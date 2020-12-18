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SURGIVISIO (EGFF)

Unterzeichnung(en)

Betrag
15.000.000 €
Länder
Sektor(en)
Frankreich : 15.000.000 €
Dienstleistungen : 15.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
21/07/2021 : 7.500.000 €
21/07/2021 : 7.500.000 €
Andere Links
Related public register
08/11/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SURGIVISIO (EGFF)
Related EFSI register
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 15 Millionen Euro an eCential Robotics für Forschung und Innovation im Bereich Robotik für Chirurgie des Bewegungsapparates

Übersicht

Veröffentlichungsdatum
31 Oktober 2023
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 21/07/2021
20200330
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
SURGIVISIO (EGFF)
ECENTIAL ROBOTICS SAS
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 15 million
EUR 40 million
Ort
Sektor(en)
  • Dienstleistungen - Erbringung von Freiberuflichen, Wissenschaftlichen und Technischen Dienstleistungen
Beschreibung
Ziele

The promoter is a French commercial stage innovative medical device company that designs and develops a robotic platform to assist surgeons in performing complex surgical procedures in a minimally invasive manner. The company successfully developed a fully integrated device for spine surgery, which consists in an imaging device and a navigation system, and is now focusing its efforts on adding a robotic arm to the platform and on leveraging its versatility to target new indications. The project includes: (i) the combination of the already marketed 3D imaging solution with a third party robotic arm; (ii) the regulatory approval (CE mark and FDA approval) of the unified 3D imaging and robotic system in spine surgery; (iii) the expansion of the range of applications of the robotic solution and (iv) the development of the next generation of the device.

By improving and commercialising the company's product, the project will foster the company's growth and create new jobs in the EU. Additionally, the project and all its research, development and innovation (R&D) activities, will contribute to the competitive search and generation of new knowledge across Europe in areas that are key to improve citizens' health.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

The activities to be financed are R&D in the medical technology sector, enabling the company to develop its robotic surgery products. Due to the project's characteristics, the project does not fall under Annex I or Annex II of the Environmental Impact Assessment (EIA) Directive 2014/52/EU amending Directive 2011/92/EU.

The promoter is a private company, not operating in the utilities sector and does not have the status of a contracting authority; thus the project is not covered by EU directives on procurement. However, the promoter's procurement procedures are expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The EIB's services verified details during the project due diligence.

Milestone
In Prüfung
Genehmigt
Unterzeichnet
18 Dezember 2020
21 Juli 2021
Weitere Unterlagen
08/11/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SURGIVISIO (EGFF)
19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Andere Links
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 15 Millionen Euro an eCential Robotics für Forschung und Innovation im Bereich Robotik für Chirurgie des Bewegungsapparates

Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

Dokumente

Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SURGIVISIO (EGFF)
Datum der Veröffentlichung
8 Nov 2023
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
135712897
Thema
Umweltinformationen
Art des Dokuments
Formblatt ökologische und soziale Aspekte
Projektnummer
20200330
Sektor(en)
Dienstleistungen
Regionen
Europäische Union
Länder
Frankreich
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
scoreboard - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
Datum der Veröffentlichung
13 Sep 2019
Sprache
Englisch
Bereich
Finanzierung
Nummer des Dokuments
122912044
Thema
EFSI Gesetzliche Bestimmung
Art des Dokuments
Bewertungsmatrix
Projektnummer
20180667
Letzte Aktualisierung
19 Aug 2020
Sektor(en)
Dienstleistungen
Länder
Bulgarien, Kenia, Ghana, Mexiko, Philippinen
Öffentlich zugänglich
Jetzt herunterladen
or Link zum projekt
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08/11/2023 - Formblatt ökologische und soziale Aspekte - SURGIVISIO (EGFF)
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19/08/2020 - EUROPEAN GROWTH FINANCE FACILITY
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Übersicht
SURGIVISIO (EGFF)
Datenblätter
SURGIVISIO (EGFF)
Zugehörige Pressemitteilungen
Frankreich: 15 Millionen Euro an eCential Robotics für Forschung und Innovation im Bereich Robotik für Chirurgie des Bewegungsapparates

Aktuelles und Storys

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SURGIVISIO (EGFF)
SURGIVISIO (EGFF)
©eCential Robotics

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Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

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