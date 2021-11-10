EIB-Kredit für Klimaprojekte und kleine Unternehmen

Noch mehr Unterstützung für Privatwirtschaft in Minas Gerais

Presseankündigung auf der COP 26 in Glasgow

Im Rahmen der UN-Klimakonferenz (COP 26), auf der jedes Jahr Führungsverantwortliche und Klimafachleute aus aller Welt zusammenkommen, kündigten die Europäischen Investitionsbank (EIB) und die Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) weitere Finanzierungsmittel für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Brasilien an.

Die EIB hat bereits mehrere Finanzierungen an die BDMG vergeben. Durch die neue Vereinbarung stockt die EIB ihr zweites Rahmendarlehen von 100 Millionen Euro für Klimaprojekte an die brasilianische Förderbank um weitere 20 Millionen Euro auf. Dabei erweitern beide Einrichtungen auch die Förderkriterien. Durch den neuen Kredit erhalten KMU und vor allem Kleinstunternehmen im Bundesstaat Minas Gerais noch schneller Zugang zu Finanzierungsmitteln.

Die EIB und die BDMG fördern bislang verschiedene Klimaschutzprojekte in Brasilien (Fotovoltaik, kleine Wasserkraftprojekte, andere erneuerbare Energien). Vor dem Hintergrund der Coronapandemie haben sie ihre Partnerschaft angepasst. Sie wollen KMU in dieser neuen, schwierigen Situation mit schnelleren Kreditauszahlungen beispringen.

Ricardo Mourinho Félix, EIB-Vizepräsident mit Aufsicht über Finanzierungen in Lateinamerika: „Vor allem in schwierigen Zeiten wie diesen ist es wichtig, unternehmerische Initiativen zu unterstützen, um nachhaltiges, gerechtes Wachstum zu forcieren. Wir freuen uns, zusätzliche finanzielle Unterstützung für coronageschädigte kleine Unternehmen in Brasilien bereitstellen zu können. Mit ihrer Corona-Hilfe hat die EIB erreicht, dass die Mittel zügig von der BDMG abgerufen und an brasilianische Betriebe weitergeleitet werden. Durch die neue Vereinbarung steht noch mehr Geld für Unternehmen zur Verfügung. Damit bekräftigen wir unsere Prioritäten in Lateinamerika. Wir unterstützen produktive Investitionen, um ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum zu ermöglichen, an dem alle teilhaben.“

Sergio Gusmão Suchodolski, CEO der BDMG: „Mit der Erhöhung des Darlehensbetrags signalisiert die EIB, dass sie Vertrauen in die effiziente Ressourcenallokation der BDMG hat. Innerhalb von gut zwei Jahren haben wir bereits rund 60 Prozent des aktuellen Darlehens ausgezahlt. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und intensivieren unsere Zusammenarbeit, damit noch mehr Liquidität für Erneuerbare-Energien-Projekte und kleine Unternehmen bereitsteht. Denn sie stellen die meisten Arbeitsplätze in Minas Gerais. So tragen wir in unserem Bundesstaat zu einem nachhaltigen, gerechten Wirtschaftsaufschwung bei.“

Ignacio Ybáñez Rubio, EU-Botschafter in Brasilien: „Der EU und ihren Mitgliedstaaten geht es darum, in der aktuellen Coronapandemie eine nachhaltige Erholung zu fördern. Wir brauchen den Privatsektor und vor allem KMU, um wieder reibungslos auf Erholungskurs zu gehen. Deshalb kommt es darauf an, sich im Sinne einer nachhaltigen Erholung abzustimmen und die impliziten negativen sozioökonomischen Konsequenzen einer Konjunkturabschwächung maximal abzufedern. Die BDMG hat beeindruckende Ergebnisse erzielt. Glückwunsch! Innerhalb von gut zwei Jahren ist es ihr gelungen, im Bundesstaat Minas Gerais mehr Geld für Erneuerbare-Energien-Projekte und kleine Unternehmen bereitzustellen. Wir begrüßen auch die Entscheidung der EIB, die BDMG mit EU-Garantie weiter zu unterstützen. Denn die Tätigkeit der Förderbank des brasilianischen Bundesstaats Minas Gerais steht voll und ganz mit dem Grünen Deal der EU in Einklang.“

Globale Antwort der EIB auf Covid-19 und Team Europe

Die gezielte Unterstützung der brasilianischen Wirtschaft in der Covid-19-Krise ist Teil des 20-Milliarden-Euro-Hilfspakets, mit dem die EIB weltweit gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie angehen will. Das Darlehen ist ein Beispiel für die gemeinsamen Anstrengungen der EU im Rahmen von Team Europe und illustriert, woran uns in Lateinamerika besonders gelegen ist: einen Beitrag zu nachhaltigem und gerechtem Wachstum zu leisten und den Klimaschutz zu fördern.

EU-Garantie und UN-Nachhaltigkeitsziele

Die Bank der EU stellt die Gelder, die bis zu 75 Prozent der endgültigen Projektkosten decken, im Rahmen ihres Finanzierungsmandats für Lateinamerika 2014–2020 bereit. Daher ist das Darlehen durch die EU-Garantie besichert. Die EIB unterstützt mit ihrer Finanzierung die Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung. Sie sichert den Zugang zu bezahlbarer, zuverlässiger, nachhaltiger und moderner Energie und bekämpft gleichzeitig den Klimawandel.

Die EIB in Lateinamerika

Die EIB ist seit 1993 in Lateinamerika tätig und hat bereits 10,9 Milliarden Euro für 142 Projekte in 15 Ländern der Region bereitgestellt.

Die EIB ist in Lateinamerika hauptsächlich im Rahmen des Außenmandats tätig, unter dem ihre Finanzierungen außerhalb der EU durch eine EU-Garantie besichert sind. Die EU-Garantie deckt Zahlungsausfallrisiken auf staatlicher und unterstaatlicher Ebene ab und definiert drei vorrangige Ziele in Lateinamerika: Entwicklung des Privatsektors, Entwicklung der sozialen und wirtschaftlichen Infrastruktur sowie die Bekämpfung der Ursachen und Folgen des Klimawandels.