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EAST AFRICA COVID-19 RAPID RESPONSE FACILITY

Unterzeichnung(en)

Betrag
175.000.000 €
Sektor(en)
Durchleitungsdarlehen : 175.000.000 €
Unterzeichnungsdatum
23/11/2021 : 15.000.000 €
22/10/2021 : 15.000.000 €
17/11/2021 : 15.000.000 €
24/11/2021 : 40.000.000 €
22/10/2021 : 40.000.000 €
17/11/2021 : 50.000.000 €
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Übersicht

Veröffentlichungsdatum
11 Juni 2020
Projektstatus
Referenz
Unterzeichnet | 22/10/2021
20200519
Projekttitel
Projektträger – Finanzintermediär
EAST AFRICA COVID-19 RAPID RESPONSE FACILITY
ACCEPTABLE BANK(S)
Vorgeschlagene EIB-Finanzierung (voraussichtlicher Betrag)
Gesamtkosten (voraussichtlicher Betrag)
EUR 175 million
not applicable
Ort
Sektor(en)
Beschreibung
Ziele

The East Africa COVID-19 Rapid Response Facility (RRF) is a credit facility dedicated to address the adverse consequences of the COVID-19 pandemic on the private sector, in particular SMEs. The main objective is to support on-lending by financial intermediaries to private sector projects in the East Africa region.

Financing projects carried out by private sector companies, in particular SMEs.

Umweltaspekte
Auftragsvergabe

Final beneficiaries will be requested to comply with applicable national and EU legislation, as appropriate.

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Haftungsausschluss

Bis Finanzierungen vom Verwaltungsrat genehmigt und anschließend unterzeichnet werden, befinden sich die Projekte in der Prüfungs- oder Verhandlungsphase. Die Angaben auf dieser Seite sind daher unverbindlich.
Sie dienen lediglich der Transparenz und stellen nicht die offizielle EIB-Politik dar (vgl. auch die erklärenden Anmerkungen).

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Die EIB betreibt eine offene Kommunikation und ermutigt Interessenträger, sich konstruktiv einzubringen.
Anmerkungen und Fragen zur Beteiligung der EIB an einem Projekt oder zu Finanzierungen, zur Arbeit, zur Organisation oder zu den Zielen der EIB können an den EIB Infodesk gerichtet werden.
Alternativ können Sie über die Außenbüros der EIB Kontakt mit der Bank aufnehmen.
Fragen zu Einzelheiten eines konkreten Projekts sollten möglichst direkt an den Projektträger gerichtet werden, besonders, wenn sich das Vorhaben bei der EIB noch im Prüfungsstadium befindet.

Medienanfragen

Medienanfragen können Sie an die Pressestelle der EIB. Bitte besuchen Sie auch unseren Pressebereich.

Beschwerdeverfahren

Für Beschwerden über mutmaßliche Missstände in der Tätigkeit der Bank steht das Beschwerdeverfahren der EIB zur Verfügung. Der Europäische Bürgerbeauftragte untersucht als unabhängige Stelle Beschwerden und verlangt Rechenschaft von der EIB.

„Null Toleranz“ gegenüber Betrug und Korruption

Die Bank duldet unter keinen Umständen Betrug oder Korruption. Bitte richten Sie Betrugs- oder Korruptionsbeschwerden direkt an die Abteilung Betrugsbekämpfung. Alle Beschwerden werden streng vertraulich und in Übereinstimmung mit den Untersuchungsverfahren der EIB und der Betrugsbekämpfungspolitik behandelt.

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