Die Ecobank-Gruppe, die führende panafrikanische Bankengruppe, hat mit der Europäischen Investitionsbank (EIB) ein Darlehen von 100 Millionen Euro mit einer Laufzeit von neun Jahren unterzeichnet. Damit unterstützen die Ecobank-Gruppe und die EIB gemeinsam Unternehmensinvestitionen in Afrika, vor allem in den am meisten von der Coronapandemie betroffenen Sektoren.

Ade Ayeyemi, CEO der Ecobank-Gruppe: „Die Ecobank will mit mehreren Initiativen das Wachstum und den Erfolg kleiner und mittlerer afrikanischer Unternehmen ankurbeln und Jobchancen schaffen. Das ist auch die Motivation hinter dem EIB-Darlehen, das unsere gemeinsame Mission – die Förderung afrikanischer KMU – deutlich beflügeln dürfte. Die 100 Millionen Euro helfen afrikanischen KMU, sich von der Coronakrise zu erholen und die enormen Wachstumschancen zu nutzen, die der große Binnenmarkt der Afrikanischen Freihandelszone bietet. Wir danken der EIB für ihr Engagement auf unserem Kontinent.“

EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle: „Als Teil von Team Europe arbeitet die EIB mit führenden Banken und Finanzierungspartnern in Afrika zusammen, um dem Privatsektor einen besseren Zugang zu Kapital zu ermöglichen. Mit dem Darlehen an die Ecobank-Gruppe helfen wir Unternehmen, die pandemiebedingten Probleme besser zu bewältigen. Damit schaffen wir in den kommenden Wochen in Subsahara-Afrika wirtschaftliche und soziale Chancen, vor allem für KMU und frauengeführte Unternehmen.“

Die jüngste Zusammenarbeit zwischen der Ecobank-Gruppe und der Europäischen Investitionsbank zur Unterstützung privater Investitionen in Afrika wurde von der EU-Delegation in Togo in Lomé in Anwesenheit von Koen Doens, dem Generaldirektor für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung der Europäischen Kommission, offiziell besiegelt.

Die Ankündigung erfolgte während eines Team-Europe-Besuchs von EIB-Vizepräsident Ambroise Fayolle, dem CEO der Agence Française de Développement Rémy Rioux, und Koen Doens.

Das Darlehen ist in drei regionale Tranchen unterteilt: West- und Zentralafrika, Ostafrika und südliches Afrika. Die Mittel werden über Niederlassungen der Ecobank für Investitionsvorhaben privater Unternehmen vergeben. Die EIB stellt das Darlehen unter ihrer „COVID-19 Rapid Response Facility“ für private Unternehmen mit weniger als 3 000 Beschäftigten zur Verfügung, die in förderfähigen produzierenden Sektoren tätig sind.

Darüber hinaus erbringt die EIB technische Hilfe im Rahmen ihres Programms AWRI (African Women Rising Initiative). Das Programm sieht Schulungen zu Finanzierungen mit Genderfokus sowie den Kompetenzaufbau für die Kreditvergabe an Unternehmerinnen vor und ist eng auf die „Ellevate by Ecobank“-Initiative abgestimmt, die sich an afrikanische Unternehmen mit Frauenfokus richtet. Die Ecobank-Gruppe und die EIB sind sich einig, dass frauengeführte Unternehmen oder solche mit Fokus auf Frauen Zugang zu Finanzierungen haben müssen. Das gilt ganz besonders in dieser coronabedingt schwierigen Zeit, die für die Wirtschaft und die Investitionstätigkeit mit einer großen Unsicherheit einhergeht. Die Ecobank-Gruppe und die EIB arbeiten auch an einer Risikoteilungsfazilität über 15 Millionen Euro, die aus dem Europäischen Fonds für nachhaltige Entwicklung (EFSD) bereitgestellt wird und KMU-Kredite von insgesamt 95 Millionen Euro mobilisieren soll.

Im Dezember 2020 hatte die EIB bereits ein 12,5-Millionen-Euro-Darlehen mit der Ecobank Malawi unterzeichnet. Es soll malawischen KMU im Landwirtschaftssektor helfen, neue Ausrüstung zu erwerben und bereits vorhandene zu modernisieren.

Hintergrundinformationen

Die Europäische Investitionsbank

Seit ihrer Gründung im Jahr 1958 hat die Bank der EU mehr als eine Billion Euro investiert. Die Schwerpunkte unserer Arbeit sind Klima und Umwelt, Entwicklung, Innovation und Wissen, kleine und mittlere Unternehmen sowie Infrastruktur und Kohäsion. Dabei durchzieht der Klimaschutz alles, was wir tun. Die EIB arbeitet eng mit anderen EU-Einrichtungen zusammen, um die europäische Integration voranzubringen, die Union weiterzuentwickeln und die EU-Ziele in über 140 Ländern weltweit zu fördern.

Ecobank Transnational Incorporated (ETI)

Die Ecobank Transnational Incorporated (ETI) ist die Muttergesellschaft der führenden unabhängigen, afrikaweit operierenden Bankengruppe Ecobank. Die Gruppe beschäftigt rund 14 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und hat 29 Millionen Kunden in 33 afrikanischen Ländern im Privat- und Firmenkundengeschäft. Sie verfügt über eine Banklizenz in Frankreich und Niederlassungen in Addis Abeba (Äthiopien), Johannesburg (Südafrika), Beijing (China), London (Vereinigtes Königreich) und Dubai (Vereinigte Arabische Emirate). Die ETI bietet eine umfassende Palette von Bankprodukten, -dienstleistungen und -lösungen, wie etwa Bank- und Einlagenkonten, Kredite, Liquiditätsmanagement, Beratung, Handel, Wertpapiere und Vermögensverwaltung. Die ETI notiert an der nigerianischen Börse in Lagos, der ghanaischen Börse in Accra und der Bourse Régionale des Valeurs Mobilières in Abidjan. Weitere Infos unter www.ecobank.com