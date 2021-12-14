© eCential Robotics

Darlehen finanziert Forschung und Entwicklung von eCential Robotics, um einheitliche und vollständige Roboterlösung für weniger invasive Eingriffe anzubieten, die Chirurginnen und Chirurgen von der Planung bis zum eigentlichen Eingriff unterstützt

Finanzierung ist Teil einer gesicherten Gesamtfinanzierung von knapp 100 Millionen Euro in Form von Eigenkapital, Quasi-Eigenkapital und Fremdkapital

Mittel werden dank des mit 25 Milliarden Euro ausgestatteten Europäischen Garantiefonds zur Unterstützung der Erholung europäischer Unternehmen nach der Covid-19-Krise bereitgestellt

Das französische Wachstumsunternehmen eCential Robotics und die Europäische Investitionsbank (EIB) haben die Unterzeichnung eines Darlehensvertrags über 15 Millionen Euro bekannt gegeben. Das Medizintechnikunternehmen aus Grenoble ist auf Operationsroboter spezialisiert. Die Mittel sollen die Forschung und Entwicklung des Unternehmens finanzieren, damit es sein Ziel erreichen kann, der Standard für Robotik und digitale Chirurgie für Operationen des Bewegungsapparates zu werden.

eCential Robotics führte 2017 seine Plattform am Markt ein, die robotergestützte 2D-/3D-Bildgebung und Echtzeit-Navigation vereint, und stellte im Juni 2021 seinen Roboterarm vor, der es Chirurgen ermöglicht, geplante Eingriffe effizient und mit reproduzierbarer Genauigkeit durchzuführen. Das Unternehmen verfolgt nun das Ziel, eine geschlossene und vollständige Roboterlösung für Knochenchirurgie im Operationssaal anzubieten. Diese Investition hat das Potenzial, neue Perspektiven zur Vereinfachung chirurgischer Eingriffe zu eröffnen, indem sie neue Anwendungen in der orthopädischen und Unfallchirurgie ermöglicht. Mediziner können so weniger invasive Eingriffe in einer sichereren und entspannten Umgebung durchführen.

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Als Bank der Europäischen Union freuen wir uns, einen Beitrag zur Entwicklung von eCential Robotics und seiner bahnbrechenden Technologie für die Knochenchirurgie zu leisten: Sie erhöht das Wohlbefinden der Kranken und ist von Nutzen für die Ärzteschaft. Das Darlehen entspricht dem Ziel der EIB, europäische Unternehmen für Medizintechnik und Operationsroboter zu unterstützen, um die Qualität der Versorgung in unseren Gesundheitssystemen und die Wettbewerbsfähigkeit Europas in diesem sich rasch entwickelnden Wirtschaftssektor zu verbessern.“

Laurence Chabanas, Geschäftsführer von eCential Robotics: „Wir freuen uns über das Darlehen der EIB, das Teil einer Gesamtfinanzierung von nahezu 100 Millionen Euro ist, die einmalig in der Medizintechnik in Frankreich sein dürfte. Damit können wir unsere Investitionsbemühungen fortsetzen, um ein wichtiger Akteur beim Wandel von herkömmlicher Chirurgie zu Robotik und digitaler Chirurgie zu werden – ein Bereich mit signifikantem Wachstum. Krankenhäusern und Chirurginnen, die unsere Produkte verwenden, bieten wir so eine sichere und effiziente Lösung im besten Interesse der Patienten.“

Hintergrundinformationen

Die EIB

Die EIB will der Europäischen Union helfen, sich an die Spitze der nächsten Innovationswelle zu setzen. Als Klimabank der EU fördert sie Entstehung und Einsatz neuer Technologien, um aktuelle Herausforderungen wie den Übergang der Energiewirtschaft zu einem grünen Wachstumsmodell zu bewältigen. Sie hilft europäischen Innovatoren, in ihren Betätigungsfeldern weltweit führend zu werden.

Sie zählt zu den weltweit größten Geldgebern für Klimafinanzierungen. Von den mehr als zehn Milliarden Euro, die die EIB 2020 in Frankreich investierte (Frankreich war der zweitgrößte Finanzierungsempfänger nach Italien), waren 48 Prozent für die Bekämpfung des Klimawandels bestimmt.

eCential Robotics

eCential Robotics ist ein auf Operationsroboter spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Grenoble. Es entwickelt und vermarktet ein einzigartiges System, das robotergestützte 2D-/3D-Bildgebung und Echtzeit-Navigation vereint. Das Unternehmen hält 60 Patente und verfolgt mit sechs Marken eine bahnbrechende Innovationsstrategie. Es bietet Neurochirurgen und Orthopädinnen benutzerfreundliche Spitzentechnologie für die Visualisierung ihrer Operationen, insbesondere bei minimalinvasiven Eingriffen. Die eCential-Robotics-Plattform kann als universelles System mit Implantaten beliebiger Hersteller verwendet werden.

Das Unternehmen gewann 2018 die Bpifrance Global Innovation Challenge. Es entwickelt und produziert alle Geräte in Grenoble.