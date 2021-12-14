© Shutterstock

EIB-Darlehen an Telekom Srbija verbessert Kapazität, Abdeckung und Qualität der 5G- und 4G-Mobildienste in Serbien

Finanzierung beschleunigt digitalen Wandel der serbischen Wirtschaft und trägt zu nationalen Digitalisierungsprioritäten der digitalen Agenda Serbiens bei

Seit 2020 hat die EIB-Gruppe 195 Millionen Euro für drei Projekte zur Schaffung moderner digitaler Infrastruktur in Serbien vergeben

Die Europäische Investitionsbank (EIB), die Bank der EU, vergibt ein Darlehen von 70 Millionen Euro an Telekom Srbija. Die Mittel sind für den Aufbau des 5G-Telekommunikationsnetzes und den Ausbau des bestehenden 4G-Netzes in der Republik Serbien bestimmt. Durch das EIB-Darlehen erhalten 60 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner des Landes Zugang zum neuesten 5G-Netz, während fast alle Menschen vom 4G-Netz profitieren können.

Das Darlehen der Bank der EU verbessert die Qualität der digitalen Infrastruktur in Serbien, ermöglicht ultraschnelles Internet auch für Mobilfunk- und Festnetzbenutzer, die in ländlichen Gebieten leben und arbeiten, und treibt Innovationen voran. Daneben ist das Land besser für Krisen wie etwa die Coronapandemie gerüstet. Aufgrund der neuen und verbesserten 5G- und 4G-Netze können serbische Unternehmen moderne digitale Dienste anbieten, ihre Wettbewerbsfähigkeit und Produktivität steigern, und die Entwicklung des privaten Sektors macht dadurch Fortschritte. Seit 2020 hat die Europäische Investitionsbank 195 Millionen Euro für drei Projekte in Serbien bereitgestellt, die zum digitalen Wandel beitragen – eine der gemeinsamen Prioritäten von Europäischer Union und Serbien. Dabei wurden auch 125 Millionen Euro in die Digitalisierung serbischer Schulen und kleiner und mittlerer Unternehmen investiert. Die Bank ist ein führender Geldgeber für Digitalisierungsprojekte in der Europäischen Union und in Partnerländern weltweit.

Lilyana Pavlova, EIB-Vizepräsidentin mit Aufsicht über Finanzierungen in der Republik Serbien: „Unsere Finanzierung für den Ausbau der 5G- und 4G-Mobilfunknetze in Serbien ist ein wesentlicher Beitrag von Team Europe zu einem schnelleren digitalen Wandel der serbischen Wirtschaft. Es ist eine Investition in bessere Lebensqualität, mehr Wettbewerbsfähigkeit und neue Geschäftschancen für die Unternehmen des Landes. Ein rascher und effizienter digitaler Wandel sowie Investitionen in die Infrastruktur der Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT) treibt auch die Innovation voran und macht Serbien umweltfreundlicher, nachhaltiger, kreislauforientierter und klimaresilienter. Das sind die Eckpfeiler einer modernen Wirtschaft, so entstehen Arbeitsplätze und die Einkommen steigen. Außerdem zeigt das Darlehen die Rolle der EIB als wichtiger Geldgeber für die Digitalisierung Serbiens und generell für das Land. Wir sind sehr stolz auf unsere beiden Funktionen und werden hier mit Sicherheit keine Abstriche machen.“

Vladimir Lučić, CEO von Telekom Srbija: „Wir freuen uns sehr, dass die Europäische Investitionsbank, die wichtigste Finanzierungsinstitution der Europäischen Union, uns als maßgeblichen Marktführer in der Region anerkennt und mit uns bei Investitionen in das 5G-Netz und an der Modernisierung des 4G-Netzes in Serbien zusammenarbeitet. Der unterzeichnete Finanzierungsvertrag trägt zum rascheren digitalen Wandel aller Sektoren des Landes bei. Das ist sehr wichtig für die Weiterentwicklung unserer Wirtschaft. Dank der Partnerschaft mit der EIB kann Telekom Srbija auch die Einwohnerinnen und Einwohner in städtischen und in ländlichen Gebieten mit einem schnelleren und leichter zugänglichen Internet versorgen. Dadurch beschleunigt sich der digitale Wandel der gesamten Gesellschaft. Diese Partnerschaften haben uns gezeigt, dass wir für unser Unternehmen auf die richtige Entwicklungsstrategie gesetzt haben, denn mit unserem innovativen Ansatz können wir unseren Kundinnen und Kunden jederzeit hochwertige Dienste anbieten.“

Emanuele Giaufret, Leiter der EU-Delegation in Serbien: „Die Europäische Union ist der bei Weitem größte Investor in Serbien. Kein anderer Geldgeber kann auf gleiche Weise wie die EU und die EIB zu Modernisierung und Digitalisierung des Landes beitragen: transparent, fair, in diesem Umfang und mit günstigen Finanzierungsbedingungen. Nur wenige Stunden, nachdem die Europäische Union Cluster 4 der Beitrittsverhandlungen mit Serbien eröffnet hat, zeigt dieses Darlehen einmal mehr, wie die EU politische Reformen mit ihrer Finanzkraft unterstützen kann. Eine bessere Konnektivität wird konkrete Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Unternehmen des Landes, eine höhere Lebensqualität, mehr Arbeitsplätze und mehr Geschäftsmöglichkeiten bewirken.“

Mobiles Internet für Serbien: besser, zuverlässiger und ultraschnell

Das Darlehen der EIB finanziert einen besseren Zugang zu ultraschnellen mobilen Breitbanddiensten sowie die Ausweitung der Netzkapazität, der Abdeckung und der Dienstleistungsqualität durch modernste Telekommunikationsausrüstung. Die EIB beteiligt sich an der Schaffung der physischen Infrastruktur, der Ausrüstung für ein aktives Funkzugangsnetz, der Modernisierung des Übertragungsnetzes und dem Ausbau der Glasfaserkonnektivität an mehr als 1 000 Mobilfunkstandorten in Serbien. Der Datenverkehr in Europa wächst, und die EIB will Europa für dieses Wachstum fit machen – mit Investitionen in das Hochgeschwindigkeitsinternet, Mobilfunknetze und Cloud-Computing. Hier liegen auch die Schwerpunkte der Digitalen Agenda für Europa. Die Bank stellt Finanzierungen und technisches Know-how für Projekte bereit, die zu diesen ehrgeizigen Zielen beitragen, nicht nur in der Europäischen Union, sondern weltweit.

Allein 2020 unterstützte die EIB kleine, Start-up- und größere Unternehmen sowie den öffentlichen Sektor dabei, Digitalisierung und Innovation voranzutreiben. Ihre Finanzierungen halfen, neue digitale Geschäftsmodelle zu fördern, 60 Satelliten für den satellitengestützten Breitband-Internetzugang ins All zu bringen und 2,6 Millionen neue 5G-Abos zu ermöglichen.