilisieren und bis 2025 mehr als 50 Prozent ihrer Finanzierungen für Klimaschutz und ökologische Nachhaltigkeit bereitstellen. Gemäß diesem Fahrplan richtet die EIB-Gruppe ab Anfang 2021 alle neuen Finanzierungen an den Zielen und Grundsätzen des Pariser Abkommens aus.

Die EIB-Gruppe hat 2020 bereits das fünfte Jahr in Folge den Prozentsatz ihrer Finanzierungen für Projekte erhöht, die zur Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels beitragen: 38 Prozent (2,850 Milliarden Euro) des Finanzierungsvolumens in Spanien betrafen diese Projekte – neun Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Mit diesen Mitteln trägt die EIB unter anderem zur Förderung eines sauberen Verkehrs, der Energieeffizienz, erneuerbarer Energien und der Modernisierung der Stromnetze bei.

Finanz- und Beratungsprodukte von InnovFin

Die Europäische Kommission und die Europäische Investitionsbank-Gruppe (EIB und EIF) haben im Rahmen von Horizont 2020, dem Forschungsprogramm der EU für den Zeitraum 2014-2020, eine neue Generation von Finanzierungsinstrumenten und Beratungsdiensten entwickelt. Sie sollen es innovativen Unternehmen ermöglichen, leichter Finanzierungsmittel in Anspruch zu nehmen. Im Rahmen von „InnovFin – EU-Mittel für Innovationen“ steht eine Produktpalette zur Verfügung, mit der bis 2020 Finanzierungsmittel mobilisiert wurden. Die Mittel sind für Forschungs- und Innovationsvorhaben kleiner, mittlerer und großer Unternehmen sowie für Projektträger vorgesehen, die Forschungsinfrastruktur schaffen.

Für InnovFin werden im Rahmen von Horizont 2020 sowie von der EIB-Gruppe Mittel verfügbar gemacht. Sie sind dazu bestimmt, FuI-Aktivitäten zu finanzieren, die von Natur aus risikoreicher und schwerer zu prüfen sind als herkömmliche Investitionsvorhaben und für die es daher oft schwierig ist, eine Finanzierung zu erhalten. Alle Produkte sind nachfrageorientierte Instrumente, die in allen förderfähigen Sektoren, Ländern und Regionen bereitgestellt werden.

Als Endkreditnehmer kommen Unternehmen und andere Einrichtungen oder Projekte in den EU-Mitgliedstaaten und in den mit Horizont 2020 assoziierten Ländern in Betracht.

InnovFin – Demonstrationsprojekte im Energiesektor (EDP) bietet Darlehen, Darlehensgarantien oder eigenkapitalähnliche Finanzierungen, die sich in der Regel auf 7,5 Millionen bis 75 Millionen Euro belaufen. Gefördert werden bahnbrechende, innovative Demonstrationsprojekte in kommerziellem Maßstab für Erneuerbare-Energien-Technologien, intelligente Energiesysteme, Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoff oder Nutzung von Kohlenstoffabscheidung. Damit soll die Lücke zwischen Demonstration und Vermarktung geschlossen werden. Die Finanzierungen werden direkt von der Europäischen Investitionsbank vergeben.