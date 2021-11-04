Zum zweiten Mal bereits hat der polnische Leasingfonds Europejski Fundusz Leasingowy S.A. (EFL) erfolgreich Leasingforderungen verbrieft. Mit einem Forderungsportfolio von knapp 2,2 Milliarden Zloty gehört die Verbriefung zu den größten in der jüngeren Vergangenheit des polnischen Marktes. „Lease ABS 2021-1 DAC“, eine vom EFL eingerichtete Zweckgesellschaft, emittierte Anleihen für insgesamt 1,7 Milliarden Zloty, die von der Europäischen Investitionsbank (EIB) und der ING Bank Śląski gekauft wurden. Auch der Europäische Investitionsfonds (EIF) war beteiligt – er garantierte einen Teil der Anleihen. Mit den Erlösen fördert der EFL über sein Leasinggeschäft die Entwicklung kleiner und mittlerer Unternehmen in Polen. Beraten wurde der Fonds von der Crédit Agricole Corporate and Investment Bank sowie StormHarbour Securities LLP.

Der EFL verkaufte der Zweckgesellschaft ein 2,2 Milliarden Zloty schweres Portfolio mit Leasingforderungen aus der Finanzierung neuer und gebrauchter Anlagegüter (Pkw, Lastkraftwagen, Ausrüstung, Maschinen usw.). Das Portfolio dient als Sicherheit für Anleihen von 1,7 Milliarden Zloty. Diese Anleihen mit variablem Zinssatz auf Basis des 3M-WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) wurden von Finanzinstituten gekauft. Als Lead Investor übernahm die EIB Papiere für 0,9 Milliarden Zloty. Der Rest wurde vom EIF garantiert und von der ING Bank Śląski gekauft.

Radosław Woźniak, Vorstandsvorsitzender des EFL S.A.: „Zum zweiten Mal haben uns Europas Investoren ihr Vertrauen geschenkt. Unser Geschäft wurde auf Herz und Nieren geprüft, und wir haben den Glaubwürdigkeitstest wieder mit Bravour bestanden. Unser Name steht für 30 Jahre effiziente, stabile Geschäftsführung – darauf setzten die Investoren beim Kauf unserer Anleihen. Mit der neuen Verbriefungstransaktion konnten wir uns langfristig refinanzieren. Die beträchtlichen Mittel nutzen wir, um den Bedarf unserer Kunden in den nächsten Monaten zu finanzieren.“

EIB-Vizepräsidentin Teresa Czerwińska: „Europas Konjunkturerholung nimmt Fahrt auf – auch in Polen. Wir wollen, dass kleine und mittlere Unternehmen bestmöglich von diesem Momentum profitieren und aktiv zum Wiederaufbau nach der Pandemie beitragen. Darauf beruhen unsere Bemühungen um die Investitionsförderung, und das zeigt sich auch in der Transaktion mit dem Europejski Fundusz Leasingowy.“

Alain Godard, geschäftsführender Direktor des zur EIB-Gruppe gehörenden EIF: „Wir freuen uns, bei dieser wichtigen Transaktion erneut an der Seite des EFL zu stehen. In Polen ist Leasing eine wichtige Finanzierungsquelle für kleine und mittlere Unternehmen, und wir wollen ihnen den Zugang erleichtern.“

Da es sich um eine dreijährige revolvierende Transaktion handelt, kann der zurückgezahlte Teil des Verbriefungsportfolios durch neue Leasingforderungen ersetzt werden. Der endgültige Rückkauftermin der Anleihen hängt von der tatsächlichen Rückzahlungsquote nach Ende der dreijährigen revolvierenden Periode ab.

Vorgänger-Verbriefungsprogramm des EFL im Jahr 2017

Damals kaufte die Zweckgesellschaft dem EFL S.A. ein Portfolio von Leasingforderungen von 2,2 Milliarden Zloty ab und emittierte Anleihen für 1,8 Milliarden Zloty. Zu den Investoren gehörten internationale und heimische Finanzinstitute. Die EIB war Lead Investor mit Anleihen für 1,1 Milliarden Zloty. Durch ihre Beteiligung hatte die Transaktion sehr attraktive Finanzierungsbedingungen. Der EIF unterstützte die Transaktion, indem er die restlichen Anleihen garantierte, die von privaten Investoren gekauft wurden.